Тренерский штаб Венгрии навестил в больнице форварда Варгу, получившего тяжёлую травму

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси с некоторыми членами персонала, а также защитник Эндре Ботка представляющий игроков, посетили нападающего Барнабаша Варгу в больнице.

Напомним, Варга столкнулся с шотландским вратарём Ангусом Ганном на 68-й минуте игры. Нападающего унесли с поля на носилках. Врач «Ференцвароша» Гергели Панич сообщил, что у Барнабаша множественные переломы лицевых костей и есть смещение.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.