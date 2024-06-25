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Антуан Гризманн поддержал получившего страшную травму нападающего сборной Венгрии Варгу

Антуан Гризманн поддержал получившего страшную травму нападающего сборной Венгрии Варгу
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поддержал получившего страшную травму нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варгу. Француз опубликовал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) пост, в котором написал фамилию венгра и сопроводил её эмодзи сердца.

Напомним, Варга столкнулся с шотландским вратарём Ангусом Ганном на 68-й минуте игры. Нападающего унесли с поля на носилках. Врач «Ференцвароша» Гергели Панич сообщил, что у Барнабаша множественные переломы лицевых костей и есть смещение.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

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