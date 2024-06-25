Фото: Левандовски попал по сломанному носу Мбаппе в матче Франция — Польша на Евро-2024

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски на 88-й минуте матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией (1:1) в борьбе с форвардом Килианом Мбаппе попал ему по сломанному носу.

Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти. Затем, на 78-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски не реализовал заработанный своей командой пенальти. 11-тиметровый по решению арбитра был перебит. Со второй попытки на 79-й минутке Роберт Левандовски уже реализовал пенальти и сравнял счёт в игре.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.