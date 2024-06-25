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Фото: Левандовски попал по сломанному носу Мбаппе в матче Франция — Польша на Евро-2024

Фото: Левандовски попал по сломанному носу Мбаппе в матче Франция — Польша на Евро-2024
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски на 88-й минуте матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией (1:1) в борьбе с форвардом Килианом Мбаппе попал ему по сломанному носу.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти. Затем, на 78-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски не реализовал заработанный своей командой пенальти. 11-тиметровый по решению арбитра был перебит. Со второй попытки на 79-й минутке Роберт Левандовски уже реализовал пенальти и сравнял счёт в игре.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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