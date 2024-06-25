Сборная Австрии во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Австрии победила Нидерланды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 3:2 и вышла в 1/8 финала турнира. Таким образом, национальная команда Австрии во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Первый раз в своей истории Австрия вышла в плей-офф Евро-2020.

На шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре. Но на 59-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид забил второй мяч австрийцев.

Затем, на 75-й минуте нидерландцы усилиями нападающего Мемфиса Депая вновь сравняли счёт. Однако уже через пять минут австрийцы ответили голом форварда Марселя Забитцера.