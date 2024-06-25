Мбаппе оскорбил Левандовского после попадания им по сломанному носу француза

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал форварда польской национальной команды Роберта Левандовского «сукиным сыном» после того, как на 88-й минуте матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между этими командами (1:1) он попал французу по сломанному носу. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, после того, как Левандовский попал Мбаппе по носу, нападающий также снял маску и проверил свой нос.

На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти. Затем, на 78-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски не реализовал заработанный своей командой пенальти. 11-тиметровый по решению арбитра был перебит. Со второй попытки на 79-й минутке Роберт Левандовски уже реализовал пенальти и сравнял счёт в игре.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: