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Ван дер Варт жёстко высказался об игре Вермана в матче Нидерланды — Австрия на Евро-2024

Ван дер Варт жёстко высказался об игре Вермана в матче Нидерланды — Австрия на Евро-2024
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт отреагировал на замену хавбека «оранжевых» Йоея Вермана на 35-й минуте матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (2:3). После замены 25-летний футболист заплакал на скамейке запасных.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

«Мне было жаль Йоея Вермана. Я был рад, что его убрали, потому что очень грустно было смотреть на то, как он играет», — приводит слова ван дер Варта Euro 24 Hub в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре. Но на 59-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид забил второй мяч австрийцев. Затем, на 75-й минуте нидерландцы усилиями нападающего Мемфиса Депая вновь сравняли счёт. Однако уже через пять минут австрийцы ответили голом форварда Марселя Забитцера — 3:2.

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