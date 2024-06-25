Ван дер Варт жёстко высказался об игре Вермана в матче Нидерланды — Австрия на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт отреагировал на замену хавбека «оранжевых» Йоея Вермана на 35-й минуте матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (2:3). После замены 25-летний футболист заплакал на скамейке запасных.

«Мне было жаль Йоея Вермана. Я был рад, что его убрали, потому что очень грустно было смотреть на то, как он играет», — приводит слова ван дер Варта Euro 24 Hub в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре. Но на 59-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид забил второй мяч австрийцев. Затем, на 75-й минуте нидерландцы усилиями нападающего Мемфиса Депая вновь сравняли счёт. Однако уже через пять минут австрийцы ответили голом форварда Марселя Забитцера — 3:2.

Материалы по теме Игрок сборной Нидерландов Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: