«Теперь все игры будут трудными». Кейн — о выходе сборной Англии в плей-офф Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выход своей национальной команды в плей-офф чемпионата Европы — 2024. После матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (0:0) англичане заняли в группе C первое место и пробились в следующий раунд турнира.

«Перед началом турнира ставилась цель быть наверху в группе, что у нас и получилось. Тяжёлая была сегодня игра. Мы были гораздо более активны, лучше контролировали мяч, однако не могли выполнить последний пас или завершающий удар. Теперь все игры будут трудными», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С. Словения после аналогичного количества матчей группового этапа заработала три очка и расположилась на третьей строчке.