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Стали известны потенциальные соперники сборной Англии в плей-офф Евро-2024

Стали известны потенциальные соперники сборной Англии в плей-офф Евро-2024
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На чемпионате Европы 25 июня свои последние матчи в группе С провели национальные команды Сербии, Словении, Дании и Англии. Оба матча (Словения – Англия и Дания – Сербия) завершились вничью со счётом 0:0. Таким образом, после трёх матчей группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

По данным Football meets data, осталось лишь три вероятных сценария для команд, которые заняли и займут третьи места.

  • 64%, что Англия сыграет с Нидерландами, со Словенией встретится первая сборная группы E (Бельгия, Словакия, Румыния или Украина), а Португалия – с Венгрией. Это если третьи команды будут из групп ACDE;
  • 32%, что Португалия сыграет со Словенией, Нидерланды – с первой командой группы E, а Англия – с третьей командой группы E. Это если третьи команды будут из групп CDEF;
  • 4%, что Англия сыграет с Нидерландами, Словения – с первой командой группы E, а Португалия – с Венгрией. Это если третьи команды будут из групп ACDF.

Таким образом, сборная Англии может встретиться в плей-офф чемпионата Европы с Нидерландами (наибольшая вероятность) и с третьей командой группы E, в которой на данный момент у четырёх сборных набрано по три очка по итогам двух туров: у Румынии, Бельгии, Словакии и Украины.

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