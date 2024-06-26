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Главный тренер сборной Сербии Стойкович отреагировал на вылет команды с Евро

Главный тренер сборной Сербии Стойкович отреагировал на вылет команды с Евро
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал ничейный исход матча с национальной командой Дании в 3-м туре группового этапа Евро-2024 (0:0). Данный результат не позволил сербам выйти из группы в плей-офф турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

«Мы разочарованы, потому что не смогли сделать шаг, которого нам не хватало. Игра была равной, мы хотели забить гол, но, к сожалению, нам это не удалось. Я горжусь своей командой. Сербия показала себя с лучшей стороны в группе с равными соперниками», — приводит слова Стойковича официальный сайт УЕФА.

По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии заняла первое место в группе C, имея в своём активе пять очков. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям. Сербия расположилась на последнем месте в квартете C, набрав два очка.

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