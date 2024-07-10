Гендиректор «Спартака» отреагировал на пост Соболева с цитатой на фоне Санкт-Петербурга

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отреагировал на пост нападающего Александра Соболева с цитатой на фоне Санкт-Петербурга, а также заявил, что футболист продолжает посещать тренировки команды.

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«Тут лучше спросить у Александра, что он имел в виду. Фотография очень красивая, красивый вид. На тренировке он вчера был», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 27 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.