Гендир «Спартака»: контракт с Jogel подписан на один год, качество формы лучше, чем у JOMA

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему красно-белые стали сотрудничать с производителем спортивной экипировки Jogel.

«Контракт подписан на один год. На данный момент нам нравится и качество формы, которую Jogel готовят, и условия сотрудничества. Дальше будем смотреть, насколько эта форма принесёт нам удачу. Качество формы лучше, чем у JOMA», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с лета 2023 года Jögel является официальный партнёром Российского футбольного союза. Амбассадорами российской компании являются голкиперы «Спартака» и московского «Динамо» Александр Селихов и Игорь Лещук, а также вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.