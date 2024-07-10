Глава РПЛ Алаев рассказал о новой системе распределения доходов между клубами

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о новой системе распределения доходов между клубами.

«Много положительных решений: выборы в правление, спонсор, смена системы распределения.

Если говорить о последнем, то это крайне важное решение для всего спорта. У нас используется двухфакторная история — места и равные доли. Но сегодня клубы приняли решение единогласно об изменении. Появился третий фактор распределения средств — теперь он будет зависеть от KPI: работа с аудиторией и дидждиталом.

Каждый пункт распределения вызывал вопросы. Всегда будут споры, когда принимаешь решение. Как считать? Процент заполняемости? На что смотреть? У нас есть неделя всё донастроить. Нам надо всё финализировать. Сегодня мы решили — 555 миллионов рублей и два критерия: посещаемость и диджитал», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.