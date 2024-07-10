Агент Помазуна отреагировал на заявление Бабаева, что вратарь покинет ЦСКА

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал слова генерального директора армейцев Романа Бабаева, что футболист, скорее всего, покинет клуб.

«Никакой проблемы нет. Трансферное окно в России открыто до 13 сентября, а у Ильи действующий контракт — он не на улице, а тренируется. Параллельно прорабатывается вариант его будущего. Здесь важный момент, что тренер должен переговорить с игроком, объяснить, что делается ставка на других — ничего страшного. Это более правильно, чем игрок просто просидит сезон на скамейке. Илья не просто так уходил в «Урал».

Мы рассматриваем варианты и в России, и за рубежом. Если будет хорошее предложение из той же Бельгии или Швейцарии, такие варианты будут более приоритетными, потому что хочется попробовать себя в Европе. К тому же Илья любит путешествовать. Но также рассматриваем предложения из РПЛ», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.