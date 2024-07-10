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Агент Помазуна отреагировал на заявление Бабаева, что вратарь покинет ЦСКА

Агент Помазуна отреагировал на заявление Бабаева, что вратарь покинет ЦСКА
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал слова генерального директора армейцев Романа Бабаева, что футболист, скорее всего, покинет клуб.

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«Никакой проблемы нет. Трансферное окно в России открыто до 13 сентября, а у Ильи действующий контракт — он не на улице, а тренируется. Параллельно прорабатывается вариант его будущего. Здесь важный момент, что тренер должен переговорить с игроком, объяснить, что делается ставка на других — ничего страшного. Это более правильно, чем игрок просто просидит сезон на скамейке. Илья не просто так уходил в «Урал».

Мы рассматриваем варианты и в России, и за рубежом. Если будет хорошее предложение из той же Бельгии или Швейцарии, такие варианты будут более приоритетными, потому что хочется попробовать себя в Европе. К тому же Илья любит путешествовать. Но также рассматриваем предложения из РПЛ», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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