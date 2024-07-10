Мусаев: вернутся еврокубки — будем рады. А пока стараемся сделать хороший продукт в России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что отстранение российских клубов от еврокубков не бьёт по мотивации его команды.

— Вы выводили «Краснодар» в группу ЛЧ и дважды в евровесну в Лиге Европы. Отсутствие международных турниров сильно бьёт по мотивации — вашей и футболистов?

— Не бьёт по мотивации. Сейчас есть Кубок, чемпионат. Надо занять здесь самые высокие места. Посмотрите наши матчи с «Зенитом» или с «Динамо». Атмосфера на стадионе была уровня плей-офф Лиги чемпионов! Я в город вышел — не смог пройти один квартал: все подходят, желают успеха, фотографируются. Весь город живёт футболом. Люди приходят на матч как на праздник. Делают баннеры, дети рисуют маленькие плакаты в поддержку команды. Ты едешь на стадион за полтора часа — и видишь море людей, которые тебя поддерживают. В городе, в крае — бум футбола. Мы должны понимать: сейчас так, нет еврокубков. Ничего страшного. Я вижу только плюсы. Вернутся еврокубки — будем рады. Будем пытаться попасть туда и добиться результата. А пока их нет, постараемся сделать хороший продукт у себя в стране. Он уже у нас достаточно качественный», — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.