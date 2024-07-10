Мусаев: кто бы ни пришёл на место Ивича, негатив в прессе был неизбежен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике, которую он получил после прихода на пост наставника «быков» после увольнения Владимира Ивича.

— Вы же понимали, что улучшить результат Ивича будет гораздо сложнее, чем ухудшить? Что сильно рискуете своей тренерской репутацией?

— Вы правы, так и было. Поэтому и говорю, что это было сложное решение. Я понимал, что в прессе будет негатив оттого, что убрали тренера, с которым команда шла на втором месте, а до этого долго лидировала. Негатив — на руководство клуба и того человека, который придёт на место Ивича, кто бы им ни был. Предвидел, сколько полетит критики после первого же поражения. Ещё больше беспокоило другое.

— Что?

— Одной из главных задач было постепенно поменять стиль, уйти от игры в пять защитников. И я понимал, что для этого вообще нет времени. Когда я пришёл, все лидеры разъехались по сборным, и в Краснодаре осталась только половина команда. Фактически первый матч с «Локомотивом» мы играли с двумя совместными тренировками, одна из которых — предыгровая. Я понимал: если мы закончим сезон хорошо, все скажут, что это не моя заслуга. Зато если финишируем не очень хорошо — а для этого были предпосылки — все неудачи повесят на меня. Конечно, в идеале было прийти летом или зимой, но выбора не было. Когда поступило предложение, я немного подумал и принял его. Сейчас понимаю, что сделал всё правильно, это огромный опыт, — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.