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Мусаев: футбол «Краснодара» подходил для Европы — были в группе ЛЧ, дважды — в евровесне

Мусаев: футбол «Краснодара» подходил для Европы — были в группе ЛЧ, дважды — в евровесне
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что его команда могла бы хорошо проявить себя в еврокубках.

— Этот «Краснодар» мог бы пошуметь в еврокубках или сыроват ещё?
— Уверен, что мог бы. Вот вы говорите, что открытый футбол не всегда позволяет добиться максимального результата и иногда для победы лучше сыграть прагматично. Я согласен, что чаще так и бывает, и прагматичный футбол может дать тебе больше очков. Но мы нормально себя чувствовали в еврокубках, играя в открытый футбол. И много ярких матчей было. Там все пытаются играть открыто, и мы к этому оказывались готовы. Не зря в группу Лиги чемпионов выходили и дважды — в евровесну. «Байер» прошли, почти прошли «Валенсию», пропустив гол на последних минутах. Для Европы наш футбол был подходящим. И очков мы набирали много, — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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