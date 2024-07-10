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Мурад Мусаев рассказал, что такое стиль «Краснодара» и как его привить команде

Мурад Мусаев рассказал, что такое стиль «Краснодара» и как его привить команде
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о характерных признаках игрового стиля команды южан.

«Мы хотим, чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол. Вне зависимости от того, с кем ты играешь — с лидером или аутсайдером. Такой футбол подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление.

Есть модели игры, которые, возможно, дадут лучший результат. Если ты подстраиваешься, зеркалишь, играешь низкий блок с быстрыми атаками, возможно, ты наберёшь больше очков. Но я — тренер «Краснодара», и здесь другой подход. Я искренне верю, что через атакующий футбол можно набрать много очков. Но для этого в каждом матче должна быть работа на пределе своих возможностей со стороны всей команды. И тогда будет результат, и будет вера в то, что ты делаешь, и ты сможешь дальше совершенствоваться. Это тяжёлый путь, но я готов по нему идти», — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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