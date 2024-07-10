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Мусаев: было неожиданно, когда «Зенит» и «Спартак» против нас играли в пять защитников

Мусаев: было неожиданно, когда «Зенит» и «Спартак» против нас играли в пять защитников
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о сложностях при игре в позиционной атаке, приведя в пример схему игры «Зенита» и «Спартака» в очных матчах с ними в минувшем сезоне РПЛ.

— Позиционная атака – самое сложное, что есть в футболе?
— Думаю, да, плюс высокий прессинг. Особенно сейчас, когда многие команды научились обороняться. Когда против нас даже «Зенит» или «Спартак» выходили в пять защитников, это было немного неожиданно. Я уже не говорю про клубы попроще, вроде «Ахмата» или «Пари НН». Сегодня часто приходится преодолевать насыщенную оборону. Нужно быстро двигать мяч, принимать решения, совершать много движения без мяча и часто менять позиции. Это поставить сложнее всего, — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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