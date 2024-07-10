«Одно из самых сложных решений в моей жизни». Мурад Мусаев — о возвращении в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как случилось его возвращение в клуб спустя три года. В марте специалист сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

«Мне позвонил Владимир Леонидович Хашиг. Предложил встретиться. Мы живём рядом — встретились, поговорили.

Это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Но времени особо не было. Нужно было быстро решать и давать свой ответ. Я привык к сложностям и давлению, и в целом нам никогда не было легко (улыбается).

Все понимали, что «Краснодар» на одно очко отставал от «Зенита», и все хотели побороться за чемпионство — и я, и футболисты, и клуб в целом. Об этом не нужно было говорить. Мне не сказали: переверни всё с ног на голову. Разговор был о том, чтобы двигаться шаг за шагом», — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.