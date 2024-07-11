Тренер Аргентины Скалони отреагировал на намёк Месси о завершении карьеры в сборной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о намёке звёздного нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси после матча 1/2 финала Кубка Америки — 2024 с Канадой (2:0).

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«Он может быть с нами до того, когда захочет. Даже когда он уйдёт из национальной команды, он может в неё вернуться в любом виде, если он этого захочет», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Напомним, сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки — 2024. В матче за трофей действующие чемпионы мира сыграют с победителем второй полуфинальной пары Уругвай — Колумбия, проигравший в этом противостоянии встретится с национальной командой Канады в матче за третье место.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

В нынешнем розыгрыше турнира 37-летний Месси сыграл четыре матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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