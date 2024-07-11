Колумбия в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америки — 2024

Завершился первый полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Уругвая и Колумбии. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). В качестве главного арбитра встречи выступал Сесар Артуро Рамос из Мексики. Встреча завершилась победой колумбийцев со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Единственный мяч в этой встрече на 39-й минуте забил форвард Хефферсон Лерма. Ассистировал ему атакующий хавбек Хамес Родригес. В компенсированное к первому тайму время за получение двух жёлтых карточек был удалён защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос.

Таким образом, Колумбия вышла в финал Кубка Америки — 2024, где сыграет со сборной Аргентины.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

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