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Сборная Аргентины с Месси сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки — 2024

Сборная Аргентины с Месси сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки — 2024
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Завершился первый полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Уругвая и Колумбии. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). Встреча завершилась победой колумбийцев со счётом 1:0. Таким образом, Колумбия вышла в финал Кубка Америки — 2024.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

Таким образом, сборная Аргентины с капитаном Лионелем Месси в финале Копы-2024 сыграет с национальной командой Колумбии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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