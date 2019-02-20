«Спартак» попадёт на СКА или ЦСКА? В КХЛ остался последний тур

Разбираемся, как завершившийся игроков день повлиял на турнирное положение команд в обеих конференциях.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Сибирь» вновь осталась без плей-офф

Неделю назад у «Сибири» ещё оставался шанс запрыгнуть на подножку уходящего в плей-офф поезда. Но три поражения подряд этому никак не способствовали. Сегодня команда из Новосибирска официально прекратила гонку за «Трактором», проиграв лидеру Восточной конференции.

Для «Автомобилиста» эта игра не значила ровным счётом ничего – победа в Восточной конференции давно в кармане, можно спокойно готовиться к плей-офф и беречь силы для кубковых битв. «Автомобилист» всё равно выиграл, но кто скажет, что «Сибирь» не билась? Билась, вела в счёте сама и дважды отыгрывалась. Но это уже не имеет значения. Сибирякам некого винить, кроме самих себя.

«Сибирь» в третий раз подряд осталась без плей-офф. Пора к этому привыкать? Один из самых хоккейных городов страны может этого не пережить.

«Ак Барс» и «Магнитка» в очной встрече решат, кому играть с «Салаватом»

«Ак Барс» впервые мог выиграть все четыре «зелёных дерби» в регулярном сезоне, и всё к этому шло. Однако «Салават» решил иначе, забил на последних минутах, а в овертайме Филип Ларсен подловил соперника на смене и разобрался с Подъяпольским. «Салават» давно обеспечил себе шестой посев, а соперника по первому раунду узнает после очной встречи «Ак Барса» и «Металлурга» в последнем туре.

«Магнитка» в вечернем матче обыграла «Динамо» и продвинулась на третье место на Востоке. Чтобы его сохранить, команде Йозефа Яндача будет достаточно победы над «Ак Барсом». «Авангард», который сейчас занимает пятую строчку, может продвинуться на четвёртое место, если обыграет в последнем туре «Сибирь», а матч «Металлург» — «Ак Барс» завершится в основное время.

«Трактор» и «Торпедо» узнали свои пары

Поражение «Сибири» обеспечило «Трактору» место в восьмёрке ещё до того, как начался его матч с «Торпедо». Поэтому встреча в Нижнем Новгороде стала борьбой исключительно за итоговый посев. Нижегородцы к плей-офф набрали неплохую форму и смогли победить в третий раз подряд. «Трактор» же после победы над «Динамо» снова сник и не смог забить ни одной шайбы.

«Торпедо» обеспечило себе седьмое место на Востоке и встречу в первом раунде с «Барысом». «Трактор» занял восьмое место и сыграет с «Автомобилистом».

«Спартак» может уступить шестое место

«Сочи» который обыграл «Спартак» и сравнялся с ним по количеству очков, однако красно-белые сохраняют за собой шестое место за счёт дополнительных показателей.

Теперь борьба обострилась до предела, в последнем туре «Сочи» сыграет со «Слованом», а «Спартак» — с «Северсталью». Чтобы остаться на шестом месте, красно-белым будет достаточно победить, в противном случае они могут попасть в первом раунде на СКА или ЦСКА. «Северсталь» под руководством Андрея Разина – совсем не сахар для соперников. Чтобы обыграть череповчан, придётся сильно постараться. Кстати, серия поражений «Спартака» насчитывает уже четыре матча.

Как играли друг с другом топ-клубы Востока и Запада КХЛ. Сравнения и таблицы Разбираемся, что бы получилось, если бы у топ-команд КХЛ был свой турнир.

ЦСКА не боится примет

Кубок Континента в КХЛ давно стал чёрной меткой – победителю регулярного чемпионата ещё ни разу не удавалось выиграть Кубок Гагарина. ЦСКА мог проиграть «Локомотиву», который повёл на первой же минуте и удерживал счёт до последних секунд. Видимо, «армейцы» в плохие приметы не верят – сначала Антон Слепышев сравнял счёт, а затем в длинной буллитной серии Михаил Григоренко принёс хозяевам победу и трофей.

СКА сегодня добился уверенной победы над «Нефтехимиком» (4:0), но уже не догонит ЦСКА и начнёт плей-офф со вторым посевом.

Рижское «Динамо» будет бороться до конца

«Витязь» смог в самый важный для себя момент прервать серию поражений и победил минское «Динамо», однако уверенной игру подольчан точно не назовёшь. Обе команды подошли к встрече с длинной серии поражений, «Витязь» вёл 3:1 в третьем периоде, но позволил сопернику сравнять счёт, и лишь затем забил победный гол. Победа позволила «Витязю» не выпасть из восьмёрки, но команда всё равно рискует пропустить вперёд рижское «Динамо».

В отличие от команды Валерия Белова, латвийцы не проигрывают уже четыре матча и борются за место в плей-офф до конца. На оставшиеся два места претендуют они, «Сочи» и «Витязь». Рига сыграет в последнем туре с ЦСКА, «Витязь» – с «Автомобилистом». И екатеринбуржцы, и москвичи уже решили все вопросы перед плей-офф и могут поберечь лидеров в заключительном матче «регулярки».

«Матч гордости» «Северстали» стал матчем жизни для рижского «Динамо» Подопечные Анкипанса победили, но сильно легче им от этого не стало.

Если бы плей-офф начинался завтра, пары выглядели бы следующим образом

Запад

ЦСКА – «Витязь»

СКА – «Сочи»

«Локомотив» — «Спартак»

«Йокерит» — «Динамо» Москва

Восток

«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Торпедо»

«Металлург» — «Салават Юлаев»

«Ак Барс» — «Авангард»

* курсивом выделены команды, чей посев уже известен