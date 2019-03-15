Клуб из Узбекистана и азиатский дивизион в КХЛ. Нам это надо?

15 марта стало известно, клуб из Узбекистана будет играть в ВХЛ, а после Олимпийских игр 2022 года может войти в КХЛ — об этом заявил вице-президент КХЛ Виталий Прохоров. Учитывая, что раньше появилась информация о выставочных матчах КХЛ в Ташкенте и возрождении узбекского «Бинокора», а о появлении в лиге клубов из Кореи и Японии периодически возникают слухи, стоит задуматься о возможном создании Азиатского дивизиона КХЛ.

Клуб из Узбекистана будет играть в ВХЛ, после ОИ-2022 он может войти в КХЛ

КХЛ договорилась о проведении выездных матчей в Ташкенте

Узбекистан

Эта бывшая союзная республика ближе остальных подошла к тому, чтобы попытаться в ближайшем будущем получить команду Континентальной хоккейной лиги. «Пока в планах создание в Узбекистане команды ВХЛ, планируется, что она будет включена в состав участников уже в следующем сезоне. Клубу нужно набраться опыта, а в дальнейшем после Олимпиады в Пекине он может присоединиться к КХЛ», — сказал Виталий Прохоров.

Самый известный и старейший узбекский хоккейный клуб «Бинокор» пока не ведёт переговоров о вступлении в КХЛ, но такую возможность исключать нельзя. У «Бинокора» уже есть спонсор – это нефтесервисная компания Eriell, которая на протяжении многих лет является и спонсором КХЛ. В настоящий момент в Ташкенте строится ледовый дворец на 14 тысяч зрителей, и в планах у узбеков – возрождение хоккейной сборной.



Как только стадион будет построен и запущен в эксплуатацию, вопрос о вхождении «Бинокора» в Континентальную лигу наверняка будет поднят ещё раз. В плане географической доступности проблем у Ташкента не будет: столица Узбекистана находится в тысяче километров от Астаны и в 4 тысячах — от Пекина, что по меркам КХЛ вполне приемлемо.

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Фото: xc-binokor.uz

Китай

Страна с полуторамиллиардным населением — лакомый кусочек для всех хоккейных лиг, ведь не зря же сюда с упорством ездят на выставочные матчи команды НХЛ. Даже небольшой процент интереса китайской публики к хоккею обеспечит громадный рынок сбыта, но путь этот будет долог и труден. Это подтверждает опыт «Куньлуня», который пока не может похвастать спортивными успехами и зрительским интересом, но вряд ли стоит обвинять в этом сам клуб. Чтобы получить первую отдачу, необходимо как следует удобрить почву, а о наличие в Китае неплохой хоккейной команды местные жители, вероятно, даже не догадываются.



Если не брать в расчёт «Куньлунь», а также команды из ВХЛ «Ценг Тоу» и «КРС-Оэрджи», то в будущем можно обратить внимание на клуб «Чайна Дрэгон» из Харбина, который является единственным профессиональным в стране и играет вне китайского первенства – в Азиатской хоккейной лиге. Этот клуб базируется в Шанхае и ещё ни разу не добивался каких-либо успехов в ALIH (лишь раз «драконам» удалось занять не последнее место, а предпоследнее – в сезоне-2008/09). Главным преимуществом «драконов» будет география: от Харбина до Владивостока 510 км по прямой, а до Хабаровска — 700 км. К слову, 10 лет назад за «драконов» играл брат нынешнего наставника «Торпедо» Михаил Немировски.

Вот что говорил Уэйд Флаэрти, экс-голкипер «Ванкувера», о своих выступлениях в китайской лиге.



«В Китае никто толком не знает о слове «амплуа». Хоккеисты хаотично бегают по площадке. У игроков есть позиции, но они слабо представляют, что это. Когда я приехал в Китай, мне казалось, что это хорошая возможность стать частью чего-то нового, помочь им создать лигу с нуля. Плохо, что сезон там длится с сентября по январь. Даже 8-летний ребёнок в Канаде проводит на льду больше времени, чем китайские хоккеисты. Это нужно изменить», – откровенничал Флаэрти в интервью газете The Vancouver Sun.



Эти слова были сказаны в 2009 году. Возможно, совсем скоро у нас будет возможность воочию увидеть позитивные сдвиги в китайском хоккее, которые произошли за минувшие годы, а Олимпиада-2022 в Пекине должна стать катализатором интереса. Кстати, не так давно председатель КНР Си Цзиньпин признался, что хоккей — его любимый зимний вид спорта.

За играми НХЛ ежедневно наблюдают около 800 тыс. китайских телезрителей. И это несмотря на утреннюю трансляцию.

Япония

Япония стала интересоваться хоккеем после Олимпиады-1998 в Нагано, когда на хоккейный турнир впервые приехали хоккеисты из Национальной хоккейной лиги. Однако тот исторический турнир не стал толчком для бурного развития японского хоккея, хотя определённые локальные успехи можно было наблюдать. Японская сборная выступала в высшем дивизионе чемпионата мира в 1998—2004 годах, когда место в турнире автоматически получал победитель «дальневосточной квалификации». Япония чаще всего занимала последнее место на чемпионате, и с тех пор, как правила изменились, она ни разу не играла в главном турнире.



Хорошие стадионы в Японии есть, но их не так много. Помимо арены Big Hat в Нагано (там ежегодно проводится национальный хоккейный турнир Nagano Cup), стоит обратить внимание на 12-тысячный стадион «Макоманай» в Саппоро. Примечательно, что не так давно женская хоккейная сборная Японии готовилась к крупному турниру в Южно-Сахалинске на льду «Арены-Мастер».



«В стране больше развит футбол и бейсбол его очень много показывают по телевизору, о нем много выходит программ, отсюда и интерес к этим видам спорта. Хоккей у нас не показывают. Многие вообще просто не знают, что существует такой вид спорта. К нам обращались представители КХЛ, речь шла о создании клуба и привлечении его в лигу. Причем зовут настойчиво уже три года, но у нас пока нет таких средств. А главное — уровень наших игроков не настолько высок. Поэтому решили пойти другим путём, будем сейчас привлекать тренеров из России, которые будут работать с детскими командами, молодёжными, чтобы просто поднять уровень хоккеистов. Сейчас нам нужно просто развивать хоккей, спонсоры должны увидеть, что это приносит результат. Просто так деньги давать никто не будет», — отметил тогда тренер японцев Джо Арая.



В Азиатской хоккейной лиге ALIH играют пять хоккейных клубов из Японии. В 2015-м году японский клуб последний раз стал чемпионом этой лиги — это была команда «Тохоку Фри Блэйдз», в составе которой сейчас играют два канадца и россиянин Тимофей Шишканов.

Южная Корея

Корея также пытается набрать обороты за счёт зимней Олимпиады, которая прошла в Пхёнчхане в 2018 году. Готовиться к этому событию корейцы начали давно и достигли заметных результатов: на чемпионате мира-2017 в первом дивизионе, который проходил в Киеве, они заняли второе место и впервые в истории вышли в элиту. На киевском турнире Корея обыграла Казахстан (5:2), Венгрию (3:1) и Украину (2:1 Б), что говорит о многом. При этом, в той сборной Южной Кореи было всего пять натурализованных хоккеистов, а все остальные — свои, настоящие. Правда, на ЧМ-2018 в Дании результата достигнуть не удалось, и сборная Южной Кореи снова вылетела в первый дивизион.

У сборной есть свой базовый клуб — это команда «Анян Халла», которая является пятикратным чемпионом Азиатской лиги ALIH. C 2016 по 2018 годы клуб из Аняна неизменно находился на вершине, но нынче его сверг с трона российский «Сахалин». В нынешнем составе «Аняна» двое натурализованных канадцев (защитники Алекс Плант и Эрик Риган), американский форвард Билл Томас и наш Николай Лемтюгов.



Кроме «Аняна» внимания достоин ещё один клуб — «Демьюн Киллер Уэйлс», где играют Александр Фролов и Денис Куляш. Команда базируется в городе Инчхон, и транспортная доступность до Японии и российских дальневосточных команд также вполне неплохая.

От Аняна до Владивостока — чуть больше 700 км, до Хабаровска — около 1400 км и столько же между Аняном и японским Саппоро.

Каких ошибок стоит избежать

Интерес лиги к азиатскому направлению понятен — этот зрительский рынок обладает громадным потенциалом. В Азии проживает гигантское население, которое слабо знакомо с хоккеем как с видом спорта, но в случае появления интереса это сулит огромные дивиденды — финансовые, политические, спонсорские и многие другие.



В первую очередь, не стоит ждать мгновенных результатов — как спортивных, так и в плане зрительского интереса. Создать клуб на пустом месте и рассчитывать на появление мгновенного ажиотажа было бы наивно, поскольку для создания базового болельщицкого фундамента потребуется около десятка лет. Стоит вспомнить экспансию НХЛ тридцатилетней давности в южные регионы Северной Америки — Калифорнию, Флориду, Техас и Аризону, когда зрители, не зная правил, поначалу аплодировали голу в любые ворота, а на каждом сидении внутри арены лежала краткая памятка правил игры в хоккей. НХЛ не торопилась, и первые годы все новые клубы были аутсайдерами, хотя исключения, наподобие появления «Флориды Пантерз» в финале Кубка Стэнли на третий год своего существования.

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Заокеанской лиге серьёзно помог обмен Уэйна Гретцки из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес», где лучший игрок НХЛ стал лучшим промоутером хоккея для калифорнийской публики. Стоит отдать должное и комиссару Гэри Беттмэну, который упрямо гнул свою линию по продвижению НХЛ на юг, хотя все вокруг критиковали этот вектор развития. Сейчас уже трудно представить НХЛ без «Тампы», «Флориды», «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе», «Анахайма» или «Каролины», ведь все эти команды смогли за последние 25 лет выйти в финал Кубка Стэнли, а некоторые стали его обладателями.

Без сомнения, важны и финансовые гарантии для новых команд. Тот же «Вегас», появившийся в НХЛ год назад, заплатил лиге полмиллиарда долларов за входной билет, а перед этим провёл несколько мощных маркетинговых исследований, изучая ёмкость местного рынка. Создать очередной новодел, чтобы за пару лет потерять к нему интерес — этот путь будет абсолютно ошибочным и гибельным. Значит, придётся привлекать местных бизнесменов и заручаться их поддержкой на максимально возможный срок, чтобы построение франшизы не страдало от финансовых неурядиц.



Кроме этого, потребуется значительная кампания по раскрутке хоккея в регионе. В идеале, для каждой азиатской команды нужен минимум один местный игрок, который бы смог выдерживать средний уровень КХЛ и стать лицом новой команды. В своё время один китайский центровой Яо Мин заставил Поднебесную заболеть баскетболом, но поиск талантов в хоккее оказался более сложным.

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И, наконец, необходимо терпение. То терпение, которое проявил Беттмэн, когда его костерили за приём в лигу команд из южных штатов, в то время когда сокращалось количество клубов из Канады — страны-кормушки для НХЛ. Время показало справедливость этой стратегии, а выдержке Гэри можно только позавидовать. Многие новые клубы стали очень успешными, новые рынки вдохнули в НХЛ свежую энергию, не дав закоснеть и остановиться в развитии. Лига проявила удивительное хладнокровие, когда серьёзные проблемы испытывал «Финикс», владелец которого отказался нести расходы на клуб, и лига два сезона владела командой, оплачивая все контракты — «койоты» жили полноценной жизнью, хотя и не особо шиковали. Долгий поиск нового хозяина дал свои плоды, а команда так и не переехала в другой город, хотя для этого были все основания.

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Сможет ли выдержать КХЛ свою линию — неизвестно, и в этом есть серьёзные сомнения. Лига, многие нынешние команды которой испытывают трудности с деньгами, возможно, не сумеет дождаться, когда семена начнут давать всходы. А традиция резко поворачивать руль, менять регламент за недели до начала сезона (а иногда и по его ходу), и непрозрачность критериев оценки лишь добавляет скепсиса. Но, как говориться, лучше попробовать и ошибиться, чем строить планы и оставаться на месте.