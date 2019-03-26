Трамп четыре раза рассмешил российских хоккеистов на встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп четыре раза рассмешил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова во время визита «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом.
Первый раз президент США вспомнил о встрече Овечкина с его дочерью Иванкой во время празднования «Вашингтоном» победы в розыгрыше Кубка Стэнли и уточнил у россиянина, насколько хороши были его спортивные результаты.
«Где Иванка? Она его друг и большой фанат. Его называют Александром Великим. Он провёл всю карьеру – 13 лет – в «Вашингтоне», и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Ух ты! Это неплохой результат, да?» — отметил Трамп.
Также Трамп впечатлился тем, что Овечкин в прошлом сезоне забросил 64 шайбы (49 в регулярном чемпионате, 15 – в плей-офф), и сравнил капитана «столичных» с легендарным американским бейсболистом Бейбом Рутом, обладателем нескольких рекордов MLB.
«64 гола, больше, чем кто-либо другой в лиге. Как Бейб Рут! Кажется, в одном сезоне у него было больше хоумранов, чем у кого-либо ещё. В остальном он был не очень хорошим подающим», — пошутил Трамп.
Трамп также обратился к Евгению Кузнецову, неправильно произнёс его фамилию и пошутил над тем, как молодо выглядит россиянин.
«Евджени? Какой молодой, посмотрите на него! (Все смеются.) Кузнецнов повторил рекорд лиги по количеству передач в матче финала. Фантастика!» — сказал Трамп.
В конце Трамп пошутил про большие руки Овечкина.
«У меня не осталось выбора, кроме как стать его фанатом. Овечкин — это нечто! Посмотрите на эти руки!» — заявил президент США.