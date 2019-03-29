Победа Уфы уже не сенсация — «переобулись». «Предсказамус» в финале Востока

Вслед за западным финалом в КХЛ стартует и восточное противостояние. Здесь ожидается настоящая жара. Поразивший всех своей мощью в первых двух раундах «Авангард», которого всерьёз воспринимают как главного фаворита на Кубок Гагарина, сразится с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы в нынешнем плей-офф – отдельная песня. Тренер-дебютант Николай Цулыгин великолепно подготовил команду к плей-офф, привил уфимцам дисциплину и умение играть по счёту, заставил всех хоккеистов работать на результат. Плюс космический уровень показывают легионеры башкирского клуба – Метсола творит чудеса в воротах, а звено Умарка разрывает оборону соперника в нападении.

Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата» Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.

Цулыгин уже переиграл более опытных Йозефа Яндача и Андрея Мартемьянова, но теперь у него противник экстра-класса. Боб Хартли выигрывал во всех лигах, где тренировал, включая НХЛ – сможет ли и его остановить дерзкий дебютант? В прошлых сериях уфимцы в нашем конкурсе прогнозов неизменно шли в аутсайдерах. Большинство не верило в «Салават» ни против «Металлурга», ни против «Автомобилиста». Что теперь скажут наши Нострадамусы?

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«Авангард» — «Салават Юлаев» — 15 – 17

Итак, мнения экспертов и журналистов относительно победителя Востока в нынешнем сезоне разделились практически наполовину. Уверенный ход «Салавата» в этом плей-офф подкупил сразу 17 человек – то есть на уфимцев поставили больше специалистов, чем в предыдущих двух раундах вместе взятых.

Мы не сомневались в ставке Ульяны Тригубчак, которая, кажется, готова на любые жертвы ради любимой команды, но особенно стоит присмотреться к мнению Александра Рожкова. Редактор хоккейного отдела на «Чемпионате» уже дважды угадывал счёт в сериях «Салавата». В этот раз он вновь верит в подопечных Николая Цулыгина. Это серьёзная заявка на победу юлаевцев! Правда, Рожков оба раза ставил и против «Авангарда», так что не спешите заносить в букмекерские конторы победу «Салавата» со счётом 4-2. Здесь всё не так однозначно.

Отметим, что на стороне уфимцев симпатии большей части женской аудитории нашего конкурса – победы «Салавата» будут ждать пять девушек из восьми. Ну а самым популярным стало мнение, что подопечные Николая Цулыгина пройдут дальше в шести матчах. Ещё семь респондентов полагают, что «Салават» отпразднует успех в седьмом матче на льду Балашихи.

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Впрочем, у «Авангарда» в этом раунде тоже весьма серьёзная поддержка. Лидеры общего зачёта Павел Лысенков и Игорь Еронко ставят на успех омичей со счётом 4-2. Это самая популярная ставка среди тех, кто верит в «ястребов». Но встречаются и более смелые прогнозы. Наталья Кларк, Александр Малышев, Сергей Емельянов и Лев Лукин ожидают победы «Авангарда» в пяти встречах, а обозреватель «Чемпионата» Максим Замятин и вовсе полагает, что выиграть в этом розыгрыше Кубка Гагарина «Салавату» больше не удастся.

Как видим, мнения наших прогнозистов существенно разделились. Но тем интереснее. Предсказать победителя в этой паре действительно невозможно, всё решится в красивом и упорном противостоянии на льду.