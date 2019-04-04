«Чтобы они рано не радовались». Что говорили после жесткой битвы в Уфе

В Уфе завершился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Гости победили со счётом 4:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу Омска. На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.

Три драки перед сиреной! Уфа и Омск достали друг друга Но такой хоккей хочется смотреть бесконечно.

«Спрашивал у судей про Хартикайнена, его должны были удалять»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, почему так много общается с судьями.



— Отличный ответный ход в исполнении нашей команды. Мы провели собрание, сосредотачивались на первом периоде. Понимали, что нужно было его выдержать. Отлично сыграл Бобков, вернулся Михеев, который просто летал по площадке, вернулся Тальбо. Было много эмоций, это плей-офф.

— Что с Беком, у него сильное повреждение?

— Он поправляется.



— Вы постоянно общаетесь, спорите с судьями. Это элемент психологического давления?

— Я и с игроками много разговаривали. У судьи, допустим, я спрашивал, почему Хартикайнен вышел на лёд шестым игроком после остановки матча. Его должны были за это удалить.

Массовая драка в матче «Салават» — «Авангард» перед финальной сиреной

«Никакой установки устроить бой не было, драки я не воспринимаю»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал жёсткую игру обеих команд.



— Боролись, бились, но пропустили нелепые голы, которые не вытекали из игровых действий. Возникали из ничего: где-то наши ошибки, где-то шайба вылетела в среднюю зону, по борту не успели за ней. Не смогли отыграться в третьем периоде, но претензий к ребятам нет. Получилось, в конец играли в четыре защитника, так как удалили Сергеева, и Панин получил повреждение.



— На последние секунды вышли Скориков и Гиматов. Это вы дали задание устроить бой?

— Никакой установки не было. Какой смысл выпускать на последние секунды игроков первого звена, когда пошли драки? Тем более мы выпускали вторыми. У «Авангарда» тоже было не первое звено. Ребята просто вышли на вбрасывание. Так получилось.



— Как оцените драки?

— Я на них никак не смотрю. Случилось и случилось. Никак это не воспринимаю.



— Стоит ждать Сергиенко вместо Панина или нет?

— Не знаю, пропустит ли Панин следующий матч, я не доктор. Может и Терещенко его заменить, и Сергиенко, и Гареев. Любой из этих трёх защитников может его заменить, если понадобится.

— Не пора ли успокоиться Хартикайнену и Емелину?

— Как успокоиться? Идёт плей-офф, люди играют, борются, бьются. Они показывают то, что умеют. Оба показывают свои сильные стороны. Они успокоятся летом, когда сезон закончится.



— Была ли ставка на то, чтобы выиграть первый период?

— Естественно. Ключевой момент – когда играли «4 на 3». Если бы смогли забить, всё могло бы повернуться в другую сторону. Были моменты, здорово сыграл Бобков. В обороне защитники заблокировали много бросков.

«Писали, что «Салават» собрался в отпуск». Что говорили после матча в Уфе Бурмистров и Зернов рассказали о возвращении на лёд, а Цулыгин и Хартли подвели итоги третьей встречи.

«Эмоции, мы же не в шахматы играем»

Защитник гостей Евгений Медведев подвёл итоги встречи и прокомментировал драки.



— Что было самым сложным после поражения в прошлом матче?

— Нужно было прийти в себя после такого поражения, настроить на следующий матч, выйти и победить.



— Поменяли что-то в игре?

— Сегодня гораздо проще играли, чем в первом уфимском матче. Перестали проваливаться, начали везде успевать, что и дало результат.



— Почему из 2:0 2:2 получилось?

— Некоторые ошибки допустили, в частности, в большинстве. Недоработки небольшие. Спокойно дальше играли, никакой паники не было.

Цулыгин: Никакой установки не было. Какой смысл выпускать на последние секунды игроков первого звена, когда пошли драки? Тем более мы выпускали вторыми. У «Авангарда» тоже было не первое звено

— Массовая драка в конце матча. Что там случилось?

— Да это эмоции. Идёт плей-офф, никто не хочет проигрывать. Так получилось, но это хоккей.



— Не кажется, что порой переходите грань? В частности, Емелин с Хартикайненом?

— Мы ж не в шахматы играем. Эмоции. Кто-то в состоянии сдерживаться, кто-то нет.



— Что будет в пятой игре?

— Я не сторонник что-то прогнозировать, лёд покажет, что будет в Балашихе



— Ни одной скучной игры в вашей серии.

— Думаю, что и не будет.

«В Балашихе просто так не походишь»

Нападающий Семён Кошелев поделился впечатлениями от того, как он провёл драку.



— Были готовы к тому, что произошло на последней минуте?

— Тренер не предупреждал, что такое может быть. Просто я вышел уже на меньшинство и подъехал на вбрасывание. Обратил внимание, что у них на лёд вышел игрок, который всю игру не играл. Сразу понял, что ребята не играть вышли. Он ещё и намекнул мне, мол давай. Ну хорошо: давай.



— Откуда такой красивый удар справа?

— В Балашихе просто так не походишь.



— С детства знаком с Рыспаевым?

— Это никак не связано.



— Не кажется ли вам, что «Салават» сам навредил себе грубостью?

— Хорошая игра была, это плей-офф. Была силовая борьба на каждом участке поля, стыки. Все к этому готовы. Мы поддержали такой тон матча, не стали отходить назад.



— Все матчи очень интересные в вашей серии.

— Согласен с этим. Всё правильно.



— Ожидали такой игры от Михеева?

— Михеев наш лидер, мы все ждём от него такой игры, какую он сегодня показал.



— Какие эмоции от возвращения в состав?

— Конечно, я рад своему возвращению в состав. Перед игрой узнал об этом.



— Что случилось при счёте 2:0?

— Ну как прокомментируешь, что случилось при 2:0. Это игра. Так получилось, что в большинстве от нас убежали. Хорошо, что быстро забили третью шайбу.



— Игроки «Салавата» постоянно комментируют действия «Авангарда». Обращаете на это внимание?

— Эмоции. Болельщики их сегодня хорошо поддерживали, заряд энергии у них был. Просто так не покатаешься.

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«Главное, не проиграли душой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов рассказал об эмоциональной концовке матча.

— Отличная игра, плей-офф, накал. Нам нравятся такие игры. Продолжаем, бой еще не проигран.



— Концовка получилась эмоциональной, как прокомментируете?

— Проиграли игру, но не проиграли бой. Главное, не проиграли душой. На следующей игре продолжим играть на победу.



— Что скажете о своем удалении из-за столкновения с вратарём?

— Я никогда таким специально не занимался, на улитке коньки немного ушли.



— В третьем периоде вы практически не играли, в концовке вас выпустили со Скориковым. Тренеры сказали, надо дать бой сопернику?

— Ну да, чтобы они рано не радовались. Мы едем только ради победы. Кто знает, какой будет пятая игра. Это война.

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«Что значит — надо вытаскивать серию? «Авангарду» тоже нужно выигрывать»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин объяснил причины поражения своей команды в четвёртом матче серии.



— В первом периоде где-то отдали инициативу. Мало моментов создали, сами перекладину пропустили. Второй период веселым получился, из-за своих ошибок пропустили, пришлось вытаскивать.



— Бой Сергеева завел команду?

— Конечно, бои всегда дают большой заряд эмоций. Это добавляет энергии и сил всей лавке.



— Такие бои, как в конце матча, тоже заводят команду? Были ли от вас указания так действовать?

— В концовке вышли те, кто мало играл, никаких указаний не было. Итог был ясен, кто чем может помогает. Они решили сегодня себя так проявить.



— Не было желания тоже вступиться?

— У всех было, но надо понимать, к чему это может привести.



— Как дальше вытаскивать серию?

— А что значит вытаскивать серию? Нам нужно выигрывать матчи, «Авангарду» тоже не надо. И нам, и им надо выигрывать. Всё нормально с настроем, мы заряжены на дальнейшую борьбу.