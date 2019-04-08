В серии ЦСКА – СКА будет седьмой матч. Всё справедливо?

Седьмой матч – лучшее, что бывает в хоккее, квинтэссенция напряжения и интереса. В этом сезоне КХЛ соперники добираются до седьмой игры во второй раз – первый случился ещё в первом раунде, когда зарубились «Барыс и «Торпедо». Мало? Кажется, да, но даже в НХЛ до седьмых матчей дело доходит не так часто: например, во всём прошлом плей-офф таких серий было лишь три. А с учётом того, что и шестиматчевых противостояний было в этом году достаточно, уже сейчас можно говорить, что плей-офф в нашей лиге на этот раз точно удался.

«Плотников вдохновил нас своей дракой». Как СКА добился седьмой игры с ЦСКА Вдохновлённый Якупов сделал дубль, а мог и хет-трик, если бы у него были руки, как у Дацюка.

3-3 в серии ЦСКА и СКА – пожалуй, самый справедливый итог. Да, СКА выглядит интереснее, видно, что у команды больше получается именно в игровом плане, но и москвичи вгрызаются в домашние матчи и, уступая сопернику инициативу, пока всё же не проигрывают на своем льду. Такой оборонительный и, будем откровенны, скучноватый хоккей вряд ли приносит ЦСКА дополнительных болельщиков, а Игорю Никитину – вистов в продлении контракта, но, так или иначе, результат его команда делает. Возможно, этого недостаточно всем, кто следит за этой напряжённой серией, но устраивает руководство московского клуба?

О том, что ничья после шести матчей наиболее логичный счёт, синхронно заявили и главные тренеры «армейских» команд на пресс-конференции (как всё же хорошо, что они теперь стали раздельными!). «Всё будет решаться в седьмой игре, это справедливо», — говорил журналистам Никитин. «Седьмая игра – это что-то особенное в любой серии», — соглашался через несколько минут Воробьёв. Наставник СКА знает, о чём говорит: свой Кубок Гагарина он выиграл именно в седьмом матче серии с тем же ЦСКА. А вот у москвичей с решающими играми до сих пор не складывалось: дважды в КХЛ «армейцы» добирались до седьмых матчей, и оба раза нервы крепче оказывались у их соперников.

Запад равняется на Восток! СКА и ЦСКА выдали самый крутой матч в серии Пять голов, видеопросмотры, отменённое удаление и даже драка – в этой игре было всё! А исход «армейского» дерби решит седьмой матч.

Единственное, что немного сбивает ритм шикарной серии ЦСКА и СКА, – многочисленные просмотры результативных моментов. На судей действительно оказывается не меньшее давление, чем на игроков и тренеров – поэтому нет ничего удивительного в том, что они предпочитают подстраховаться и вынести пусть и отложенное, но верное решение. Красноречивым фактом качественной судейской работы является и то, что ни одно их решение в этой серии не было постфактум оспорено лигой, да и на сайте КХЛ все разборы появляются оперативно.



В том же шестом матче было два эпизода, которые вынудили арбитров смотреть «кино». Это мы сейчас не вспоминаем про момент с удалением Плотникова, когда судьи быстро исправили очевидную ошибку и справедливость была восстановлена. Первый видеопросмотр случился при счёте 1:0 в пользу СКА, когда от ноги Вея шайба влетела в сетку ворот петербуржцев. В этом случае долго разбираться не пришлось: по новым правилам такие голы отменяются всегда согласно правилу 97: «взятие ворот не засчитывается, если атакующий хоккеист наносит удар коньком, бьет рукой (перчаткой), либо каким-то иным способом направляет шайбу в ворота любой частью своего тела, помимо своей клюшки».

СКА — ЦСКА: гол гостей отменён из-за движения ногой со стороны Вея

Скорее всего, москвичи хотели бы поспорить, хотя Вей очевидным образом и разворачивал бедро, подстраиваясь под шайбу. Однако достаточно вспомнить, что уже в этой серии ровно такой же гол отменили Наилю Якупову, а одинаковая оценка одинаковых эпизодов – одна из важнейших заповедей любого судьи. Тем более был ведь ещё и гол Мальцева в ворота «Локомотива», отменённый по той же самой причине – словом, в отношении этого правила судьи чётко выдерживают последовательную линию на протяжении всего розыгрыша плей-офф.



А вот второй просмотр затянулся: победный, как выяснилось, гол Гусева арбитры смотрели дольше 10 минут и явно запрашивали дополнительную помощь из Москвы. Все это время ни зрители, ни комментаторы не понимали, что именно могло смутить судей – оказывается, всё дело было в возможном пасе рукой от Плотникова в зоне атаки. В итоге выяснилось, что тот момент не имел вообще никакого значения: уже после гипотетического паса рукой шайбой завладел Клас Дальбек, который не сумел выбросить её подальше, а владение ставит крест на возможностях арбитров проматывать видео ещё дальше. По правилам гол можно отменить только в том случае, если пас рукой был сделан непосредственно перед взятием ворот, а не после того, как шайба побывала у хоккеистов обеих команд.

СКА — ЦСКА: судьи засчитали гол питерцев после 10-минутного просмотра

Момент необычный и непростой, поэтому видеопросмотр и затянулся, но главное, что в конце концов было принято верное решение, которое через пару часов подтвердила и КХЛ. Даже если гипотетический пас рукой и был, его не видно точно на видео, а додумывать судьи не имеют права. И главный вывод, который можно сделать из многочисленных просмотров, которые примерно поровну трактуются в пользу обеих «армейских» команд, — в этой серии всё решается всё-таки на льду, а не в кабинетах или в «военной» комнате КХЛ. Пусть так будет и в седьмой игре, которую, конечно, будут смотреть даже те, кто хоккей включает только по большим праздникам.