«Плотников вдохновил нас своей дракой». Как СКА добился седьмой игры с ЦСКА

СКА вновь сравнял счёт в серии с ЦСКА – 3-3. В этой игре было всё – яркая драка, доминирование и голы СКА, затем доминирование и голы ЦСКА и, наконец, победная шайба Гусева в третьем периоде, которую арбитры просматривали 10 минут. Вы же этого хотели? СКА, ЦСКА, победитель забирает всё? Седьмая игра стала реальностью.
«Ключевым в седьмой игре будет сохранение нервов и не ошибаться»
Главный тренер СКА Илья Воробьёв сообщил, что пока не знает, сыграет ли Прохоркин в седьмом матче.
— Здорово начали, забили два гола. Курьёзный первый гол из трафика пропустили, в меньшинстве потом. Ребята молодцы, что нашли ключи к победе. Готовимся к самому интересному. Седьмая игра — что-то особенное в любой серии. Что будет ключевым в седьмой игре? Сохранение нервов и не ошибаться.
— Сыграет ли Прохоркин в седьмом матче?
— Посмотрим на его состояние, у него уважительная причина сегодня была.
— Как оцените игру звена Бывальцева?
— Команда, а не звено. Хорошо, что Наиль забил, он молодец. Тут вопрос в команде, каждый отдает себя, в меньшинстве ребята пластались под шайбу. Никого не хочется выделять.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает, что седьмой матч в этом финале Запада – это справедливо.
— Тяжёлая игра, обе команды показали хороший хоккей, где-то мы не дотерпели. Всё будет решаться в седьмой игре, это справедливо. В чём отличие этого матча от предыдущего? Там три забили, тут три пропустили. По игре разбирать не готов.
«Не забил с передачи Дацюка, потому что руки не как у Дацюка»
Нападающий СКА Наиль Якупов рассказал, почему не смог забить с передачи Дацюка.
«Мы все понимали, что отступать было некуда. Надо идти вперёд. Мы к этому готовились летом, шли весь сезон. Неохота было проигрывать. Не забил с передачи Дацюка, потому что руки не как у Паши Дацюка.
ЦСКА не просто так забил, были наши ошибки. В целом во втором периоде мы действовали хорошо, играли у них в зоне. Переводили шайбу в зону атаки. Но они сделали наложения, пацаны устали. Отсюда пришли два быстрых гола. У нас было много удалений, но ребята справлялись, ловили шайбы на себя.
Из-за долгих просмотров пришлось немного замерзнуть, хотя до этого были отрезки, когда игра долго шла без свистков. Плотников – боевой игрок, своей дракой он дал нам вдохновение. Никогда нигде он не уступит. Он сделал так, как посчитал нужным. В седьмой игре будет all in.
Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.
«У меня был большой напряг, седьмой матч будет ещё интереснее»
Нападающий СКА Михаил Мальцев признался, что этот матч был самым напряжённым в его карьере.
— Сейчас чуть-чуть порадуемся и будем готовиться к следующей игре.
— Показалось, что это самая интересная игра в серии.
— Да, у меня был большой напряг, пытался играть аккуратно. Думаю, седьмая будет ещё интереснее.
— Смена, после которой ЦСКА сравнял счёт, и вообще концовка периода, что случилось с командой? То ли расслабились, то ли ЦСКА так здорово вцепился.
— Когда забиваешь гол, всё время подъём. Они и большинство начали реализовывать. Мы не опускали руки, много таких ситуаций было.
— К видеопросмотрам уже привыкли?
— Сегодня что-то долго смотрели… А так, отдохнуть можно.
— Раскатываться было личной инициативой или тренеры сказали?
— Тренеры сказали и все понимали, что долго сидеть нельзя.
— Для вас это был самый напряжённый матч в карьере?
— Наверное, да.
— Как будете настраиваться на седьмую игру, не будут ли коленки ещё больше трястись?
— Да нет, в игре уже всё отходит.
— Ожидали, что будет семь матчей в серии?
— Наверное, да.
«Выигрываешь или отправляешься домой»
Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал о своём первом голе в ворота Шестёркина, который был забит с острейшего угла.
— У нас было тяжёлое начало, соперник повёл в счёте. Нам нужно было забросить в концовке, но не удалось. СКА смог реализовать большинство в третьем периоде, это и стало решающим.
— В первом голе вы хотели отдать передачу или забить?
— Просто хотел попасть в створ. Это плей-офф, никогда не знаешь, какой бросок зайдёт. Чем больше мы бросаем по воротам, тем лучше.
Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.
— Что думаете о седьмой игре, ЦСКА выиграл все домашние матчи?
— Мы весь сезон боролись за то, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Вернёмся в Москву и хотим выиграть седьмой матч. Выигрываешь или отправляешься домой, будет важная игра.
«Мы судейство не комментируем»
Защитник ЦСКА Михаил Науменков получил клюшкой по лицу от Максима Шалунова, но судьи не сразу разобрались и отправили в штрафбокс Сергея Плотникова. Правда, вскоре отменили удаление.
— Самый актуальный вопрос для вас: момент с удалением Плотникова. Не совсем понятно, чья клюшка полетела вам в лицо.
— Мы судейство не комментируем.
Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА.
— Насколько было сложно при счёте 2:2 сломить сопротивление СКА?
— Шанс есть всегда. Просто нужно бороться до конца.
— Чего не хватает ЦСКА, чтобы выиграть на выезде?
— Одного гола.
— Какие мысли перед седьмым матчем? Готова ли команда к такому испытанию?
— Единственное, что могу сказать, мы готовы.