Вдохновлённый Якупов сделал дубль, а мог и хет-трик, если бы у него были руки, как у Дацюка.

«Плотников вдохновил нас своей дракой». Как СКА добился седьмой игры с ЦСКА

СКА вновь сравнял счёт в серии с ЦСКА – 3-3. В этой игре было всё – яркая драка, доминирование и голы СКА, затем доминирование и голы ЦСКА и, наконец, победная шайба Гусева в третьем периоде, которую арбитры просматривали 10 минут. Вы же этого хотели? СКА, ЦСКА, победитель забирает всё? Седьмая игра стала реальностью.

Запад равняется на Восток! СКА и ЦСКА выдали самый крутой матч в серии Пять голов, видеопросмотры, отменённое удаление и даже драка – в этой игре было всё! А исход «армейского» дерби решит седьмой матч.

«Ключевым в седьмой игре будет сохранение нервов и не ошибаться»

Главный тренер СКА Илья Воробьёв сообщил, что пока не знает, сыграет ли Прохоркин в седьмом матче.

— Здорово начали, забили два гола. Курьёзный первый гол из трафика пропустили, в меньшинстве потом. Ребята молодцы, что нашли ключи к победе. Готовимся к самому интересному. Седьмая игра — что-то особенное в любой серии. Что будет ключевым в седьмой игре? Сохранение нервов и не ошибаться.

— Сыграет ли Прохоркин в седьмом матче?

— Посмотрим на его состояние, у него уважительная причина сегодня была.

— Как оцените игру звена Бывальцева?

— Команда, а не звено. Хорошо, что Наиль забил, он молодец. Тут вопрос в команде, каждый отдает себя, в меньшинстве ребята пластались под шайбу. Никого не хочется выделять.

СКА — ЦСКА: гости отыгрались с 0:2, забросив дважды за две с половиной минуты

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает, что седьмой матч в этом финале Запада – это справедливо.

— Тяжёлая игра, обе команды показали хороший хоккей, где-то мы не дотерпели. Всё будет решаться в седьмой игре, это справедливо. В чём отличие этого матча от предыдущего? Там три забили, тут три пропустили. По игре разбирать не готов.

«Не забил с передачи Дацюка, потому что руки не как у Дацюка»

Нападающий СКА Наиль Якупов рассказал, почему не смог забить с передачи Дацюка.



«Мы все понимали, что отступать было некуда. Надо идти вперёд. Мы к этому готовились летом, шли весь сезон. Неохота было проигрывать. Не забил с передачи Дацюка, потому что руки не как у Паши Дацюка.



ЦСКА не просто так забил, были наши ошибки. В целом во втором периоде мы действовали хорошо, играли у них в зоне. Переводили шайбу в зону атаки. Но они сделали наложения, пацаны устали. Отсюда пришли два быстрых гола. У нас было много удалений, но ребята справлялись, ловили шайбы на себя.



Из-за долгих просмотров пришлось немного замерзнуть, хотя до этого были отрезки, когда игра долго шла без свистков. Плотников – боевой игрок, своей дракой он дал нам вдохновение. Никогда нигде он не уступит. Он сделал так, как посчитал нужным. В седьмой игре будет all in.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

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«У меня был большой напряг, седьмой матч будет ещё интереснее»

Нападающий СКА Михаил Мальцев признался, что этот матч был самым напряжённым в его карьере.

— Сейчас чуть-чуть порадуемся и будем готовиться к следующей игре.

— Показалось, что это самая интересная игра в серии.

— Да, у меня был большой напряг, пытался играть аккуратно. Думаю, седьмая будет ещё интереснее.

— Смена, после которой ЦСКА сравнял счёт, и вообще концовка периода, что случилось с командой? То ли расслабились, то ли ЦСКА так здорово вцепился.

— Когда забиваешь гол, всё время подъём. Они и большинство начали реализовывать. Мы не опускали руки, много таких ситуаций было.

— К видеопросмотрам уже привыкли?

— Сегодня что-то долго смотрели… А так, отдохнуть можно.

— Раскатываться было личной инициативой или тренеры сказали?

— Тренеры сказали и все понимали, что долго сидеть нельзя.

— Для вас это был самый напряжённый матч в карьере?

— Наверное, да.

— Как будете настраиваться на седьмую игру, не будут ли коленки ещё больше трястись?

— Да нет, в игре уже всё отходит.

— Ожидали, что будет семь матчей в серии?

— Наверное, да.

«Выигрываешь или отправляешься домой»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал о своём первом голе в ворота Шестёркина, который был забит с острейшего угла.

— У нас было тяжёлое начало, соперник повёл в счёте. Нам нужно было забросить в концовке, но не удалось. СКА смог реализовать большинство в третьем периоде, это и стало решающим.

— В первом голе вы хотели отдать передачу или забить?

— Просто хотел попасть в створ. Это плей-офф, никогда не знаешь, какой бросок зайдёт. Чем больше мы бросаем по воротам, тем лучше.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

— Что думаете о седьмой игре, ЦСКА выиграл все домашние матчи?

— Мы весь сезон боролись за то, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Вернёмся в Москву и хотим выиграть седьмой матч. Выигрываешь или отправляешься домой, будет важная игра.

СКА — ЦСКА: судьи ошибочно удалили Плотникова, но затем изменили решение

«Мы судейство не комментируем»

Защитник ЦСКА Михаил Науменков получил клюшкой по лицу от Максима Шалунова, но судьи не сразу разобрались и отправили в штрафбокс Сергея Плотникова. Правда, вскоре отменили удаление.

— Самый актуальный вопрос для вас: момент с удалением Плотникова. Не совсем понятно, чья клюшка полетела вам в лицо.

— Мы судейство не комментируем.

Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА.

— Насколько было сложно при счёте 2:2 сломить сопротивление СКА?

— Шанс есть всегда. Просто нужно бороться до конца.

— Чего не хватает ЦСКА, чтобы выиграть на выезде?

— Одного гола.

— Какие мысли перед седьмым матчем? Готова ли команда к такому испытанию?

— Единственное, что могу сказать, мы готовы.

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