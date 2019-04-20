«Русский колхоз». КХЛ вручила чемпиону медали с прошлогодними лентами

ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. «Армейцы» долго шли к этому титулу, и ничто не могло затмить счастье от победы. Но осадочек небольшой остался, по крайней мере, у болельщиков. Хоккеисты ЦСКА получили свои медали на лентах прошлогоднего сезона.

«Это колхоз! Это наш русский колхоз!», — сказал однажды Александр Радулов. Дело было в далёком 2012 году, Радулов тогда играл за «Салават» и возмущался лужей, которая разлилась у ворот. Фраза стала мемом, её не устают повторять по любому поводу. Вот и вчера в комментариях к новости о лентах болельщики раз за разом вспоминали о словах Радулова.

ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона

Хорошо, что на самих медалях ошибки не было, и кропотливую работу ювелиров не надо переделывать, достаточно заменить одни ленты. Но никто не заменит фотографии на чемпионском льду, где на лентах отчётливо видны цифры «2017/2018».

Сегодня КХЛ объяснила эту ошибку: «Награды КХЛ сезона-2018/19 выполнены ювелирной студией Владимира Майзеля, которая у субподрядчика заказывает ленты. В результате технической ошибки на производстве на одну сторону двусторонней ленты субподрядчик ошибочно нанёс годы прошлого сезона. Изготовление одной медали занимает более восьми часов, поэтому на выполнение всего заказа уходит почти три месяца. Ошибка была обнаружена при получении, однако в связи с долгим сроком производства провести замену не успели. В ближайшее время ленты будут заменены», — сообщил «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Неясно, когда об ошибке стало известно, но КХЛ представила награды больше недели назад, 11 апреля. Были сделаны фотографии рабочего процесса, готовых медалей (правда, ещё без лент). Что мешало одновременно с этим проинспектировать все составные части? Не будем утверждать, что ленты можно заменить достаточно быстро, мы не специалисты. Но на изготовление наград был целый сезон, нужно делать всё заранее.



Случай, действительно, нестандартный, раньше таких ошибок никто не делал. Это лишний урок КХЛ – доверяй, но проверяй. Вручение Кубка Гагарина – то, к чему лига идёт целый сезон, и здесь не должно быть мелочей. Всё должно работать, как швейцарские часы. Обидно, что чья-то ошибка может подпортить общее впечатление от вчерашнего дня и имидж лиги.

ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд! Команда Игоря Никитина выиграла серию у «Авангарда» со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!

«Кто чемпионы? Мы — чемпионы!» В раздевалке ЦСКА творилось безумие Мы засняли всё это на видео.