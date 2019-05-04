Кучеров с Гусевым всё ещё вместе. Как будет играть сборная России

Календарь и расписание игр чемпионата мира по хоккею – 2019



К сборной России в Брно присоединились ещё четверо игроков НХЛ – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев. Накануне они не принимали участие в тренировке, и звенья остались неизменными по сравнению с последним матчем со Швецией. Сегодня национальная команда вышла на лёд в следующих сочетаниях.

Стали известны новые сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии

Гусев – Малкин — Кучеров

Был шанс, что эту тройку разобьют – Гусев с Кучеровым хоть и провели всё детство вместе, но попытки поставить их в одну тройку на ЧМ-2017 в Кёльне не были признаны успешными (Кучеров доигрывал турнир с Панариным и Кузнецовым, Гусев – с Шипачёвым и Дадоновым). В матче со Швецией сборная России при них пропустила два гола (и ещё один – в пустые ворота), но эти же игроки два гола и организовали. Первую половину игры со Швецией они выглядели дезорганизованными, но потом стали лучше чувствовать друг друга и нащупывать именно ту игру, которую от них все ждут. Единственное, что вызывает опасения – неаккуратная игра Малкина, который схватил шесть минут штрафа, после чего соперник сумел забить три гола (формально один из них был в равных составах.



Тем не менее, в третьем периоде у них стало получаться всё лучше – проходили опасные розыгрыши, стало видно, что потенциал у этого звена есть, и немаленький. Стоит дать им ещё один шанс, или даже два. На выходе мы вполне можем получить убойное сочетание.

Овечкин – Кузнецов — Дадонов

Не было сомнений, что тренерский штаб сохранит работающую вашингтонскую связку, главный вопрос в том, чтобы найти правильного правого нападающего. Выбор есть, и довольно большой, с Овечкиным и Кузнецовым можно попробовать Дадонова, Плотникова, Кучерова. Последнего пока что будем держать в голове как запасной вариант, к которому можно всегда вернуться. Дадонов и Плотников – игроки совершенно разноплановые, но есть у них и что-то общее. Оба бесстрашно идут на пятак, вступают в борьбу у бортов и готовы к черновой работе. Дадонов – более быстрый, способен включить ноги, убежать в отрыв, а также завершить момент. Плотников – более силовой нападающий, но вместе с тем и достаточно техничный, чтобы не выглядеть инородным телом рядом с такими именитыми партнёрами.

Овечкин в сборной России. Приехал, соскучился и готов побеждать Александр Овечкин прибыл в Брно и дал большое интервью российской прессе.

Овечкин в интервью перед тренировкой отметил, что акклиматизация проходит хорошо, но ещё остаётся некоторая усталость. Плюс ко всему надо перестроиться на европейские площадки, это тоже может занять какое-то время. Так что если в матче с Финляндией Кузнецов и Овечкин сыграют не слишком ярко, не стоит бить тревогу. Вспомните, что Александр Великий находится в отличной форме и в плей-офф с «Каролиной» был одним из лучших игроков «Вашингтона».



Ещё важно понять, насколько идёт игра у Кузнецова – если Овечкин был великолепен в плей-офф, то Евгений вряд ли может быть доволен серией с «Каролиной», которую он провёл довольно средне. Это мы узнаем не раньше завтрашнего дня, а может, и позже, когда игроки окончательно адаптируются. Не исключено, что Воробьёв попробует разные варианты во время оставшихся матчей перед чемпионатом мира, а затем уже будет решать, с кем вашингтонцы начнут турнир.

Григоренко – Анисимов — Капризов

На бумаге, это должно быть третье ударное звено россиян. С таким набором исполнителей сборная может играть только в атаку. Анисимов, который почти весь сезон отыграл в «Чикаго» в третьем-четвёртом звене, должен вспомнить, какого это – выходить на лёд с крайними высокого уровня, ведь когда-то он играл похожую роль с Кейном и Панариным. В принципе, от него не требуется чего-то экстраординарного – надо столбить на пятаке и вступать в отбор шайбы. Григоренко с Капризовым и сами способны вести игру, Артёму надо выступать в роли помощника, расчищающего путь для своих партнёров.

Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин

Самое непонятное и странное звено россиян. Ковальчуку совершенно нет места не только в первых двух, но даже в третьем звене, но в четвёртой тройке бегунков-энерджайзеров ему тоже нечего делать. Мало того, что он никогда не был игроком оборонительного плана, так в 36 лет о какой-то запредельной скорости, на которой привыкли действовать андроновцы, тоже говорить не приходится. Выглядит всё это как тройка из басни Крылова, но тренерскому штабу необходимо как-то выкручиваться. Куда логичнее здесь бы смотрелся Иван Телегин, но суровая реальность такова, что Ковальчуку необходимо найти место в составе. По остаточному принципу остаётся только четвёртое звено, хотя это вызывает опасения. Против серьёзного соперника Илья может стать в нём слабым звеном.



«Ковальчук работал в четвёртом звене, но во второй бригаде большинства. Вы знаете, на Кубке мира Джо Торнтон был 13-м нападающим у Канады. Илья — наш лидер, наш капитан, он выполняет свою роль. Я не чувствую никакой напряжённости с его стороны», — сказал вчера Илья Воробьёв.

Сборная России собралась в полном составе. Выглядит убойно! Овечкин, Кузнецов и Орлов впервые потренировались с национальной командой.

Защитники

В парах защитников не случилось каких-то удивительных перестановок – Блажиевский не занимался, но он присел на лавку уже в начале второго периода со Швецией. Отыграл одну смену, Россия пропустила в меньшинстве, и, судя по всему, его скоро отправят домой.



Первую пару защитников оставили неизменной. В матче со Швецией Сергачёв с Нестеровым частенько вели атаку за собой (первый момент сборной в матче – как раз быстрая атака двух защитников два в одного), а вот их игра в обороне вызывает некоторые опасения. При них Россия пропускала не только в меньшинстве, но и в равных составах, и за свой пятачок пока боязно.



Орлов ожидаемо оказался в звене со своими партнёрами по «Вашингтону», им не привыкать играть вместе. Дмитрий будет подключаться к атаке и выходить на большинство, а его партнёр Зайцев больше сосредоточится на обороне и меньшинстве. Такое сочетание выглядит вполне гармоничным. К Зубу и Хафизуллину пока вопросов практически нет, особенно к Зубу. Он надёжен, не пожарит и может отдать первый пас. Тоже работающая пара, которая успела сыграться друг с другом в СКА. Киселевич и Елесин только номинально являются четвёртой парой. Богдан – закалённый и опытный боец, которому будут доверять выходить в важнейшие моменты матчей, в матче со шведами у него было третье игровое время после Нестерова и Сергачёва.

Известны бригады большинства сборной России на тренировке в Брно

Бригады большинства

По бригадам большинства пока есть вопросы. Ковальчук не выглядел грозной силой со шведами, но и играл в другом сочетании. Из предыдущего матча во второй спецбригаде остался только он и Капризов, а места Анисимова, Григоренко и Нестерова заняли вашингтонцы. Очевидно, что игра будет строиться на Кузнецове и его перепасах с Капризовым, а на бросок должны выводить либо Овечкина, либо Ковальчука. Матч с финнами может дать ответы на какие-то вопросы.

В первой бригаде изменений нет, ждём, какую химию покажет звено Малкина с Дадоновым на пятаке. Только вот непонятно, зачем Евгения, который в «Питтсбурге» при розыгрыше лишнего всегда играет на позиции защитника, поставили за воротами. Либо он в скором времени сможет перестроиться на новую для себя роль, либо расстановку необходимо будет менять. Пока основная игра идёт через Гусева, а Малкин лишён всех своих преимуществ и возможности для броска.