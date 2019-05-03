Сборная России собралась в полном составе. Выглядит убойно!

Причин, почему сборная собралась в таком составе, – очень много. Во-первых, по сравнению с прошлыми временами, в сборной полное обеспечение всем необходимым и не только. Есть буквально всё – команда экипирована с ног до головы на все случаи жизни – от строгих костюмов, повседневной спортивной одежды для любой погоды, до тренировочных комплектов формы. В команде, как рассказывают в сборной, лучшее по сравнению с другими сборными питание — учитываются все виды витаминов, необходимых для рациона хоккеиста. Сборная всегда летает лучшими чартерами, которые подстраиваются строго под расписание команды. Все вылеты и прилёты дополнительно согласовываются с аэропортом.

Фото: Юрий Кузьмин, сборная России

Сами хоккеисты не признаются, что сервис в сборной – на уровне, а, порой, и выше, чем в НХЛ. В команде трудятся три тренера по физподготовке, из них двое занимаются индивидуально с каждым игроком. Есть большой штаб, куда входит его глава – Роман Ротенберг, все тренеры, аналитики команды, скаутская служба, врачи.

Огромная ответственность лежит на специалистах по видеоанализу. Они изучают игру соперников по всему миру, следят за кандидатами в сборную, не только перед непосредственными вызовами, но и круглогодично. Благодаря ним у тренеров сборной есть видео со всех матчей и даже тренировок. На специальном портале есть данные на каждого игрока, нарезки с моментами его матчей, продвинутая статистика (более 700 показателей), а также информация о его физическом состоянии по данным последних обследований. Во время матча эти специалисты ведут обсчет всех технических действий игроков и передают тренерам в перерыве и даже во время матча.

Овечкин в сборной России. Приехал, соскучился и готов побеждать Александр Овечкин прибыл в Брно и дал большое интервью российской прессе.

Конечно, в такую команду хочется ехать. Но и уровень сервиса – не единственная причина. В прежние времена игроки НХЛ поражались – они приезжали в сборную и натыкались на упражнения прошлого века, которые они отрабатывали в глубоком детстве. Сейчас тренеры сборной следят за последними мировыми тенденциями, всегда модерируют тренировочный процесс. У каждого в штабе своя роль, каждый отвечает за свой участок работы, как во время тренировочного процесса, так и во время матча.

Но и это ещё не всё. Важны и личные отношения с игроками. Тренеры сборной круглый год на связи со всеми кандидатами как в КХЛ, так и в НХЛ. Переговоры с клубами НХЛ ведет лично глава штаба Роман Ротенберг.

В пятницу, 3 мая, журналистам удалось понаблюдать за тренировкой национальной команды на небольшой арене в Брно. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов занимались в одной тройке с Евгением Дадоновым, пару защитников образовали Дмитрий Орлов и Никита Зайцев.

Стали известны новые сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии

Интересно было понаблюдать и за работой команды над большинством. Первую бригаду составили Сергачёв, Малкин, Кучеров, Гусев и Дадонов, вторую — Орлов, Овечкин, Кузнецов, Капризов, Ковальчук.

Наличие звёзд в составе хоккейной сборной России привлекло внимание иностранных специалистов и журналистов. Так, на трибунах был замечен бывший главный тренер «Амура» Ханну Йортикка, а после окончания занятия финские журналисты взяли интервью у Никиты Кучерова. В свою очередь чехи окружили Евгения Малкина, буквально не позволяя тому пройти в раздевалку. Малкин героически отбивался.

— В принципе хорошая интенсивная тренировка прошла. Естественно, акклиматизация у Овечкина, Кузнецова, Орлова есть и будет. Команда должна лучше обороняться. В матче со шведами нас подвела дисциплина, было много моментов. Свои моменты мы используем, но в защите нужно играть лучше. Если будет качество игры, то и результат придёт.

Фото: Юрий Кузьмин, сборная России

Ковальчук работал в четвёртом звене, но во второй бригаде большинства. Вы знаете, на Кубке мира Джо Торнтон был 13-м нападающим у Канады. Илья — наш лидер, наш капитан, он выполняет свою роль. Я не чувствую никакой напряжённости с его стороны. На Евротур капитаном остаётся Ковальчук, дальше будем смотреть, — заявил после тренировки главный тренер россиян Илья Воробьёв.

Вышел в микст-зону и нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который провёл свою первую тренировку после прилёта из-за океана. Кузнецов выглядел достаточно бодро и привычно много шутил.

— Как добрались?

— Нормально.

— Как спалось?

— Отлично.

— Как кормили сегодня?

— Нормально, макароны были.

— Удалось переключиться с Америки на сборную?

— Конечно, уже пятый день пошёл, в хорошую сторону легче всегда. С конца сезона есть такой момент, когда можно перестроиться, тем более, чтобы в хоккей поиграть.

— 82 матча плюс плей-офф, всё равно тяжело, наверное?

— Нет. Физически нет, психологически и морально, если отдыхаешь. Никого не заставляют сюда ехать, правильно? Если здоров, если есть желание, тогда приезжаешь. Если приезжать отбывать номер, тогда уже другое дело.

— У вас был период в этом сезоне, 20 матчей через день после отпуска…

— Бывало, что три игры за четыре дня, выходной, потом опять три игры за четыре дня.

Фото: Юрий Кузьмин, сборная России

— Какие ощущения к концу этого отрезка?

— Желания немного, но потом выходишь на игру, заводишься, находишь какие-то эмоции. Такое чувство было, что тот сезон как-то резко сразу в этот сезон перетёк. Лето получилось вроде бы длинное, но как один день. Сна не очень много было, нагрузки большие. Поэтому чувствовалось, как будто был один большой сезон.

— Выхолощенности внутренней нет?

— Нет. С одной стороны, вроде устаёшь, и проиграли, психологически не очень. Приезжаешь, перестраиваешься, много положительных эмоций. Всегда приятно приходить в раздевалку, слушать русскую речь. В сборной никого не заставляют играть, если есть желание и здоровье, самое главное, нужно понимать, сможешь помочь команде или нет.

— Первые ощущения от большой площадки?

— Непривычно, но хорошо, что будет шанс поиграть на Евротуре и привыкнуть. Сразу приезжать на чемпионат мира, особенно под четвертьфинал или на последнюю игру в группе, этого недостаточно. Две-три игры надо поиграть.

— Давно такого не было, когда приезжали заранее.

— Последний раз в Минске это было.

— Есть чувство, что будет особый чемпионат, ведь вылетело много сильных клубов, и будет много крутых команд. Канадцы, шведы собрали составы.

— По бумаге не судят, бывает, что команда почувствовала свою игру и без каких-то ярких личностей выиграла чемпионат. Не раз уже это видели, здесь будет зависеть от того, как сами будем играть. Много раз, наверное, было, когда было много игроков из НХЛ, и это не давало результата. Самое главное – играть друг за дружку, и желание.

— Когда-то играли вместе с Дадоновым?

— По-моему, как раз в Минске немного играли вместе.

— И как с ним вместе играется?

— Нормально.

— Знаете, кто с кем в группе играет?

— Нет.

Фото: Юрий Кузьмин, сборная России

— Ощущали в сезоне последствия сотрясения, которое вы получили в начале сезона?

— Это год назад было. Первый раз тяжело понять, это когда второе-третье сотрясение, наверное, понимаешь. Один минус был – 10 дней ничего не делал вообще, потом два дня покатался и вышел играть. Попал под расписание, когда 18 игр сыграли за 28 дней, физически тяжело было.

— Как вам в спецбригаде с Капризовым, с Ковальчуком?

— По тренировке судить не надо, самое главное, как на игре будет. Все понимают, что на тренировке нельзя бросать сильно, потому что можешь попасть в своих. На игре уже другое, там и наверху будет открыто побольше. Наша задача сегодня была понять, кто куда едет, чтобы не было грубых ошибок и недопонимания.

— Какие самые яркие воспоминания о чемпионатах мира?

— Запомнился первый чемпионат мира, когда выиграли. В Хельсинки и Стокгольме, когда три-четыре игры уже прошло, мы не играли с Зайцевым. Пошли в магазин, он в туалет захотел, и как раз в этот момент нам позвонили, сказали – вы играете вечером. Пять секунд, и мы бы пропустили свой шанс.

— А гол швейцарцам?

— Ну да, это случайность. Раз в год и палка стреляет.

— Птичку будете показывать?

— Нет, дочка спать уже будет в это время, так что отмазался.

— Знаете, что в России уже её повторяют, Бывальцев пробовал сделать птичку.

— Да, видел, конечно.

— Как оцените его мастерство?

— Хорошее.

— Вас за этот жест в России никто не осудит, в отличие от Канады.

— Да это один клоун, он для этого и существует, чтобы народ смешить. Обидно то, что настолько здесь, в России, люди принимают близко к сердцу человека, который говорит то, что хотят услышать люди. Грустное интервью никому не нужно.

«Это же придурок. Дети, не делайте так». Черри наехал на «птичку» Кузнецова Евгений ответил, а его фирменное празднование уже стало достоянием всего хоккейного мира. Её не остановить!

— Панарина нет, у кого-то в команде есть шанс вас перешутить?

— Да много кто может. Разница большая, когда там поиграешь за океаном, намного все психологически по-другому относятся, улыбаются, даже когда что-то идёт не так. Я сторонник того, что когда больше улыбок и смеха, то ребятам, у которых что-то не получается, легче поймать волну. А когда все грустные, ходят головой вниз, и настроение такое же, это всё на лёд переносится. Надо понимать, когда нужно смеяться, когда нет.

— Ваш любимый девиз на стенах раздевалки?

— Про Суворова. Это командная кухня.

— Запомнили?

— Я наизусть это всё знаю, это же не первый год.

— У чехов Врана сказал, что будет играть только на чемпионате мира. У вас не было таких мыслей?

— Он может себе позволить такое, он же великий.

— А вы нет?

— Как видите, я здесь тренируюсь, играю, а он, видимо, только на чемпионат мира приедет. Что здесь говорить, такое отношение у человека.

— С Виталием Кравцовым уже пообщались, какие-то напутственные слова ему сказали?

— Нет, попытались немножко пообщаться. Потом и у меня не было времени, а он мне как сам начнёт писать? Это равносильно тому, что я Папе Римскому напишу.

— Он, наверное, это связывает со своей статистикой. Мол, у меня такая статистика, что Кузнецов мне больше никогда не напишет.

— Он, во-первых, так не скажет никогда. Если сказал, значит, на самом деле статистика хорошая.