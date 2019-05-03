Сборная России собралась в полном составе. Выглядит убойно!

Причин, почему сборная собралась в таком составе, – очень много. Во-первых, по сравнению с прошлыми временами, в сборной полное обеспечение всем необходимым и не только. Есть буквально всё – команда экипирована с ног до головы на все случаи жизни – от строгих костюмов, повседневной спортивной одежды для любой погоды, до тренировочных комплектов формы. В команде, как рассказывают в сборной, лучшее по сравнению с другими сборными питание — учитываются все виды витаминов, необходимых для рациона хоккеиста. Сборная всегда летает лучшими чартерами, которые подстраиваются строго под расписание команды. Все вылеты и прилёты дополнительно согласовываются с аэропортом.
Сами хоккеисты не признаются, что сервис в сборной – на уровне, а, порой, и выше, чем в НХЛ. В команде трудятся три тренера по физподготовке, из них двое занимаются индивидуально с каждым игроком. Есть большой штаб, куда входит его глава – Роман Ротенберг, все тренеры, аналитики команды, скаутская служба, врачи.
Огромная ответственность лежит на специалистах по видеоанализу. Они изучают игру соперников по всему миру, следят за кандидатами в сборную, не только перед непосредственными вызовами, но и круглогодично. Благодаря ним у тренеров сборной есть видео со всех матчей и даже тренировок. На специальном портале есть данные на каждого игрока, нарезки с моментами его матчей, продвинутая статистика (более 700 показателей), а также информация о его физическом состоянии по данным последних обследований. Во время матча эти специалисты ведут обсчет всех технических действий игроков и передают тренерам в перерыве и даже во время матча.
Конечно, в такую команду хочется ехать. Но и уровень сервиса – не единственная причина. В прежние времена игроки НХЛ поражались – они приезжали в сборную и натыкались на упражнения прошлого века, которые они отрабатывали в глубоком детстве. Сейчас тренеры сборной следят за последними мировыми тенденциями, всегда модерируют тренировочный процесс. У каждого в штабе своя роль, каждый отвечает за свой участок работы, как во время тренировочного процесса, так и во время матча.
Но и это ещё не всё. Важны и личные отношения с игроками. Тренеры сборной круглый год на связи со всеми кандидатами как в КХЛ, так и в НХЛ. Переговоры с клубами НХЛ ведет лично глава штаба Роман Ротенберг.
В пятницу, 3 мая, журналистам удалось понаблюдать за тренировкой национальной команды на небольшой арене в Брно. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов занимались в одной тройке с Евгением Дадоновым, пару защитников образовали Дмитрий Орлов и Никита Зайцев.
Интересно было понаблюдать и за работой команды над большинством. Первую бригаду составили Сергачёв, Малкин, Кучеров, Гусев и Дадонов, вторую — Орлов, Овечкин, Кузнецов, Капризов, Ковальчук.
Наличие звёзд в составе хоккейной сборной России привлекло внимание иностранных специалистов и журналистов. Так, на трибунах был замечен бывший главный тренер «Амура» Ханну Йортикка, а после окончания занятия финские журналисты взяли интервью у Никиты Кучерова. В свою очередь чехи окружили Евгения Малкина, буквально не позволяя тому пройти в раздевалку. Малкин героически отбивался.
— В принципе хорошая интенсивная тренировка прошла. Естественно, акклиматизация у Овечкина, Кузнецова, Орлова есть и будет. Команда должна лучше обороняться. В матче со шведами нас подвела дисциплина, было много моментов. Свои моменты мы используем, но в защите нужно играть лучше. Если будет качество игры, то и результат придёт.
Ковальчук работал в четвёртом звене, но во второй бригаде большинства. Вы знаете, на Кубке мира Джо Торнтон был 13-м нападающим у Канады. Илья — наш лидер, наш капитан, он выполняет свою роль. Я не чувствую никакой напряжённости с его стороны. На Евротур капитаном остаётся Ковальчук, дальше будем смотреть, — заявил после тренировки главный тренер россиян Илья Воробьёв.
Вышел в микст-зону и нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который провёл свою первую тренировку после прилёта из-за океана. Кузнецов выглядел достаточно бодро и привычно много шутил.
— Как добрались?
— Нормально.
— Как спалось?
— Отлично.
— Как кормили сегодня?
— Нормально, макароны были.
— Удалось переключиться с Америки на сборную?
— Конечно, уже пятый день пошёл, в хорошую сторону легче всегда. С конца сезона есть такой момент, когда можно перестроиться, тем более, чтобы в хоккей поиграть.
— 82 матча плюс плей-офф, всё равно тяжело, наверное?
— Нет. Физически нет, психологически и морально, если отдыхаешь. Никого не заставляют сюда ехать, правильно? Если здоров, если есть желание, тогда приезжаешь. Если приезжать отбывать номер, тогда уже другое дело.
— У вас был период в этом сезоне, 20 матчей через день после отпуска…
— Бывало, что три игры за четыре дня, выходной, потом опять три игры за четыре дня.
— Какие ощущения к концу этого отрезка?
— Желания немного, но потом выходишь на игру, заводишься, находишь какие-то эмоции. Такое чувство было, что тот сезон как-то резко сразу в этот сезон перетёк. Лето получилось вроде бы длинное, но как один день. Сна не очень много было, нагрузки большие. Поэтому чувствовалось, как будто был один большой сезон.
— Выхолощенности внутренней нет?
— Нет. С одной стороны, вроде устаёшь, и проиграли, психологически не очень. Приезжаешь, перестраиваешься, много положительных эмоций. Всегда приятно приходить в раздевалку, слушать русскую речь. В сборной никого не заставляют играть, если есть желание и здоровье, самое главное, нужно понимать, сможешь помочь команде или нет.
— Первые ощущения от большой площадки?
— Непривычно, но хорошо, что будет шанс поиграть на Евротуре и привыкнуть. Сразу приезжать на чемпионат мира, особенно под четвертьфинал или на последнюю игру в группе, этого недостаточно. Две-три игры надо поиграть.
— Давно такого не было, когда приезжали заранее.
— Последний раз в Минске это было.
— Есть чувство, что будет особый чемпионат, ведь вылетело много сильных клубов, и будет много крутых команд. Канадцы, шведы собрали составы.
— По бумаге не судят, бывает, что команда почувствовала свою игру и без каких-то ярких личностей выиграла чемпионат. Не раз уже это видели, здесь будет зависеть от того, как сами будем играть. Много раз, наверное, было, когда было много игроков из НХЛ, и это не давало результата. Самое главное – играть друг за дружку, и желание.
— Когда-то играли вместе с Дадоновым?
— По-моему, как раз в Минске немного играли вместе.
— И как с ним вместе играется?
— Нормально.
— Знаете, кто с кем в группе играет?
— Нет.
— Ощущали в сезоне последствия сотрясения, которое вы получили в начале сезона?
— Это год назад было. Первый раз тяжело понять, это когда второе-третье сотрясение, наверное, понимаешь. Один минус был – 10 дней ничего не делал вообще, потом два дня покатался и вышел играть. Попал под расписание, когда 18 игр сыграли за 28 дней, физически тяжело было.
— Как вам в спецбригаде с Капризовым, с Ковальчуком?
— По тренировке судить не надо, самое главное, как на игре будет. Все понимают, что на тренировке нельзя бросать сильно, потому что можешь попасть в своих. На игре уже другое, там и наверху будет открыто побольше. Наша задача сегодня была понять, кто куда едет, чтобы не было грубых ошибок и недопонимания.
— Какие самые яркие воспоминания о чемпионатах мира?
— Запомнился первый чемпионат мира, когда выиграли. В Хельсинки и Стокгольме, когда три-четыре игры уже прошло, мы не играли с Зайцевым. Пошли в магазин, он в туалет захотел, и как раз в этот момент нам позвонили, сказали – вы играете вечером. Пять секунд, и мы бы пропустили свой шанс.
— А гол швейцарцам?
— Ну да, это случайность. Раз в год и палка стреляет.
— Птичку будете показывать?
— Нет, дочка спать уже будет в это время, так что отмазался.
— Знаете, что в России уже её повторяют, Бывальцев пробовал сделать птичку.
— Да, видел, конечно.
— Как оцените его мастерство?
— Хорошее.
— Вас за этот жест в России никто не осудит, в отличие от Канады.
— Да это один клоун, он для этого и существует, чтобы народ смешить. Обидно то, что настолько здесь, в России, люди принимают близко к сердцу человека, который говорит то, что хотят услышать люди. Грустное интервью никому не нужно.
— Панарина нет, у кого-то в команде есть шанс вас перешутить?
— Да много кто может. Разница большая, когда там поиграешь за океаном, намного все психологически по-другому относятся, улыбаются, даже когда что-то идёт не так. Я сторонник того, что когда больше улыбок и смеха, то ребятам, у которых что-то не получается, легче поймать волну. А когда все грустные, ходят головой вниз, и настроение такое же, это всё на лёд переносится. Надо понимать, когда нужно смеяться, когда нет.
— Ваш любимый девиз на стенах раздевалки?
— Про Суворова. Это командная кухня.
— Запомнили?
— Я наизусть это всё знаю, это же не первый год.
— У чехов Врана сказал, что будет играть только на чемпионате мира. У вас не было таких мыслей?
— Он может себе позволить такое, он же великий.
— А вы нет?
— Как видите, я здесь тренируюсь, играю, а он, видимо, только на чемпионат мира приедет. Что здесь говорить, такое отношение у человека.
— С Виталием Кравцовым уже пообщались, какие-то напутственные слова ему сказали?
— Нет, попытались немножко пообщаться. Потом и у меня не было времени, а он мне как сам начнёт писать? Это равносильно тому, что я Папе Римскому напишу.
— Он, наверное, это связывает со своей статистикой. Мол, у меня такая статистика, что Кузнецов мне больше никогда не напишет.
— Он, во-первых, так не скажет никогда. Если сказал, значит, на самом деле статистика хорошая.