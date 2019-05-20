«Если обыгрывать сильные команды на ЧМ, то нужно начинать со Швеции»

Почему не забивают Овечкин и Кузнецов, кто должен сыграть в воротах со шведами и займёт ли наша команда первое месте в группе?

Сборная России выиграла все шесть матчей на групповом этапе и занимает первое место в своей восьмёрке. Но впереди у нашей команды важнейший поединок со Швецией, после которого подопечные Илья Воробьёва могут оказаться не только на втором, но даже на третьем месте в группе. Сможет ли Россия обойтись без поражений на предварительном этапе и выиграть группу В?

В матче со швейцарцами победу России принесли блистательные действия голкипера Александра Георгиева, а также очередные шайбы от связки Гусев – Кучеров. При этом по-прежнему хранит голевое молчание звено, где играют Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Кто сыграет в воротах против шведов и почему у хоккеистов «Вашингтона» не идёт игра в сборной? За ответами на эти вопросы мы обратились к нашим экспертам – двукратным обладателям Кубка Гагарина Алексею Морозову и Алексею Бадюкову и заслуженному тренеру России Фёдору Канарейкину.

У сборной России всё хорошо. Но поражение от шведов может многое изменить Пока нам светит первое место и сборная Германии в 1/4 финала. При худшем варианте может быть третье место и попадание на топ-сборную.

Займёт ли сборная России первое место в группе?

Фёдор Канарейкин: Предпосылки к этому все есть. Последняя игра у нашей команды была хорошего исполнения, так что почему нет? Впереди решающая игра. Наша команда — главный фаворит этого чемпионата, она является фаворитом в каждой игре. Сборная России показывает хороший хоккей, так что она это сделает.

Алексей Морозов: Думаю, да, остался один матч, и есть все шансы выиграть свою восьмёрку. Идём без поражений, не теряем очков, пока всё хорошо.

Алексей Бадюков: Хотелось бы надеяться, что победим Швецию. Если уж обыгрывать сильные команды, то как раз со шведов и надо начинать, да и место в группе будет напрямую зависеть от этой игры. Шведы очень хорошо держат шайбу, и будет очень интересно посмотреть, как наша сборная сыграет с командой, у которой контроль шайбы как минимум не хуже. Со швейцарцами получилось сыграть первым номером, но со шведами будет сложнее. Этот матч будет интересен прежде всего с той точки зрения, кто будет вести игру.

Василевский или Георгиев — кто должен сыграть в воротах в матче со Швецией?

Фёдор Канарейкин: Я бы однозначно сделал выбор в пользу Василевского, это вратарь номер один. Наверняка именно он будет играть в воротах в этом матче. Что касается Георгиева, то хочу сказать, что у нас, в сборной России, появился ещё один сильный вратарь. Он очень уверенно провёл матч со швейцарцами. Александр оставил очень хорошее впечатление, он сделал много хороших спасений. На ноль надо уметь играть.

Алексей Морозов: Это, конечно, тренерам решать, но я думаю, что они Василевского поставят. Наблюдается небольшое чередование голкиперов, но против Швеции должен сыграть Андрей. Тренеры там наблюдают за ребятами, всё знают, нет ли у них каких-то болячек или чего-то ещё, что может помешать им сыграть. Хочу сказать, что немного удивлён выступлением Георгиева на турнире. Уверенно играет, здорово помогает команде, выручает в нужный момент.

Георгиев играет шикарно, но мы его больше не увидим. Номер один — Василевский Оценки хоккеистам сборной России за матч со Швейцарией.

Алексей Бадюков: Думаю, что Василевский — он основной вратарь. Шансы потеснить Василевского у Георгиева есть, но думаю, что очерёдность их выхода на матчи уже оговорена, роли расписаны. Но если вдруг у Василевского не пойдёт игра, то у него будет равноценная замена. Георгиев в матче со Швейцарией показал, что он примерно одного уровня с Василевским, хотя Андрей, конечно, опытнее в играх за сборную и его лидерство среди вратарей национальной команды не оспаривается.

Овечкин и Кузнецов забивали только Италии. Почему у них не получается игра и как это исправить? Не стоит ли Овечкина снова попробовать в одной тройке с Малкиным?

Фёдор Канарейкин: Мне нравится, когда Капризов играет в этом звене с Кузнецовым и Овечкиным. Это наш талантливый молодой форвард, который дополняет эту тройку. Во-первых, он может обыграть один в один, а во-вторых, он способен найти Овечкина пасом в любой точке и доставить ему шайбу. Самое главное — он её завозит в зону. Почему это звено так мало забивает? Давайте ещё подождём. Они проводят большой объём работы и держат в напряжении соперника. В силовом плане Овечкин сильно влияет на противников. Так что роль этого звена велика, а что касается голов, то они должны прийти.

Овечкин потерялся в сборной России. Это большая проблема для всех В сборной России много мастеров, но пока нет тех, кто бы мог раскрыть сильные стороны Ови. Может всё-таки Малкин?

Алексей Морозов: Возможно, дело в том, что на привыкание к большим площадкам нужно чуть больше времени. Самое главное – ребята играют на команду, на результат, стараются. Не вижу большой проблемы, что Овечкин и Кузнецов не забивают. Это делают другие, команда выигрывает, а парни выполняют свою работу, нагружая защиту соперника.

Кого с кем пробовать — это тренеру решать. Но мне кажется, что на этом этапе эксперименты уже не нужны. Все должны играть в своих звеньях, на своих местах, а что-то пробовать нужно было раньше. Примеряться нужно было раньше, а сейчас уже на носу плей-офф.

Алексей Бадюков: На этом чемпионате мира мы вряд ли дождёмся от Овечкина и Кузнецова заброшенных шайб в большом количестве. Но свои важные голы они, думаю, ещё забьют. Они играют в совершенно другую игру, нежели связка Кучеров – Гусев. Кузнецов старается вывести Овечкина на свой фирменный бросок, и соперники это знают. Но уже были попытки подключать Капризова, и с Кириллом вообще получается неплохая тройка.

Поставить Овечкина к Малкину? Я думаю, что не стоит этого делать. У Овечкина получается с Кузнецовым, Малкин неплохо взаимодействует с Дадоновым. Плюс Григоренко страхует Малкина, как центральный нападающий, потому что Евгений больше заточен на атаку. Мы видим, что связки у сборной России определены, и менять их Воробьёв уже не будет.