«Овечкин – зверь!». Малкин восхитился Овечкиным после победы над Швецией

Также победу россиян прокомментировали сам Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Задоров и Кирилл Капризов.

После победы над сборной Швеции (7:4) на чемпионате мира в Словакии на вопросы журналистов ответили форварды Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитник Никита Задоров, а Евгений Малкин назвал Овечкина «зверем».

— Овечкин — зверь! – бросил в сторону журналистов уходивший в раздевалку Малкин.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.

«Для вас США круче, чем Германия, а нам без разницы»

Форвард сборной России Александр Овечкин был немногословен, заявив, что ему без разницы, с ем играть в четвертьфинале.

— С победой, впечатления по матчу?

— Выиграли.

— Овечкин забивает с передачи Малкина, давно не видели.

— Всё сошлось.

— Во втором периоде что за взрыв был?

— Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Показали хороший ритм и давление. Вы всё сами видели.

— В четвертьфинале США, а не Германия. Это круто?

— Может быть, для вас, а для нас – без разницы.

Овечкин: Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Показали хороший ритм и давление. Вы всё сами видели.

«Я будто заново родился»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от своего первого гола на чемпионате мира-2019.

— Почему слабо сыграли первый период?

— Сейчас не могу сказать. Разберём, нам всё скажут.

— Когда забивали гол, с Кузнецовым заранее договорились, что он будет сбрасывать на вас?

— Да, у Кузи спросите потом (смеётся).

— Радостно, что забили почти все, кто только мог?

— Да, у всех облегчение. Я будто заново родился. Слава богу, что это произошло.

— Как воспринимаете тот факт, что сыграете в четвертьфинале с США?

— Пока не знаю, только закончился матч. Сейчас немного отдохнём и разберёмся. Будем готовиться.

— Хорошо, что не надо никуда переезжать?

— Да. Так намного лучше.

— Американцы вам не страшны?

— Давайте сейчас не будем загадывать. Поживём – увидим.

— В концовке немного расслабились или шведы так прибавили?

— Неудачно сыграли концовку. Конечно, хотелось бы лучше. Но ничего страшного.

Овечкин забил шикарный гол с передачи Малкина! Такого не было пять лет После этого шедевра шведы развалились. И за второй период пропустили шесть голов.

«Ревность от гола Овечкина с передачи Малкина? Вы гоните что ли?»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от крупной победы над шведами.

— Чем серьёзнее соперник, тем сильнее играет Россия?

— Хотелось бы в это верить, конечно. Счёт 6:1 сыграл злую шутку, тяжело выходить было. Вроде и в атаке хочется играть, и в обороне надо работать. Не очень хорошие голы пропустили. Думаю, что Вася переживает по этому поводу. Парень нас тащит, нужно было играть внимательнее.

— Вам показывали счёт матча США – Канада?

— Да нет. Какая разница? Я вообще любитель больше о своей игре думать.

— Вы рады, что в Кошице не нужно ехать?

— Я бы вам ответил, но мне сказали, что нужно посерьёзнее быть.

Капризов: Да, у всех облегчение. Я будто заново родился. Слава богу, что это произошло

— С американцами – это ведь не идеальный четвертьфинал?

— А с кем мы играем?

— С американцами играете.

— Игры навылет. Без разницы, с кем там играть.

— Была ли ревность после гола Овечкина с передачи Малкина?

— Вы гоните что ли? Наоборот рад. Столько людей обсуждают. Вот игра всё показывает. Ребята выходят и делают.

— Говорят, что у Швеции лучшая защита на турнире. Сегодняшняя игра стала опровержением?

— По-моему, до сегодняшнего дня только мы три гола пропустили. Больше никто. Здесь нельзя судить, кто лучший в мире, а кто нет. Каждая игра по-разному складывается. У тебя могут быть лучшие защитники, но, если форварды не помогают, то тяжело играть.

— Капризов самый счастливый сегодня?

— Думаю, да. Если бы мне отдал на пустые, я бы тоже счастлив был.

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«Против Экхольма пять раз в сезоне играю, ещё выговорюсь»

Защитник сборной России Никита Задоров в привычной для себя манере разобрал игру со шведами, рассказав о задиристом сопернике.

— Что сказать, всё нормально. Если будем в свой хоккей играть, то всё хорошо будет.

— Давно не играли с серьёзным соперником на турнире…

— Главное – показывать свою игру. Мы вышли, сразу побежали на их защитников, не давали времени им передохнуть. Они стали терять шайбу, появились моменты, а у нас мастеров достаточно в составе. Просто забили то, что должны были.

— Шведы сразу задирались или когда начали проигрывать?

— Это хоккей, никому не нравится проигрывать. Мы давно друг против друга играем, знаем слабые места, кого можно задрать, кого нет. Это часть хоккея.

— Показалось, что вам было сложно сдержаться?

— Это для вас кажется, что сложно, а для нас – повседневная работа.

— Экхольм много пихался с нашими игроками, что вы ему говорили?

— Я против него пять раз в сезоне играю, ещё выговорюсь.

— Он провокатор?

— Не провокатор, просто так разговаривает. Давайте не будем об этом.

— В четвертьфинале играть с американцами. Это хорошо или плохо?

— А какая разница?

— Могли быть немцы.

— Ну и что? Мы настроены на золото, нужно обыгрывать всех. Всё равно с кем играть.

— За матчем Канада – США краем глаза смотрели?

— Как? С площадки? Нет, конечно, концентрировались на нашей игре.