«Я финн и до ЧМ сам не знал, как выглядят некоторые игроки нашей сборной»

Поражение сборной России от рук сборной Финляндии в полуфинале чемпионата мира повергло в шок. Команда мечты проиграла непонятному составу финнов, о которых мало кто слышал. И проиграла по делу. «Просто не повезло», «Это провал», «Как эти финны со своим ужасным хоккеем могли выиграть?», — доносилось из разных уголков пресс-центра. Журналист издания Helsingin Sanomat Хеикки Миеттинен поделился мнением о сенсационном триумфе своей команды.

212 голов в НХЛ и ноль — «деревянным» финнам. Почему наши звёзды провалились Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кучеров отыграли матч вхолостую, когда были должны тащить команду в финал. Кто виноват?

«Был уверен, что финны покажут хорошую игру, но не думал, что смогут победить»

— В России все говорят о провале. Вообще ничего не забили!

— Верю в это. Игру с Россией можно назвать фирменным почерком Финляндии на этом турнире. Это их стиль игры, они показывали такой же хоккей в четвертьфинале, и шведские игроки НХЛ были очень удивлены такой игре и не смогли с ней справиться. То же самое случилось с Россией. Вчера вы говорили о том, что Россия выиграла у Швеции 6:0 в одном периоде, а я сказал, что Финляндии русские столько не забьют. Я был уверен, что Россия не забьёт много голов, но не думал, что не забьёт ни одного.

— Получается, вы были уверены в победе?

— Я был уверен, что мы можем показать хорошую игру, но точно не думал, что сможем победить.



— Я когда вчера услышала Ялонена, даже испугалась, такую он источал уверенность.

— Он почти шесть недель не просто уверен, а даже слишком уверен. И говорил, что не собирается плакать по игрокам, которые не приехали, имея в виду игроков НХЛ. Но не так много хоккеистов сами отказались, почти у всех были уважительные причины.

Тренер Финляндии: у России очень хорошая, но не идеальная команда на ЧМ

— Что вас не убивает, делает сильнее.

— Да, финны объединились и хотят показать, что могут играть в хоккей и быть хорошей командой.

«Иногда наша игра скучновата, но это не фигурное катание, за красоту очков не дают»

— На ваш взгляд, Россия показала свою лучшую игру?

— Нет, не думаю. Финляндия играла здорово, против неё было тяжело. Возможно, если бы они играли до четырёх побед, Россия бы и победила. Но в одном матче Россию можно обыграть и преподнести сюрпризы, как сделала Финляндия. А когда играешь много матчей, ты привыкаешь к стилю соперника. Завтра с Канадой будет тяжело. В первом матче мы их обыграли, но завтра они уже будут знать, как действовать против Финляндии. И финал будет гораздо более сложным, чем первый матч с Канадой.



— Гусев сказал, что хоккея в игре Финляндии было мало, а Сергачёв – что финны забили какую-то хрень.

— Верю, что они так сказали, потому что стиль игры финнов нельзя назвать красивым.

Гусев: финны — молодчики, но хоккея в их исполнении было мало

— Можно скучным.

— Да, иногда он скучноватый. Россия же, наоборот, обычно играет красиво. Легко полюбить такой стиль хоккея, потому что русские мастеровитые, здорово катаются, хорошо пасуют, у них очень красивая игра. Но у нас не соревнования по фигурному катанию, а чемпионат по хоккею. Тут дают очки не за красоту, а за голы. Финны забили.

«Перед ЧМ сам не знал, как выглядят некоторые игроки сборной Финляндии»

— У Финляндии фактически не было выбора, в какой хоккей играть, потому что игроки НХЛ не приехали.

— Это правда.



— Мы даже не знаем, как выглядят ваши игроки.

— Да, я перед чемпионатом и сам не знал, как выглядят два-три игрока, хотя я, вообще-то, слежу за хоккеем. Это гениальность стиля Финляндии – играть так, как она играет, с таким подбором хоккеистов. И объединить всех, чтобы все играли за команду. То, что мы обыграли Канаду, Швецию и Россию, — это не совпадение. Для этого тоже надо играть в хоккей. Финляндия не оборонялась, наоборот, постоянно давила Россию.



— Да, в первом и втором периоде.

— Да, но в третьем периоде, когда Россия сначала пыталась открыть счёт, а затем его сравнять, доминировала уже она.

Ланкинен — вратарь из третьей лиги Америки. Как Россия могла ему не забить? Ноль матчей за сборную до этого года, ноль игр в НХЛ. Но теперь мы запомним этого парня надолго.

— Это вообще была первая команда, которая по игре превосходила Россию.

— Да, во втором и третьем периодах со Швецией Финляндия тоже выглядела гораздо лучше. Шведы вообще не могли играть, а у них в составе 21 игрок НХЛ, даже больше, чем у России. Но у России были более крутые звёзды, чем у Швеции.



— Игроки сборной России в этом году забили 212 голов в НХЛ, игроки Финляндии – ни одного.

— Перед матчем со Швецией я посмотрел статистику, у Хенрика Лундквиста за карьеру в НХЛ больше очков, чем у игроков сборной Финляндии – Ламмикко и Йокихарью.



— Ламмикко вообще полсезона в АХЛ провёл, то есть, у вас даже не два, а полтора игрока НХЛ.

— Даже не так. Если сложить Ламмикко и Йокихарью, у нас будет почти один игрок НХЛ, даже не целый.



— Ланкинен в ECHL даже играл в этом году.

— Это тоже профессиональная лига. Но в «Чикаго» слишком много вратарей на контрактах, он не настолько плох, чтобы играть в ECHL. В последнем матче «Чикаго» в сезоне он был вторым вратарём.



— О нём вы перед ЧМ слышали?

— Да, он из Хельсинки, я его хорошо знаю. Это очень хороший вратарь, играл за ХИФК.

— Получается, мы о нём ещё услышим?

— Думаю, да, хотя с вратарями никогда нельзя загадывать.



— Почему Анттилу называют Мёрко (По-русски – Морра, это страшный персонаж книг о муми-троллях. – Прим. «Чемпионата»)?

— Точно не скажу, но, возможно, комментатор Антти Мякинен первым назвал Марко «Мёрко». А Мёрко – это вроде призрака. Мы спрашивали Анттилу, нравится ли ему это прозвище, он сказал, что уже привык к нему. Теперь это его фишка.



— Правда, что в раздевалке ставят песню Мёрко?

— Да, я тоже об этом слышал.

«Победа над Россией – хороший пиар для финской лиги»

— Как у финнов получается постоянно обыгрывать Россию? В 2011-м обыграли, в Сочи, на ЧМ в Москве. Наш стиль хоккея не может справиться с финским?

— Забавно, потому что я вчера писал о том, что Финляндия много раз обыгрывала Россию, как, например, в четвертьфинале ОИ-2014, когда вы собрали лучшую команду в своей истории. Думаю, финны знают, как играть против русских. Если счёт долгое время остаётся равным, русские могут терять терпение. А надо фокусироваться на игре, возможно, забить первый гол. Хотя, в Сочи счёт открыл Ковальчук, а потом Финляндия забила три. И в Москве было так же, и тоже мы выиграли 3:1 в полуфинале. Но и русские тоже иногда наносят нам чувствительные поражения. На ЧМ-2012 в Хельсинки (Россия выиграла 6:2 в полуфинале), это было шоу Малкина.



— Да, в тот год он доминировал.

— На ЧМ в Минске (Россия выиграла 5:2 в финале), в полуфинале Олимпиады в Нагано (7:4 в полуфинале), когда Буре забил пять. Так что победы бывают у обеих команд, у нас есть несколько больших побед, как сегодня.



— В Финляндии сегодня как национальный праздник?

— Не совсем так, но все очень взбудоражены. По телевизору каждый матч смотрит более 2 млн людей.

Президент Финляндии: что будет на ТВ — выборы в Европарламент или финал ЧМ?

— Даже ваш президент высказался о выходе в финал.

— Наш президент любит хоккей, но должность обязывает его смотреть выборы. Но, думаю, он будет и хоккей одним глазком посматривать, или даже сядет перед двумя телевизорами.



— Это большая победа для финского хоккея?

— Да, и для финской лиги тоже. У нас 12 игроков «Лииги», это хороший пиар нашего чемпионата. Мы доказываем, что у нас сильная лига.



— С Канадой будет тяжело.

— Нам тяжело уже две с половиной недели.

