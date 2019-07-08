Ждать или заканчивать? 10 ветеранов КХЛ, которые пока не могут найти работу

Какой возраст в хоккее считается ветеранским? Вопрос крайне дискуссионный. Некоторые игроки, едва перевалив за 30-летний рубеж, начинают испытывать проблемы с подписанием контрактов, а другие и при приближении четвёртого десятка остаются крайне востребованными на рынке. Недавно «Чемпионат» рассказывал о хоккеистах-ветеранах, трудоустроенных на следующий год, а сейчас поговорим о тех игроках, перед кем стоит нелёгкий выбор. Закончить карьеру, ждать приглашений вплоть до дедлайна или ещё немного поиграть в Европе или даже Азии?

Андрей Марков, 40 лет

Как провёл прошлый сезон: в 49 матчах за «Ак Барс» в регулярке Генерал набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «+13». В плей-офф – 4 игры, 0 очков и «-5».

Почему без контракта: цифры не самые плохие для защитника, но было очевидно, что Марков катастрофически проигрывает в скорости, часто теряет позицию и не успевает за форвардами соперника. Существенно снизилась полезность защитника и в атаке – ещё в позапрошлом сезоне он был настоящим диспетчером казанцев при игре в большинстве, но в минувшем чемпионате он был уже не так опасен на синей линии. Провальный плей-офф только подтвердил, что для роли ведущего защитника топ-клуба Марков уже не годится.

Чем может быть полезен: при всех своих недостатках, которые вылезли с возрастом, Марков остаётся величиной в российском хоккее. Это опыт, харизма, а также определённый набор умений, которым можно найти применение. Марков не должен претендовать на большое игровое время, в паре ему нужен молодой защитник на подстраховку, и тогда Андрей ещё может быть полезен своей новой команде. Разумеется, за весьма умеренные деньги.

Марков: завершить карьеру в «Динамо»? Красиво. Поживём — увидим

Виталий Атюшов, 40 лет

Как провёл прошлый сезон: у экс-капитана хабаровчан в 44 матчах регулярки 12 (2+10) очков и «+11». Между прочим, лучший показатель полезности в команде.

Почему без контракта: видимо, в «Амуре» решили дать дорогу игрокам помоложе, а, может быть, и сам Атюшов не захотел оставаться в клубе. 40-летний ветеран провёл в Хабаровске четыре сезона, был ведущим защитником «тигров», которого высоко ценили и МисхатФахрутдинов и Андрей Мартемьянов. Но в следующем хоккейном году Атюшова на Дальнем Востоке точно не будет, а другие команды не спешат выстраиваться за ним в очередь.

Чем может быть полезен: Атюшов ещё способен сыграть цепко, жёстко и достаточно надёжно, подключений в атаку с каждым сезоном всё меньше, но помочь форвардам Виталий ещё может. Атюшов – это лидер на льду и в раздевалке, а также хоккеист, не лишённый чувства юмора. Но возраст, конечно, говорит не в его пользу.

Виталий Атюшов Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Евгений Медведев, 36 лет

Как провёл прошлый сезон: в регулярке у экс-капитана «Авангарда» в 62 матчах 30 (8+22) очков, в плей-офф Медведев набрал в 11 играх 1 (0+1) очко.

Почему без контракта: в «Авангарде» благодарны Медведеву за три сезона, проведённых в команде, но со следующего сезона дороги хоккеиста и клуба расходятся. Медведев здорово играл роль четвёртого форварда для «ястребов», но в обороне Евгений допускал слишком много ошибок, а плей-офф показал, что тот же Алексей Емелин, покоривший болельщиков «Авангарда» своей самоотверженностью и неуступчивостью, больше достоин звания капитана. Продлевать контракт с достаточно дорогостоящим хоккеистом «ястребы» не сочли нужным. При этом достаточно удивительно, что Медведев до сих пор не подписал соглашение с другой командой.

Чем может быть полезен: да, Медведев не идеален в обороне и может «привезти» на ровном месте, но он по-прежнему хорош в другом. Отменное катание, классное видение площадки, хороший бросок, лидерские качества. Да и возраст у защитника ещё не критический. В нетоповой команде Евгений может стать ведущим игроком обороны и на довольно высоком уровне поиграть ещё два-три года. Ошибки совершают все, а вот защитников с навыками диспетчера в российском хоккее единицы.

Кирилл Кольцов, 36 лет

Как провёл прошлый сезон: Кольцов начал его в ВХЛ в составе воронежского «Бурана», а затем с Кириллом подписал контракт «Автомобилист». За уральский клуб Кольцов провёл 9 матчей в регулярке и набрал 2 (0+2) очка, а в плей-офф не сыграл ни секунды.

Почему без контракта: не совсем понятно, на что рассчитывали в «Автомобилисте», когда подписывали контракт с Кольцовым по ходу сезона, но в решающих матчах он Андрею Мартемьянову не пригодился, и держать его дальше в клубе смысла не было. Другим же командам про Кирилла всё ясно: некогда топовый атакующий защитник перестал набирать кучу очков и быть ведущим распасовщиком ещё в последние уфимские годы карьеры, а идеалом игры в обороне Кольцова никогда нельзя было назвать. Да ещё и характер прескверный.

Чем может быть полезен: трудно сказать. Кольцов хоть ещё и не слишком стар, но уже давно не тот, что раньше. Можно, конечно, попытаться реанимировать его карьеру и дать ему карт-бланш на льду (в тренерские схемы Кольцов практически никогда не вписывался, это свободный художник), но вряд ли кто-то из генменеджеров в КХЛ пойдёт на этот риск.

Кирилл Кольцов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Алексей Терещенко, 38 лет

Как провёл прошлый сезон: Терещенко подписал контракт с минским «Динамо» по ходу сезона и стал ведущим хоккеистом белорусской команды во второй половине регулярного чемпионата. На счету Алексея в 30 играх 16 (6+10) очков и показатель полезности «+9» — с отрывом лучший в «Динамо».

Почему без контракта: вообще-то, Терещенко подписал контракт с московским «Динамо» ещё в мае и собирался утереть нос всем критикам в следующем сезоне, но в бело-голубом клубе сейчас не всё так просто. Совет директоров не утвердил подписание хоккеиста, дважды выигрывавшего с «Динамо» чемпионат России, по объективным причинам, которые гендиректор москвичей Евгений Кровопусков отказался разглашать. Теперь, судя по всему, Терещенко в «Динамо» не будет. Из реальных вариантов у Алексея продолжение карьеры в Минске – с белорусским клубом форвард в марте вёл переговоры.

Чем может быть полезен: прошлый сезон показал, что Терещенко ещё не растерял своих лучших качеств. Хорош на точке, отлично видит площадку, неплохо дирижирует партнёрами по звену, да и сам забивать умеет. Алексея, действительно, ещё рано списывать, он не станет обузой для любой команды КХЛ.

Илья Никулин, 37 лет

Как провёл прошлый сезон: в 61 матче регулярки у Никулина 24 (9+15) очка (лучший показатель среди защитников клуба). В плей-офф экс-капитан «Динамо» в 11 играх заработал 2 (0+2) балла за результативность.

Почему без контракта: Илья хотел остаться в «Динамо», где он даже в 37 лет был ведущим защитником, но, видимо, руководству бело-голубых возрастной хоккеист оказался не нужен. Конечно, Никулин стал тяжелее и неповоротливее по сравнению с молодыми годами, но он по-прежнему вывозил темп КХЛ (в отличие от того же Маркова), а также стабильно набирал очки. Впрочем, эти аргументы не действуют не только на «Динамо», но и на другие клубы лиги. На рынке свободных агентов Илья может задержаться.

Чем может быть полезен: опытный, исполнительный защитник, способный ещё немного поиграть на высоком уровне без системных провалов. А ещё Никулин – пушка страшная. Свой коронный щелчок Илья стал применять реже, но он по-прежнему доставляет вратарям массу неудобств.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Мэтт Эллисон, 35 лет

Как провёл прошлый сезон: стал лучшим бомбардиром «Магнитки», набрав в 62 играх 55 (20+35) очков. В плей-офф Эллисон провалился вместе со всей командой, но свои две шайбы в шести матчах с «Салаватом» забросил.

Почему без контракта: в «Магнитке» затеяли перестройку на легионерских позициях, пригласив иностранцев помоложе, а вот тот факт, что Эллисон не заинтересовал пока другие клубы – сюрприз. Впрочем, возможно, что и у самого Мэтта планы на дальнейшую карьеру не связаны с КХЛ.

Чем может быть полезен: даже в 35 лет Эллисон остаётся топ-форвардом для первого звена. Забивной, результативный, не «хрустальный» легионер, давным-давно адаптированный к КХЛ – отличное ведь резюме. Мэтт из тех парней, которые не только сами здорово играют, но и улучшают действия всего звена. Командам нашей лиги, у которых есть свободные легионерские вакансии, стоит задуматься.

Мэтт Эллисон Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Максим Рыбин, 38 лет

Как провёл прошлый сезон: Максим начал его в «Северстали», где провёл 40 игр и набрал в них 6 (2+4) очков. Затем Рыбин перешёл в «Салават Юлаев», в 17 матчах за уфимцев заработал 5 (0+5) очков, а в плей-офф в 11 встречах забросил одну шайбу.

Почему без контракта: Рыбин – ярко выраженный ролевик, а таких игроков забирают с рынка в последнюю очередь. Иногда, в самый разгар чемпионата. Пока известно только, что Максима не будет в Уфе, а с каким-либо другим клубом опытный форвард ещё не договорился.

Чем может быть полезен: Рыбин – многолетний лидер КХЛ по силовым приёмам. Это быстрый, жёсткий, плотный хоккеист, втыкающийся в каждого первого соперника. Словом, отличный кандидат на роль чекера в любой клуб КХЛ. Когда-то Рыбин был ещё и очень неплохим бомбардиром, но в последние годы его результативность стремительно падает. Но для изматывания соперника и глубины скамейки Максим даже в 38 лет отлично подходит.

Константин Корнеев, 35 лет

Как провёл прошлый сезон: 44 игры за «Северсталь», 8 (1+7) очков и показатель полезности «-11».

Почему без контракта: возрастной защитник-домосед, не подошедший даже «Северстали» — с такой характеристикой Константину Корнееву будет трудно найти новую команду в КХЛ. Возможно, что кто-нибудь захочет взять его для длины скамейки защитников, но такие варианты возможны ближе к началу сезона.

Чем может быть полезен: в последние годы Корнеев играет весьма скромно – не идёт вперёд, старается сделать всё правильно у своих ворот. Такие обученные защитники, в общем-то, нужны всем клубам, но их можно отыскать и среди более молодых кадров. Хотя, если Корнеев будет почаще вытворять вот такие вещи, то его акции могут подняться.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дмитрий Сёмин, 35 лет

Как провёл прошлый сезон: в 47 матчах за «Торпедо» Сёмин набрал 15 (3+12) очков, а в семи играх плей-офф Дмитрий добавил ещё 1 (1+0) результативный балл.

Почему без контракта: в «Торпедо» вряд ли остались довольны результативностью хоккеиста и сейчас нижегородцы разговаривают с Дмитрием о возможности продления контракта. О других предложениях из КХЛ Сёмину пока ничего не слышно.

Чем может быть полезен: Сёмин уже не способен набирать по 25-30 очков за сезон, как в лучшие годы, но это хороший вариант для двустороннего центрфорварда в нижние звенья. В умении разрушать замыслы соперника Сёмин хорош, да и в созидании он ещё может удивить. Если «Торпедо» не договорится с Дмитрием, то он наверняка найдёт себе работу. Добротными центрами с российским паспортом в КХЛ не разбрасываются.