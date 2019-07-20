«Свинья везде грязь найдёт». Жердев хотел вернуться в хоккей, но не смог

С чего всё началось

ХК «Тамбов» заключил с Жердевым контракт. Причём полноценный. 34-летний уроженец Киева, двукратный чемпион мира в составе сборной России, победитель МЧМ-2003 и хоккеист, выбранный «Коламбусом» на драфте НХЛ-2003 под общим четвёртым номером, оказался в заштатном клубе ВХЛ, но на большее Жердев вряд ли мог рассчитывать. Для Николая этот контракт – был одним из последних шансов хоть как-то реанимировать свою карьеру. В прошлые годы, когда у талантливого форварда уже была дурная слава, трудоустраиваться в КХЛ Жердеву помогал весьма пронырливый агент. Сейчас и он был бессилен, и у Николая открылась только одна дорога – в ВХЛ. Дальше падать уже было некуда.

Николай Жердев едет в Тамбов. В ВХЛ снова дают шанс звезде из прошлого Крутой ход для лиги и клуба, а для Жердева – очередная «последняя» возможность.

Что говорил Жердев перед переходом в «Тамбов»

Хоккеист после долгой паузы дал развёрнутое интервью, в котором честно признался о своих проблемах.



«Много факторов: где-то была и моя вина, где-то ругался с тренерами. Были конфликты из-за непонимания. Наверное, всё-таки больше сыграла роль не очень хорошая черта моего характера. Пытался ли я это исправить? Да, последнее время я потратил на это немало физических и психологических сил.



В моей ситуации виноват я. С моей стороны были нарушения режима, скрывать нечего. Сейчас я понял свои ошибки, осознал, что натворил. Дело в голове. Все зависит от человека. Свинья везде грязь найдет. Клубы, дискотеки, бары — всё это есть и сейчас», — приводит слова нападающего «Спорт-экспресс».

Что говорили в «Тамбове»

Директор «Тамбова» Сергей Касьянов рассказал, почему клуб решил сразу подписать полноценный контракт с Жердевым.



«Таких людей не просматривают, человек очень заслуженный. Контракт полноценный. На сколько он рассчитан? Посмотрим, как сложится жизнь. Понравится ли ему в Тамбове? Понравится ли он нам? Мы рады видеть его в команде.



Финансовые условия? Об этом мы не распространяемся. Их можно назвать умеренными», — приводит слова функционера «РБК-Спорт».



Полноценный контракт для хоккеиста, который пропустил прошлый сезон не из-за хоккейных причин – большая удача для Жердева. Не думаем, что «Тамбов» рисковал в этой ситуации, учитывая, что у хоккеиста наверняка есть пункт в контракте о санкциях из-за нарушения режима. Обычно это расторжение контракта без какой-либо компенсации со стороны клуба. Но в целом «Тамбов» отнёсся к Жердеву по-человечески, а тот, увы, снова подвёл своего работодателя.

Жердев: хотел бы снова играть в КХЛ. В планах выиграть ещё один чемпионат мира

Что случилось теперь

По сообщению «Спорт-экспресс», Жердев не приехал на сбор «Тамбова». Причина отсутствия неизвестна, но, учитывая «кредитную историю» игрока, можно предположить (и на 99% не ошибиться), что его снова подвели проблемы с дисциплиной.



Смешного тут мало. Жердев – большой талант, который окончательно загибается прямо сейчас. Самое интересное, что многие люди, общавшиеся с Жердевым этим летом, отмечали, что хоккеист изменился и реально горит желанием вернуться в хоккей. Желание, наверное, было, но вот справиться с этой болезнью игрок самостоятельно, похоже, уже не может.



Рискнёт ли какой-то клуб ВХЛ пригласить Жердева хотя бы на просмотровый контракт после того, как он в очередной раз не смог взять себя в руки? Вряд ли. Даст ли «Тамбов» ему ещё один шанс? Скорее всего, это исключено. Хочется верить в лучшее и увидеть чудесное перевоплощение Жердева в первую очередь как простого человека, но кажется он потерян. Для хоккея – точно.



«Тамбов» же на днях подписал контракт с ещё одним воспитанником электростальского хоккея и другом Жердева – Игорем Игнатушкиным.