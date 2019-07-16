Николай Жердев едет в Тамбов. В ВХЛ снова дают шанс звезде из прошлого

15 июля сразу два известных российских хоккеиста, полностью пропустивших прошлый сезон, официально нашли новую работу. О Вячеславе Войнове и «Авангарде» мы уже писали, а сейчас самое время поговорить о Николае Жердеве, тоже недавно упомянутом в связи с возвращением в КХЛ Михаила Анисина. Повторить путь своего товарища по несчастью Жердеву пока не удалось, но от ВХЛ до КХЛ дорога не такая уж и длинная.

Анисин снова в КХЛ! С ним будет весело, но его контракт – минус для лиги Он дрался с одноклубником, постоянно нарушал режим, а последний год играл в Румынии. И всё равно нашёл работу в лиге с большими амбициями.

Итак, ХК «Тамбов» заключил с Жердевым контракт. Причём полноценный, потому что, по словам директора клуба Сергея Касьянова, таких заслуженных людей не просматривают. 34-летний уроженец Киева, двукратный чемпион мира в составе сборной России, победитель МЧМ-2003 и хоккеист, выбранный «Коламбусом» на драфте НХЛ-2003 под общим четвёртым номером, оказался в заштатном клубе ВХЛ, но на большее Жердев вряд ли мог сейчас рассчитывать. Для Николая этот контракт – один из последних шансов хоть как-то реанимировать свою карьеру, ведь возраст позволяет ему провести ещё пару-тройку сезонов на высоком уровне. Правда, для этого надо, чтобы вот это недавнее самобичевание Жердева не оказалось игрой на публику.

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Почему Жердев пропустил прошлый сезон

Если коротко – Николай доигрался. Он упустил кучу «последних» шансов и просто стал никому не нужен. Тяжёлый характер, постоянные нарушения режима и увядающая статистика и так не делали его лакомым куском на трансферном рынке, а тут ещё и КХЛ начала проводить политику сокращения клубов. В таких условиях российские хоккеисты наводнили чемпионаты Румынии, Словакии и Азиатскую лигу, но Жердев и там не нашёл (а вернее, не захотел найти) себе работу. Целый год о Николае не было никаких весточек, и вот сейчас он решил вернуться. В прошлые годы, когда у талантливого форварда уже была дурная слава, трудоустраиваться в КХЛ Жердеву помогал весьма пронырливый агент. Сейчас и он был бессилен, и у Николая открылась только одна дорога – в ВХЛ.

Чем же так отпугивает Жердев команды в КХЛ? Всё дело в том, что он патологический нарушитель режима и человек, зависимый от алкоголя. Ещё в молодые годы в «Коламбусе» к Николаю, любившему погулять, приставляли частного детектива и сажали в запас в воспитательных целях, но не помогло. В 2011 году Жердев окончательно вернулся в Россиию, провёл полтора крутых сезона в «Атланте», а затем сорвался во всех смыслах: стал менять клубы как перчатки и регулярно нарушать режим. В августе 2013-го, после подписания контракта с пражским «Львом», Жердев устроил дебош в отеле, разбил дорогую машину и заставил тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева задуматься о принудительном лечении хоккеиста от алкогольной зависимости.

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Затем были «Спартак» и «Северсталь», откуда Жердева отчисляли с невероятной быстротой, спокойный период в московском «Динамо» и возвращение в сборную России, а затем переезд в Сочи, где Николай запомнился прежде всего тем, что два раза терял свою собаку. «Леопарды» тоже быстро избавились от катящегося по наклонной нападающего, но Жердев продолжал вызывать интерес в КХЛ и на полтора сезона оказался в «Торпедо» у Петериса Скудры. У строго латвийского специалиста Николай пережил настоящий Ренессанс, но в межсезонье-2017 в «Торпедо» затеяли грандиозную перестройку, и Жердев вновь оказался на рынке. И опять всё по новой: короткий период в «Нефтехимике», а затем три контракта за сезон с рижским «Динамо», где к Жердеву проявили просто ангельское терпение. Но он всё равно нарушал режим и не смог отплатить Юрису Савицкису благодарностью.

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Жердева на протяжении всей карьеры воспитывали и кнутом, и пряником, но ничего не помогало. Нестабильный форвард, который может в любой момент уйти в загул и всех подвести – с таким резюме Николай оказался на рынке свободных агентов прошлым летом, и вовсе не удивительно, что такой игрок оказался никому не нужен. Спустя год Николай вроде бы повзрослел и одумался и даже задался грандиозными планами, но поверили ему пока только в «Тамбове», который не упустил шанса привлечь к себе дополнительное внимание.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

У «Тамбова» нет шансов проиграть от этой сделки

ХК «Тамбов» был основан в 2000 году, и на протяжении почти всей своей истории клуб выступал в третьем по силе дивизионе российского хоккея, где добился двух побед в 2016 и 2018 годах. После этого «Тамбов» приняли в ВХЛ, и сезон-2018/19 стал дебютным для команды в этой лиге. Относительно молодому и пока никому не известному «Тамбову» нужно любыми средствами как-то раскручивать себя, чтобы выделиться из серой провинциальной массы клубов Высшей хоккейной лиги. Подписание большой российской, пусть и угасшей звезды – то, что нужно клубу в такой ситуации. Тем более, что хоккейной команде нужно как-то бороться с местным футбольным клубом в спортивном медиапространстве региона. ФК «Тамбов» вышел в РПЛ, туда чуть не перешёл местный воспитанник Юрий Жирков, и ХК «Тамбов» решил отреагировать на это громкой новостью.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

В подписании Жердева для скромного клуба нет минусов. Интерес к команде и грядущему чемпионату этот трансфер подогреет, аншлаг на малюсеньком ЛДС «Кристалл» обеспечен, да и продажа атрибутики заиграет новыми красками. Жердев может стать главным «джокером» тамбовской команды и помочь главному тренеру Александру Прокопьеву в достижении турнирных задач. И это будет круто для команды. А может и не стать и через месяц устроить пьяный скандал в каком-нибудь тамбовском баре. И это тоже будет круто для клуба, ведь такие новости обязательно вызовут резонанс в СМИ, и значительно увеличат аудиторию, знающую о существовании ХК «Тамбов».

ВХЛ становится пристанищем для звёзд из прошлого

Переход Жердева в ХК «Тамбов» вполне укладывается в канву подписаний клубами ВХЛ звёзд, некогда блиставших на российском хоккейном небосклоне. ВХЛ – это уже не просто та лига, где молодёжь обрастает мясом после МХЛ, а опытные хоккеисты, не достигшие высокого уровня, занимаются любимым делом за невысокие зарплаты. В этом турнире начинают появляться личности, пускай со скверным бэкграундом и утраченным лоском. Не так давно в «Сарыарке» играл Михаил Анисин, а в «Соколе» — Александр Сёмин. В «Ладе» в прошлом сезоне показывал лучший хоккей в карьере (по статистике) Станислав Чистов, а в «Буране» пытался реанимировать карьеру Кирилл Кольцов. Кстати, Кольцов после Воронежа переехал в «Автомобилист», а игра Сёмина в Красноярске вдохновила «Витязь». Возможно, и Жердеву получиться снова выбить себе «последний шанс» в КХЛ? В таком случае ВХЛ точно можно будет назвать пристанищем для заблудившихся звёзд, которые считают, что им ещё есть, что сказать.