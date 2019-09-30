Считаем деньги. Сколько будут получать русские хоккеисты в новом сезоне НХЛ

Совсем скоро стартует новый сезон в Национальной хоккейной лиге. Рассказываем о зарплатах российских хоккеистов, которых не спустили в АХЛ. Больше всего заработает новобранец «Рейнджерс» Артемий Панарин, но и других игроков не обидели.



Календарь игр регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

н. Артемий Панарин («Рейнджерс»), 27 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 11 642 857



В этом сезоне Панарин получит «грязными» $ 14 млн, из которых $ 13 — подписной бонус, а $ 1 млн — базовая зарплата. Но под потолком всё равно учитывается сумма 11 642 857. Больше Панарина не заработает ни один другой российский хоккеист. Посмотрим, какую игру Артемий покажет в «Рейнджерс».

$ 254 млн для россиян за одно лето. Все новые контракты наших в НХЛ И это ещё без Проворова. Хотя не у всех сумма в новых контрактах стала больше.

н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), 26 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 9 500 000



Хорошие деньги получит и заключивший новый контракт с «Тампой» Никита Кучеров. Один из главных снайперов и бомбардиров НХЛ последних лет однозначно заслужил такую зарплату. Сложно представить нынешнюю «Тампу» без Кучерова.

н. Александр Овечкин («Вашингтон»), 34 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 9 538 462



Главный российская звезда, лицо НХЛ Александр Овечкин имеет на руках ещё два года контракта с «Вашингтоном» и явно не жалуется на свою получку. Когда Овечкин подписывал этот контракт, подобные суммы и вовсе считались огромными. Сейчас же Александр будет получать меньше Панарина.

н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»), 27 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 7 800 000



Учитывая случившийся с Кузнецовым скандал и дисквалификацию со стороны ИИХФ, НХЛ – единственное место заработка для Евгения. Сейчас Кузнецов сконцентрирован исключительно на игре за «Вашингтон» и хочет всячески помогать своей команде наряду с Александром Овечкиным и Дмитрием Орловым.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), 36 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 6 250 000



Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» пока не может найти свою игру в «Кингз», периодически подвергаясь критике со стороны общественности. В новом сезоне Илье нужно прибавить и доказать, что порох в пороховницах ещё есть, а заодно и отработать свой солидный гонорар.

Когда заиграет Ковальчук? Новый тренер «Лос-Анджелеса» уже им недоволен «Команде нужна его мощь, но только не за счёт пропуска двух-трёх голов в каждой игре».

н. Никита Гусев («Нью-Джерси»), 27 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 4 500 000



Никита Гусев наконец-то дождался обмена из «Вегаса» и теперь будет защищать цвета «Нью-Джерси». В составе «дьяволов» Гусев уже начал творить на льду, показывая современный и техничный хоккей. Думается, что у «Дэвилз» у Никиты всё получится. Его зарплата абсолютно справедлива.

н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), 27 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 7, 500 000



Владимир Тарасенко осуществил мечту и выиграл с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли. Теперь Тарасенко хочет повторить этот результат. А почему бы, собственно, и нет? В составе «Блюз» Владимир чувствует себя комфортно и получает хорошие, заработанные постоянным трудом, деньги.

з. Дмитрий Орлов («Вашингтон»), 28 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 5 100 000



Дмитрий Орлов получает в «Вашингтоне» меньше всех из звёздного русского трио, но Дмитрий находится на своём месте и всем доволен. Довольны игрой российского защитника и в тренерском штабе «Кэпиталз». Орлов стабильно входит в топ-4 игроков обороны столичного клуба.

в. Сергей Бобровский («Флорида»), 30 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 10 000 000



Бывший голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский подписался во «Флориде» на отличные деньги. Карьера Роберто Луонго завершена, поэтому «пантеры» нашли средства для подписания звёздного российского вратаря. За последний рубеж «Пантерз» теперь можно не волноваться.

в. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), 25 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 3 500 000



Андрей Василевский логично получил от «Тампы» новый контракт, а в стартующем сезоне россиянин заработает небольшую для голкипера его уровня сумму в $ 3,5 млн. Но, как говорил сам Андрей, он старается не думать о деньгах, а максимально концентрироваться на хоккее. Очень грамотный подход.

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

в. Семён Варламов («Айлендерс»), 31 год

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 5 000 000



Помимо Бобровского сменил команду и ещё один российский вратарь. Бывший голкипер «Колорадо» Семён Варламов переезжает в Нью-Йорк, где будет выступать за «Айлендерс». Представителям вратаря удалось выбить из руководства «островитян», не сумевших подписать Панарина, вполне солидную сумму.

з. Иван Проворов («Филадельфия»), 22 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 6 750 000



Договорился с «Филадельфией» защитник Иван Проворов, который стал самым высокооплачиваемым российским игроком обороны. Проворов долго вёл переговоры с «лётчиками», в итоге суме развести их на кругленькую сумму. Ивану и его агентам можно только поаплодировать.

Проворов поймал куш. Теперь он самый дорогой российский защитник в истории Иван получит больше, чем Радулов и Ковальчук.

н. Евгений Малкин («Питтсбург»), 33 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 9 500 000



Контракт Малкина с «Питтсбургом» будет действовать ещё три сезона. Ранее ходили слухи, что Малкина могут обменять в другой клуб, но сейчас эти разговоры поутихли. В новом сезоне центральный нападающий заработает почти $ 10 млн, чем вполне доволен.

н. Александр Радулов («Даллас»), 33 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 6 250 000



Руководство «Монреаля» наверняка до сих пор жалеет, что не смогло удержать Александра Радулова в своей команде. Сейчас Радулов прекрасно себя чувствует в Техасе, успешно выступая за «Даллас». Ещё бы за Кубок Стэнли попробовать зацепиться и было бы совсем замечательно.

в. Антон Худобин («Даллас»), 32 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 2 500 000



В одной команде с Радуловым выступает российский голкипер Антон Худобин, довольно комфортно себя чувствующий в роли бэкапа. Худобин – вратарь, готовый в любой момент подменить партнёра и совершить спасения в самый нужный момент. Именно эти качества в Худобине ценят тренеры.

н. Владислав Наместников («Рейнджерс»), 26 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 4 000 000



Прошлый сезон для Наместникова получился скомканным, его могли обменять в другой клуб, но боссы «Рейнджерс» не спешат делать резких шагов. Тем более сейчас, когда в Нью-Йорке собралось так много российских хоккеистов. Может, Влад наконец-то найдёт свою игру с новыми партнёрами?

н. Павел Бучневич («Рейнджерс»), 24 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 3 250 000



Бучневич получит меньше Наместникова, но провальной игру Павла назвать нельзя, хотя периодически он попадает под раздачу и критику со стороны главного тренера. Да, бывают неудачные отрезки, но Павел – игрок настроения. Когда у него идёт игра, то остановить Бучневича очень сложно.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

н. Евгений Дадонов («Флорида»), 30 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 4 000 000



В своё время у Дадонова не получилось во «Флориде», но второй заход Евгения вышел куда более удачным. Пришли голы, передачи, удалось стать твёрдым игроком основного состава и форвардом, на которого «пантеры» очень рассчитывают.

н. Артём Анисимов («Оттава»), 31 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 4 550 000



Игра в «Чикаго» для Артёма Анисимова завершена, теперь он стал хоккеистом «Оттавы». Клуб своеобразный, в последнее время только расстраивающий болельщиков. Анисимов с его опытом должен стать важным механизмом в построении новой «Оттавы».

з. Никита Зайцев («Оттава»), 27 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 4 500 000



Важной частью клуба станет и защитник Никита Зайцев, который однозначно войдёт в топ-4 игроков обороны «Сенаторз». Никита покинул «Торонто», теперь в его карьере случился новый вызов. Примечательно, что грядущем сезоне в «Оттаве» Анисимов и Зайцев будут получать одинаковые деньги.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.

з. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй»), 21 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 894 166



Сейчас Сергачёв получает просто смешную для защитника его уровня зарплату. Новый контракт, нет сомнений, будет гораздо солиднее. Михаил здорово адаптировался в НХЛ и «зажигает» за «Тампу». Хочется, чтобы этот защитник прогрессировал и дальше.

н. Илья Михеев («Торонто»), 24 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 925 000



Михеев только начинает делать первые шаги в НХЛ, но им уже доволен главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок. По зарплате нет никаких вопросов, ведь это стандартная для НХЛ ситуация. В будущем, если Михеев себя проявит, он получит солидный контракт.

н. Андрей Свечников («Каролина»), 19 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 925 000



На контракте новичка играет и форвард «Каролины» Андрей Свечников, который в прошлом сезоне не побоялся подраться с самим Александром Овечкиным. Свечникову пророчат большое будущее, все предпосылки для карьерного роста у этого талантливого нападающего имеются.

в. Илья Самсонов («Вашингтон»), 22 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 925 000



Хочется, чтобы Илья Самсонов, получивший контракт новичка, закрепился в «Вашингтоне» и создал серьёзную конкуренцию во вратарской линии «Кэпиталз». Илья – талантливый голкипер, который здорово себя зарекомендовал в молодёжной сборной России и магнитогорском «Металлурге».

н. Валерий Ничушкин («Колорадо»), 24 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 850 000



Думается, что «Колорадо» — последняя возможность для Валерия Ничушкина закрепиться в НХЛ. В «Далласе» у Ничушкина совершенно не получилось, он ставил антирекорды в плане результативности. О деньгах в нынешней ситуации Валерию нужно думать в последнюю очередь.

Ничушкин идёт по стопам Якупова. А Ягр говорил, что он будет лучшим в мире «Валера, верим». Это было не про него, но всё может поменяться.

н. Владислав Каменев («Колорадо»), 23 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 750 000



Если Каменева перестанут мучить травмы, то в «Колорадо» он вполне может заиграть. Вообще же в Денвере вырисовывается интересная команда с амбициозным главным тренером. Будет интересно последить за «Эвеланш» в новом сезоне.

з. Никита Задоров («Колорадо»), 24 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 3 200 000



Всем доволен в «Колорадо» защитник-великан Никита Задоров, который заключил с «Эвеланш» новый контракт. Выросла и зарплата Никиты. Так, в новом сезоне он получит больше $ 3 млн. Сумма заслуженная, Задоров сполна отрабатывает эти деньги.

н. Иван Барбашёв («Сент-Луис»), 23 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 1 475 000



Барбашёв долго не мог договориться с «Сент-Луисом» о новом контракте. Был вариант с возвращением в КХЛ, но стороны всё же сумели ударить по рукам. Да и сам Иван хотел продолжать выступать в Северной Америке, тем более после триумфа в Кубке Стэнли.

з. Дмитрий Куликов («Виннипег»), 28 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 4 333 333



Есть ощущение, что в «Виннипеге» переплачивают защитнику Дмитрию Куликову, но географическое положение клуба таково, что играть туда за маленькие деньги никто не поедет. Всё-таки это не Флорида и не Тампа, погодные условия в Виннипеге очень суровые.

з. Илья Любушкин («Аризона»), 25 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 874 125



Любушкин решил попробовать себя в НХЛ и у Ильи вполне получается. Да, зарплата у Любушкина небольшая, но зато есть место в составе и перспективы для дальнейшего роста. В нынешней ситуации это гораздо важнее.

н. Николай Голдобин («Ванкувер»), 23 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 900 000



Голдобин – талантливый нападающий, но складывается ощущение, что в «Ванкувере» он перестал прогрессировать. Возможно, Николаю не помешала бы смена команды. Его зарплата в районе миллиона долларов за сезон выглядит логично. На большее Николай пока не наиграл.

н. Валентин Зыков («Вегас»), 24 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 675 000



Отношения с «Вегасом» не сложились ни у Вадима Шипачёва, ни у Никиты Гусева, который так и не подписал с клубом контракт и был обменян в «Нью-Джерси». Сейчас пробиться в основу старается Валентин Зыков, уже успевший подраться в одном из матчей и порадовать главного тренера.

Зыков подрался с Кейном в матче «Вегас» — «Сан-Хосе»

н. Виталий Кравцов («Рейнджерс»), 19 лет

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 925 000



Кравцов получил от «Рейнджерс» контракт новичка и уже успел порадовать местных болельщиков своим эффектным катанием и мастерством. Рост и прогресс Виталия – вопрос времени. У него обязательно должно получиться в клубе, который его драфтовал. Рядом есть более опытные партнёры, которые всегда готовы помочь.

в. Александр Георгиев («Рейнджерс»), 23 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 792 000



В прошлом сезоне Георгиев очень понравился. Порой он вытеснял из ворот даже Хенрика Лундквиста, который с годами уже не блещет своей надёжностью. Георгиев же наоборот, постоянно прибавляет и в будущем получит хороший контракт.

в. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), 23 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 925 000



Вопрос отправки Шестёркина в фарм-клуб – дело времени, но пока официально Игорь находится с первой командой на контракте новичка. Нет сомнений, что сезон «Рейнджерс» начнут с дуэтом вратарей Лундквист – Георгиев. Шестёркину же нужно много работать и доказывать, что он готов для основы.

з. Владислав Гавриков («Коламбус»), 23 года

Зарплата в сезоне-2019/20: $ 925 000



Решил попробовать свои силы в НХЛ бывший лидер обороны СКА Владислав Гавриков, который подписал контракт новичка с «Коламбусом». В клубе больше нет Панарина и Бобровского, поэтому Владу придётся приживаться самому и обходиться без помощи соотечественников.