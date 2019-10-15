Лучшие лимитчики на Западе. Эти парни скоро будут рвать КХЛ

10 лучших лимитчиков на Востоке. Эти парни скоро будут рвать КХЛ «Ак Барс», «Салават» и «Трактор» не боятся доверять молодым, но новые звёздочки зажигаются и в более скромных клубах.

13 матчей, 2+0, -3



В прошлом году продукт ярославской школы под конец «регулярки» неожиданно ворвался в основу «Локомотива», а в плей-офф стал, пожалуй, главным открытием команды Дмитрия Квартальнова. Мало того что 18-летний защитник играл в среднем по 15 минут за матч, так ещё и сумел открыть счёт заброшенным шайбам в серии против «Сочи». У Квартальнова габаритный атакующий защитник подключался на розыгрыш большинства, но главное то, что тренерский штаб «Локо» нашёл применение Даниилу и его физическим данным на своём пятачке. В серии со СКА Мисюля по сути бросили на растерзание питерской атаки, но со своими обязанностями молодой оборонец справлялся достойно и ни в желании, ни в характере не уступал. Чего стоит только бой с Максимом Карповым, попытавшимся «отжать» у Мисюля лёд на пятачке. КХЛ оценила кубковый перформанс ярославца и наградила званием лучшего новичка второго раунда.

В Ярославле всегда любили и умели работать с собственной молодёжью, а потому уход Дмитрия Квартальнова не расценивался как катастрофа для местных парней, готовых ворваться на кахаэловское пространство и прогрессировать от матча к матчу. Но не поддающийся никакому здравому смысла приезд в «Локомотив» Крейга Мактавиша спутал карты всем. Канадец неоднократно заявлял, что любит развивать молодёжь, и подчёркивал, что ярославская школа – один из основных факторов его переезда в Россию. Однако на выходе Мактавиш так и не понял, что нужно делать со всей этой россыпью, включая Мисюля.



При Мактавише этнический белорус получил только место седьмого защитника. Сейчас в составе «Локомотива» проще назвать хоккеиста, который не провалил начало сезона. Но связывать осеннюю хандру «железнодорожников» только лишь с фигурой канадца – моветон. Пока что Мисюль не показывает и половины того, что мы видели прошлой весной. Да, у Даниила уже есть две заброшенные шайбы, но в своей зоне он не производит впечатление столпа, который смог бы решить проблемы «Локомотива» в обороне. У него есть небольшой крен в сторону атаки – он любит повозиться с шайбой, пойти в обыгрыш и не прочь поддержать партнёров у чужих ворот. Главная проблема Даниила – позиционная игра, в которой он слишком часто мечется от нападающего к нападающему, теряя «своего» игрока. Мисюля с его габаритами всё так же отправляют на пятак, но и его он периодически умудряется отдавать.



Пока молодой ярославец всё так же не уступает в силовой борьбе и в характере. В провальной для «Локомотива» игре с «Ак Барсом» он второй раз во взрослой скинул перчатки и бросил через бедро Патриса Кормье. И пока заголовки неспортивных СМИ в стиле «18-летний россиянин завалил на лёд огромного канадца» – единственное достижение Даниила в этом сезоне. Мисюль – один из кандидатов на поездку на МЧМ-2020, и если защитник планирует попасть в «молодёжку» Брагина, то пора начинаться обретать себя. Хотя бы образца прошлого плей-офф.

Мисюлю долго стучали кулаком по лицу. Но молодой защитник не рухнул в драке Защитник «Локомотива» выдал эффектный бой с Патрисом Кормье. Обоим потребовалась помощь врачей.

14 матчей, 0+3, -1



В отличие от своего одноклубника, Денисенко не нуждается в представлении. Идеальный крайний нападающий и один из сильнейших российских игроков 2000 года рождения, и этим всё сказано. В прошлом году Григорий успел поиграть в трех лигах российской вертикали и взять бронзу МЧМ, став наряду с Алекси Хепониеми лучшим бомбардиром молодежного форума. После хорошего сезона от Денисенко ждали, что он сможет не просто увеличить результативность, но и стать одним из лидеров «Локомотива».



Но сейчас состояние уроженца Новосибирска полностью соответствует общему состоянию команды. Нападающий стабильно генерирует моменты как для партнёров, так и для себя, но пока в графе «заброшенные шайбы» у него стоит грустный ноль – шайба упорно не идёт в ворота. Денисенко явно перерос уровень молодёжного хоккея. Летом его спускали в «Локо» на Кубок мира в Сочи и там Григорий был безоговорочным лидером ярославской «молодёжки», делать в МХЛ ему уже нечего. Скорее всего, Денисенко накрыл синдром второго сезона, которым слишком часто болеют российские нападающие.



Форварду «Локомотива» важно как можно быстрее забросить и разгрузиться психологически. Несмотря на все трудности вингера, тяжело представить в голове ситуацию при которой Денисенко не поедет на МЧМ в Чехию – такой расклад практически исключён. Григорий будет хедлайнером команды Брагина. Разумеется, если, как два года назад, в ситуацию с Денисенко не вмешаются внешние силы, помешавшие форварду поехать на юниорский чемпионат мира в Челябинск.

Даниил Пыленков («Витязь»)

16 матчей, 0+1, +1



Раз в несколько лет в КХЛ стабильно появляется команда-золушка, которая, несмотря на скромный, бюджет заставляет симпатизировать себе болельщиков других команд. В этом году лигу будоражит «Витязь» Михаила Кравеца и, конечно, в его команде по канону есть молодой хоккеист, который удивляет. Пыленков, в отличие от большинства лимитчиков, вообще не попадал на радары юниорских сборных страны, а свой первый вызов в сборную U20 воспитанник воскресенского «Химика» получил только этим летом, съездив в Пермь на Турнир четырех наций. Чаще всего Пыленков попадает в состав «Витязя» в качестве седьмого защитника, но по ходу матчей Михаил Кравец нередко поднимает Пыленкова повыше. В этой «регулярке» Даниил ещё не пропустил ни одного матча подольской команды. В некоторых моментах он играет с присущей для защитников его возраста нервозностью, но в целом оставляет неплохое впечатление. Во всяком случае погоды в «Витязе» Пыленков точно не портит.

Даниил Пыленков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Михаил Гордеев (ХК «Сочи»)

15 матчей, 1+1, -1

У сочинцев нет собственной команды в МХЛ, поэтому клуб из субтропиков взял под свое крыло ступинский «Капитан». И пока сотрудничество с подмосковной командой подмосковной командой можно считать более чем продуктивным. В прошлом году по мосту Ступино – Сочи протоптали дорогу в КХЛ и молодежную сборную Пётр Кочетков и Степан Старков. Первый после МЧМ наиграл на приглашение в СКА, второй смог закрепиться в основе «леопардов». В этом году покорять вторую лига мира из Ступино приехал защитник Михаил Гордеев. По словам Сергея Зубова, изначально в «Сочи» планировали плавно подводить защитника к основе. В итоге Гордеева не просто заявляют седьмым защитником, но и периодически поднимают в первую пару к Моргану Эллису.



Гордеев доверием тренерского штаба пользуется сполна и в Сочи прогрессом оборонца довольны. Тем более что Гордеев уже успел забросить очень важную шайбу в ворота «Витязя» и однажды стать лучшим новичком недели. Гордеев так же, как и Пыленков, до этого сезона был обделен вниманием со стороны сборных, но в этом году Валерий Брагин почти стопроцентно рассмотрит кандидатуру защитника, уже игравшего у Зубова по 17 минут за матч.

17 матчей, 0+3, +9

Воспитанник «Крыльев Советов» и одно из главных открытий прошлого МЧМ, пожалуй, один из самых состоявших лимитчиков КХЛ. И дело даже не в том, что Романов поднял Кубок Гагарина уже в 19 лет. Александр, которого уже в прошлом сезоне Игорь Никитин активно подпускал к основе «армейцев», играет не по годам зрело и уверенно. Романов хорош и в атаке, и в обороне. А сказать, что он при не самом выдающемся для оборонца роста мягкотелый – язык не повернётся. Он прекрасно катается, шикарно видит площадку и двигает шайбу. Неудивительно, что Марк Бержевен ждёт его в столице Квебека уже следующим летом. Генеральный менеджер «Хабс» говорит о переезде россиянина по ту сторону океана как о состоявшемся факте.

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Только вот сам хоккеист решение о своём будущем пока не принял. Вариант с продлением контракта с ЦСКА выглядит более чем реальным, Игорь Есмантович приложит все усилия, чтобы удержать Александра в России как минимум на два года. В декабре Бержевен намерен лично прилететь в Россию и уговорить Романова сделать шаг в сторону лучшей лиги мира. Но вот места в составе «Монреаля» ему никто гарантировать не может, даже несмотря на катастрофу с обороной «Хабс». Готов ли Романов к НХЛ — вопрос открытый. Зимой его ждёт МЧМ в Чехии, где Романов железобетонно будет ключевым винтиком и магнитом большинства российской молодежки.

Александр Никишин («Спартак»)

10 матчей, 0+1, -3



То, что Никишин регулярно играет в «Спартаке» Знарка, – огромный сюрприз. Вряд ли кто-то ждал, что Олег Валерьевич уже на сборах будет ставить 18-летнего защитника в первую пару, а сезоне будет давать ему по 10 минут игрового времени. В головах болельщиков и журналистов слишком сильно засел стереотип о том, что бывший главный тренер сборной не любит возиться с молодёжью. Александр уже на сборах в Чехии доказал рулевому «Спартака», что характера и желания пахать у него хоть отбавляй. Кто, как не Знарок, ценит в хоккеисте эти качества? Защитников такого плана в России крайне мало. По стилю игру Никишин действительно что-то среднее между Никитой Задоровым и Кириллом Кольцовым. Он любит играть сыграть в тело на грани фола, обожает обыгрывать и подключаться к атакам, а также является обладателем роскошного щелчка. Главная болезнь Александра – это позиционная игра, в этом компоненте молодому защитнику придётся очень сильно прибавить.



В этой «регулярке» Никишин играет достаточно ровно и по-настоящему провалился только в домашней игре с минским «Динамо», совершив две грубые голевые ошибки. В остальном же он старается сыграть максимально просто и максимально надёжно. Ни о каких атакующих рейдах, которые он проделывал в прошлом году в МХЛ, пока речи не идёт. В Америке Никишина стали рассматривать как реального претендента на первые два раунда энхаэловского драфта только этим летом – канадский портал Future Consideration ставит россиянина на 27-ю строчку. В том, что к Никишину с его североамериканским стилем игры будет интерес на заокеанской ярмарке, сомнений нет. Сейчас главная цель спартаковца — МЧМ-2020.

Александр Никишин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

10 матчей, 0+0, -1



То, как складывается текущий сезон у Подколзина, – одно из главных разочарований «регулярки». И как ни странно, дело не только в самом Василии. Да, один из самых талантливых нападающих страны расклеился ещё по ходу выдающегося для российской «юниорки» ЮЧМ в Швеции и после того турнира никак не может обрести себя, но проблема несколько глубже. Пока Роман Ротенберг усиленно лепит из Подколзина русского «next one» и говорит, что это наш ответ Коннору Макдэвиду, Алексей Кудашов не торопится возиться с десятым номером драфта. Сначала Кудашов говорил, что важно плавно подвести Василия к взрослому хоккею и постепенно увеличивать его игровое время.

Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал игровое время Подколзина в СКА

Понять рулевого «армейцев» можно. После невразумительного старта кресло под Кудашовым если не шатается, то как минимум поскрипывает, и вряд ли ему сейчас до развития Подколзина. Понятно, что вряд ли он сразу получил бы в Петербурге место в топ-6, но игровое время, которое получает Василий в СКА, ничтожно мало для нападающего такого класса. Подколзин спокойно может играть в боттоме и не боится черновой работы, но это не то, чем он должен заниматься. Набирать очки, играя по пять минут за матч, – задача архисложная даже для такого таланта, как Подколзин. Сейчас Василий выпал из основы СКА и перезагружается в ВХЛ. Ясно одно – Кудашов не торопится заниматься огранкой русского бриллианта.

Данила Галенюк (СКА)

16 матчей, 0+1, 0



Несколько лет назад Галенюк считался одним из самых талантливых защитников 2000 года рождения. Осенью 2017-го СКА сыграл на опережение и забрал Данилу из «Югру», доживавшей последний сезон в КХЛ. В КХЛ он дебютировал уже в сезоне-2017/18 и тогда даже сыграл три матча в плей-офф, но вот после прогресс воспитанника тюменского хоккея остановился. Окончательно стало понятно, что карьера защитника идёт не в том направлении, когда клубы НХЛ проигнорировали Галенюка на драфте. Большую часть прошлого сезона Галенюк провел с мужиками, бороздя просторы ВХЛ и периодически спускаясь в МХЛ к ровесникам, однако ничем особенным молодой защитник не выделялся. Сейчас армейцы пытаются дать новый импульс карьере хоккеиста, отдав Даниле место седьмого защитника. Со своими прямыми обязанностями Галенюк справляется сносно, но пока в его действиях слишком много неуверенности.