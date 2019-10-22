Тройка Шипачёва устроила шоу круче звена Панарина. Но это почти никто не заметил

Потому что мы привыкли, что ярко и красиво может быть только в НХЛ. А КХЛ нас не спешит в этом разубеждать.

Вчерашний матч между «Амуром» и московским «Динамо» неожиданно получился весьма нерядовым. Тут и самое крупное поражение «тигров» в сезоне (1:5), и первый за 13 месяцев гол Максима Афиногенова, и, конечно, покер Даниила Тарасова. Четыре шайбы динамовского нападающего вообще стоят особняком: во-первых, до матча в Хабаровске у Тарасова вообще не было ни одной шайбы в сезоне, а во-вторых, игрок «Динамо» последний раз забрасывал четыре шайбы в одном матче в 1984 году, 35 лет назад! Кстати, этим игроком был нынешний тренер «Адмирала» Сергей Светлов. В голевых подвигах Тарасова немалое участие приняли его партнёры по тройке нападения Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв, тоже обновившие давние внутриклубные достижения бело-голубых.

Но, как это часто бывает, говорили об игре в Хабаровске вовсе не из-за переписанных динамовских рекордов, а благодаря небольшому скандалу. Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев позволил себе неосторожную шутку в адрес арбитра матча Виктора Гашилова, и этот момент, на беду Александра Вячеславовича, попал на видео. Тренер уже после матча сожалел, что событие получило резонанс, а сегодня «Амур» был наказан денежным штрафом за поведение наставника.

«Я тебе в Перми машину сожгу». Тренер «Амура» пообщался с судьёй на языке 90-х Александру Гулявцеву не понравились судейские решения его земляка Виктора Гашилова в матче «Амур» — «Динамо» Москва.

За Гулявцева, в словах которого точно не было злого умысла, обидно, но ещё обиднее, что из-за этого события на второй план ушёл сам хоккей, который в исполнении «Динамо» (точнее, одной тройки Шипачёва) был просто невероятным.

Мы, журналисты, восхищаясь какими-либо действиями игроков, часто оперируем таким понятием, как «разрыв». Звено разрывало соперника, игрок разрывает лигу и тому подобное. Понятно, что это слово весьма точно описывает доминирование хоккеиста (или нескольких игроков) над коллегами, но обычно в текстах оно несёт изрядно гиперболизированный оттенок. Случаев, когда этот глагол действительно уместен, на самом деле очень немного, но они иногда происходят. В том числе и в КХЛ. Так вот, первая тройка «Динамо» в Хабаровске именно что разрывала оборону «Амура». Без всяких преувеличений и эмоциональных накидок.



Среди российских любителей хоккея остаётся немало адептов знаменитого советского комбинационного стиля, и если такие вдруг посмотрели вчерашнюю трансляцию с «Платинум-Арены», то получили истинное удовольствие. То, что делали на льду Шипачёв и компания – нестареющая классика, который мы будем восхищаться всякий раз, когда видим подобные вещи.



Вот первый гол. Чудо-пас Шипачёва через две клюшки и бросок Тарасова в касание.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Вторая шайба. Ещё одна изумительная по точности и своевременности передача капитана «Динамо» в быстрой контратаке, Тарасов не подвёл в завершении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Третий гол – вишенка на торте. С обороны «Амура» нужно брать деньги за то, что они с лучших мест смотрели на такую красоту.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Четвёртая шайба. Классический треугольник с финальной передачей из-за ворот и резким завершением.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Безумно красиво, и с этим должны согласиться даже те, кто не испытывает никаких положительных эмоций по отношению к «Динамо». Эти шедевры вне клубных пристрастий.



К чему я всё это веду? К тому, что вот этот вот концерт Шипачёва и Ко незаслуженно остался в тени маленькой, но яркой реплики Гулявцева. Безусловно, нельзя оставлять без внимания инцидент, когда один участник хоккейного матча публично обещает сжечь машину другому участнику. Но на этом слегка «желтоватом» фоне у нас потерялась сама суть хоккея.

И в этом мы сильно проигрываем НХЛ. Помните, совсем недавно тройка «Рейнджерс» Панарин – Зибанежад – Бучневич устроила шоу в «Оттаве». И мы, и североамериканские СМИ не стеснялись громких заголовков, и это было вполне заслуженно. Парни с Бродвея действительно показали взаимопонимание высочайшего уровня!

Они играют в пас, как советские хоккеисты! Невероятные голы тройки Панарина Эти парни с Бродвея просто дают жару.

«Это большие суровые псы!» Зибанеджад и Панарин удивляют Америку Их тройка вытворят такие вещи на льду, что североамериканские СМИ не стесняются громких заголовков.

Но то, что устроила в Хабаровске тройка Шипачёва ничуть не меньше (а то и больше) заслуживает громогласных эпитетов. И со стороны официальных лиц, и со стороны лиги. Понятно, что от Владимира Крикунова тяжело требовать, чтобы он, например, сравнивал игру своих лидеров с шоу «Гарлем Глобтроттерс» или оценивал красивые голы в таком духе. Владимир Васильевич может дать яркий комментарий, но в оценке хабаровского матча он был предельно скромен.

Крикунов: ребята создали Тарасову хорошие моменты

Но КХЛ обязана была подать это событие как следует на всех своих площадках! Мы как-то привыкли постоянно смотреть за океан, искать там всё самое сладкое, но во многом из-за инертности лиги, которая слабо пиарит свой продукт, мы не замечаем, что и в КХЛ немало конфеток, которым просто не хватает ярких обёрток. Мы относимся предвзято к нашему чемпионату, заранее говоря, что здесь всё скучно и однообразно, и нам почему-то не дают знать, когда и в КХЛ появляется жизнь.

Игра тройки Шипачёва в Хабаровске– это тот же советский хоккей, те же невероятные комбинации, достойные обсуждения на протяжении нескольких дней. Кто-то, может быть, скажет, что в соперниках у «Динамо» был всего лишь «Амур». Так и Панарин с Зибанежадом и Бучневичем издевались над «Оттавой», худшей командой НХЛ последних лет. Другие непременно язвительно заметят, что это был всего лишь один матч, и в следующей игре от волшебства тройки «Динамо» не останется и следа. Возможно, но ведь и «советская игра» первой линии «Рейнджерс» исчезла после пары встреч, тройка была разбита, а «синерубашечники» проигрывают игру за игрой.



В НХЛ никого не волнует уровень соперника или чья-либо стабильность, там просто ловят красоту момента. И нам необходимо перенять этот урок, увидеть, что КХЛ – это не только скучный и роботоподобный ЦСКА, идущий на всех парах к своему второму подряд чемпионству, но и множество других команд и ярких матчей, которым порой не хватает только одного – нашего внимания.

НХЛ – бесплатно, а КХЛ – за деньги. С показом хоккея в России что-то не так За просмотр всех матчей лучшей лиги мира в интернете вы не отдаёте ни копейки, а за трансляцию «Куньлунь» — «Нефтехимик» просят 75 рублей.

В КХЛ тоже есть крутой хоккей и большие мастера, которые умеют сделать вкусно и красиво. Концерт тройки Шипачёва в Хабаровске – не единичный случай. Просто лиге нужно научиться подавать свой контент, почаще акцентировать внимание, что и в нашем хоккее много привлекательного и интересного.

