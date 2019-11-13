Без Бобровского «Флориде» даже лучше. Русский вратарь не отрабатывает миллионы

Прошедшим летом «Флорида Пантерз» стала одним из тех клубов, к которым российские болельщики стали относится с особенным вниманием. «Пантеры», где одним из лидеров нападения является Евгений Дадонов, вызывали интерес и раньше, но в межсезонье во Флориду переехал голкипер Сергей Бобровский, подписавший огромный и длинный контракт.



Тот факт, что «Пантерз» сделали двукратного обладателя «Везины» самым высокооплачиваемым хоккеистом в команде и вторым по величине зарплаты вратарём в НХЛ (больше голкиперу платят только в «Монреае»), говорил об одной простой вещи – на Бобровского во «Флориде» делается главная ставка. От Сергея ждали, что он своим талантом и мастерством будет маскировать очевидные проблемы «пантер» в обороне, а его сейвы будут вселять уверенность в полевых игроков и регулярно давать шанс «Флориде» на победу. С этой ролью Бобровский прекрасно справлялся в «Коламбусе», который вышел на новый уровень во многом благодаря российскому вратарю, и в «Пантерз» не сомневались, что голкипер действительно станет главной звездой клуба. Он будет тащить и постоянно держать команду в игре, а Александр Барков, Джонатан Юбердо и Дадонов сотоварищи уж что-нибудь сообразят у чужих ворот.

Сейчас прошло больше месяца с начала регулярного чемпионата, и что мы видим? Дела у «Флориды» идут очень даже неплохо. Прямо сейчас «пантеры» пятые на Востоке (хотя плотность в таблице колоссальная), в последних шести матчах одержано четыре победы, благодаря чему удалось выровнять общий баланс побед и поражений. Лидеры в полном порядке: отличный результат показывает не только ведущее трио нападающих, но и, например, Майк Хоффман, Бретт Коннолли, Фрэнк Ватрано. И в целом, атака «пантер» — одна из лучших в лиге, больше голов забили только «Вашингтон» и «Нэшвилл». Именно благодаря крайне продуктивному нападению «Флорида» выигрывает свои матчи и держится на хорошей позиции в таблице.

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А что же Бобровский? Какова роль самого дорогого игрока команды в промежуточных относительных успехах «Пантерз»? Честно говоря, она минимальна. Сергей показывает худшие цифры в карьере, и вообще не похож на того хоккеиста, который собирается помогать «Флориде» побеждать. При классной атаке у «пантер» ещё и вторая по «дырявости» оборона НХЛ (хуже только у «Детройта», а равные с «Флоридой» показатели у «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелеса»), и присутствие дорогущего вратаря пока никак не влияет на эту печальную статистику. «Пантеры» нередко устраивают классные голевые феерии, добиваются побед у чужих ворот и часто пропускают целую авоську. Совсем не хочется обвинять в большом количестве пропущенных шайб одного только Бобровского, но невозможно в очередной раз не подчеркнуть факт — гигантские вложения «пантер» в Сергея пока совершенно не оправдываются. «Флорида» выигрывает в атаке, а пропускать по 4-5 шайб за матч мог и любой другой вратарь.

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Можно сколько угодно рассуждать о том, что Бобровский становится заложником плохой организации игры «Флориды» в обороне, а защитники «пантер» просто невысокого уровня. Мол, Сергея часто банально оставляют на растерзание форвардам соперников. Но ведь Бобровского подписывали на такие деньги как раз для того, чтобы он хотя бы иногда творил чудеса, не правда ли? Да и сам Сергей, у которого было немало вариантов в межсезонье, прекрасно понимал, на что он идёт. Так что критика Бобровского – вполне заслуженная. Когда десятимилионный вратарь в пятнадцати матчах отражает менее 90% бросков и пропускает в среднем 3,5 шайбы за игру – это ненормально, как ни крути.



Статистика Бобровского в регулярном чемпионате-2019/20



В нынешнем сезоне дело доходит до того, что замены Бобровского по ходу встречи встают на поток. В первый раз Сергея сняли с игры после того, как он пропустил четыре шайбы в первом периоде домашнего матча с «Каролиной». Понятно, что после такого ударного отрезка «ураганы» ослабили давление, но с Сэмом Монтембо в воротах «Флорида» попыталась совершить камбэк и выиграла оставшиеся два периода со счётом 3:2.



В другой раз Бобровский вышел на игру с «Ванкувером» при счёте 3:0 в пользу «Кэнакс», пропустил две шайбы за четырнадцать минут, и отправился обратно на скамейку. Монтембо потом пробили ещё дважды и «пантеры» потерпели разгромное поражение.

Бобровского заменили, как мальчишку. И начали считать доллары в его контракте Самый дорогой игрок не стал спасителем «Флориды». Это очень символично.

При этом у Бобровского было немало матчей, где он много пропускал, но Кенневилль не менял голкипера. Например, пять шайб в ворота Сергея отгружали «Колорадо», «Калгари», «Вашингтон». Российский голкипер, конечно, где-то просто не мог спасти команду, но он и не был той фигурой, которая бы дала шанс «Флориде» на положительный исход. «Пантерз» справлялись и без Бобровского, доводя каждый из этих трёх поединков до дополнительного времени. Но тогда снова встаёт вопрос – зачем «Пантерз» такой дорогой голкипер? Не покидает ощущение, что посредственная игра Бобровского в некоторых встречах отняла у «Флориды» уже немало очков.

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В последней игре «Пантерз» с «Бостоном» состоялась уже третья замена российского голкипера по ходу в матче на старте регулярки. Во втором периоде Бобровский пропустил четыре шайбы после шестнадцати бросков от «Брюинз». Виноват ли в этом только он? Конечно же, нет. Мог ли он выручить и не допустить такого провала? Безусловно.



Давид Пастрняк пробил Бобровского в ближний угол.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Юаким Нордстрём прошил россиянина насквозь броском с довольно острого угла.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



В обоих эпизодах никак нельзя всё сваливать на вратаря, ведь хоккеисты «Бостона» стреляли без помех с близкой дистанции. Но это не были не берущиеся броски, Бобровский, может, и не виноват в этих шайбах, но он и не выручил.



Третий гол можно смело записать на счёт Сергея. У Андреса Бьорка получился не самый сильный бросок, но Бобровский не сумел остановить шайбу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Четвёртый гол от Здено Хары увенчал собой ударный период для «Бостона», словак смог беспрепятственно добить шайбу в ворота после спасения Бобровского, здесь к российскому вратарю нет никаких претензий. Но определённо, в предыдущих ситуациях он мог сыграть гораздо лучше.

Кто-то скажет, что мы придираемся к Сергею. Мол, ну не выручил, с кем не бывает. Но проблема в том, что Бобровский так играет с самого старта сезона. Играет, как самый обычный вратарь – сегодня выручает, завтра проваливается, а о стабильности приходится только мечтать. Но с такой зарплатой Бобровский не имеет права быть рядовым голкипером. Кто-то с этим поспорит?

Удивительнее всего, что «Флорида» всё-таки сумела спасти этот матч в третьем периоде. Отыграла четыре шайбы в основное время и добилась победы по буллитам. Монтембо, кстати, отразил 15 бросков, а из четырёх буллитов пропустил только один. «Пантерз» совершили мегакамбэк без своей мегазвезды, и этот матч только укрепил мнение, что Бобровский в этой «Флориде» ничего не решает, а в громадном контракте российскому вратарю не было никакого спортивного смысла.



Сезон длинный, и у Бобровского ещё будет миллион шансов доказать, что осенние выводы о его игре ничего не стоят. Я буду только рад, если Сергей снова напомнит, за что ему дали две «Везины», и вернётся на свой привычный уровень. Но на данный момент его контракт выглядит поспешной и неоправданной сделкой для «Флориды».