10 игроков, которые проваливают старт сезона НХЛ. Восточная конференция

Сезон НХЛ начался почти месяц назад, но не все игроки выступают на своём уровне. Кто-то ещё «не проснулся», кто-то стареет, а кто-то является горьким напоминанием провальной работы менеджмента. Эти хоккеисты команд Восточной конференции проваливают старт чемпионата.



Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20

9 игроков, которые проваливают старт сезона НХЛ. Западная конференция Радулов, Ничушкин, Тэйвз и другие.

н. Нино Нидеррайтер, 27 лет («Каролина»)

11 игр, 5 (1+4) очка, «-1»



Швейцарский форвард, умеющий набирать по 40-50 очков в регулярке, в прошлом сезоне сменил «Миннесоту» на «Каролину», и здорово прижился в составе «ураганов». Нидеррайтер стал одним из главных бомбардиров своего нового клуба и помог «Харрикейнз» добраться до финала конференции. Перед началом этого сезона на Нидеррайтера, находящегося в самом расцвете сил, смотрели с оптимизмом, но начало регулярки в исполнении швейцарца не впечатляет. Нино проводит на площадке в среднем около пятнадцати минут, но за десять матчей в его активе было лишь три голевые передачи. «Каролина» пока прекрасно обходится силами других игроков, но когда четвёртый по величине кэпхита форвард команды не приносит пользу в нападении, к нему должны возникать вопросы. Впрочем, игра «Каролины» с «Чикаго» показала, что Нидеррайтер встал на путь исправления. Швейцарец набрал 2 (1+1) очка и стал первой звездой матча в составе «ураганов». Но от Нино всё равно ждут больше голов.

н. Андреас Атанасиу, 25 лет («Детройт»)

9 игр, 2 (0+2) очка, «-11»



Канадский форвард с греческими корнями в своё время шантажировал https://www.championat.com/hockey/news-2890870-agent-atanasju-andreas-ljubit-detrojt-v-khl-predlagajut-suschestvenno-bolshe.html «Детройт» отъездом в НХЛ, и прошлым летом всё-таки подписал более-менее солидное соглашение с «красными крыльями». Атанасиу получил двухлетний контракт и зарплату $3 млн в год, и первый сезон провёл замечательно для этих денег, став вторым бомбардиром «Детройта».



В этом чемпионате от Андреаса следовало ждать продолжения, но пока Атанасиу разочаровывает, впрочем, как и весь «Детройт». В прошлом сезоне форвард выбил 30 голов, а сейчас в девяти матчах у него ни одной шайбы. Ещё больше удручает показатель полезности, который прямо сейчас у Атанасиу худший в лиге.

Нападающий «Детройта» Атанасиу умудрился не попасть в пустые ворота «Оттавы»

н. Франс Нильсен, 35 лет («Детройт»)

8 игр, 0 очков, «-3»



В составе «Ред Уингз» хватает людей, к которым много вопросов по старту сезона. Например, опытные Джастин Абделкейдер и Валттери Фильппула играют вовсе не за грошовые контракты, но на двоих ещё не забросили ни одной шайбы и заработали немало минусов в коэффициент полезности. Во многом присутствие таких «сбитых лётчиков», которым нужно давать играть из-за их зарплаты, и мешает «Детройту» провести необходимое омоложение состава и закрывает дорогу в основу таким парням, как Евгений Свечников.



Но хуже всего дела по соотношению цена-качество обстоят с Франсом Нильсеном. Датчанин никогда не был супербомбардиром, но в этом сезоне у него вообще пока нет очков, хотя Нильсена не обделяют игровым временем. Отметим, что Франс является вторым по дороговизне форвардом «Детройта» после Дилана Ларкина, его кэпхит составляет $5,25.

Нильсен: «Детройт» третий год подряд закапывает себя в яму в начале сезона

в. Сергей Бобровский, 31 год («Флорида»)

8 игр, КН 3,88 и 86,9% ОБ



«Флорида» летом дала Бобровскому гигантский контракт, и вся эта ситуация изначально виделась немного смешной. Не потому, что Сергей не заслуживает этих денег. Просто не может быть голкипер самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Современный хоккей построен на атаке, всё решает мастерство форвардов и система игры в защите, а вратарю нереально в одиночку выиграть что-то серьёзное. Когда «Флорида» что-то говорила о претензиях на Кубок Стэнли после подписания двукратного обладателя «Везины», это представлялось двумя вещами, не связанными никакой логикой. Смысл платить кучу денег вратарю, если вы всё равно будете пропускать очень много?

Бобровский — о переходе во «Флориду»: всё дело в Кубке, он — главная цель

Так и происходит. У «Флориды» дырявая оборона, а у Бобровского не десять рук и ужасная статистика. Конечно, новокузнечанин не один виноват в своих цифрах, но он получает огромные деньги, и с него спрос особый. Бобровский наверняка понимал, подписывая контракт, что «Флорида» ждёт от него истинных чудес. Сергей их не показывает, и поэтому попадает в список игроков, проваливающих старт.

«Получает миллионы, а играет как отбросы». Бобровский под шквалом критики «Флорида» ошиблась, выписав ему контракт на семь лет и $ 70 млн?

Кстати, популярна версия, что Бобровский всегда проваливает октябрь. Но во «Флориде» российский голкипер – главная звезда и самый дорогой игрок, и у него не может быть таких отговорок.

н. Нико Хишир, 20 лет («Нью-Джерси»)

7 игр, 2 (0+2) очка, «-4»



«Нью-Джерси» летом казался симпатичной командой с большими перспективами. Хишир, Хьюз, Холл, Суббэн, Симмондс, Гусев – в «Дэвилз» не должно было возникнуть проблем с креативом, в красно-чёрных обязаны были влюбиться болельщики, как ранее в «Каролину». Но начало регулярки спустило «дьяволов» с небес на землю. Чемпионат пока проваливают практически все лидеры, и меньше всего вопросов, по идее, должно быть Гусеву, который умудряется забивать голы, несмотря на прыжки по звеньями и урезанное игровое время.



А вот, например, у Нико Хишира до сих пор нет ни одной заброшенной шайбы, хотя в топ-6 этот швейцарский парень играет стабильно. Несколько игр Хишир пропустил из-за травмы, но и семь сыгранных матчей – неплохая выборка. Все эти встречи «Нью-Джерси» проиграл, а перспективный Хишир почти не приносил пользу своей команде. Впрочем, эти маленькие неприятности никак не отразились на будущем Нико в Ньюарке. Он уже заключил с «Нью-Джерси» отличный новый контракт.

Хишир подписал семилетний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой $ 7,25 млн в год

н. Уэйн Симмондс, 31 год («Нью-Джерси»)

9 игр, 1 (0+1) очко, «-2»



Ещё хуже обстоят дела с помощью команде у Уэйна Симмондса, третьего по зарплате форварда «Нью-Джерси». Ни одного гола, и единственная результативная передача в девяти матчах – куда это годится? Конечно, большие вопросы к «Дэвилз» были ещё летом, когда они давали Симмондсу странный однолетний контракт на $5 млн, после того как экс-форвард «Филадельфии» и «Нэшвилла» провёл свой едва ли не худший сезон в карьере. Ожидания «Дэвилз», конечно, оказались завышенными, но никто не думал, что Симмондс на старте чемпионата подведёт новую команду настолько сильно.

з. Пи Кей Суббэн, 30 лет («Нью-Джерси»)

9 игр, 4 (1+3) очка, «-1»



По-хорошему, критики в «Нью-Джерси» достоин и Тейлор Холл, у которого лишь одна заброшенная шайба в девяти матчах, но канадец при этом – лучший бомбардир «дьяволов», и назвать его игру провалом наверное всё-таки нельзя. А вот с Суббэна спросить стоит по полной программе. Защитник, получающий в год $9 млн, не спешит рвать бомбардирские рейтинги, хотя от него стоит ожидать примерно того, что творит Джон Карлсон в «Вашингтоне». У Пи Кея же всего 4 очка, и для него это очень мало.

Впрочем, ещё в прошлом сезоне стало понятно, что Суббэна в своё время просто незаслуженно озолотили в «Монреале». Стабильно набирать 50-60 очков он оказался не в состоянии, а платить большие деньги просто хорошему парню с не такой уж и крутой статистикой никто не хочет. И «Монреаль», и «Нэшвилл» отказывались не от Суббэна, а от его контракта, теперь с ним возится «Нью-Джерси». Интересно, на сколько сезонов хватит «дьяволов»? Суббэн будет забирать $9 млн из платёжки до 2022 года.

н. Каапо Какко, 18 лет («Нью-Йорк Рейнджерс»)

8 игр, 2 (1+1) очка, «-8»



Недавно известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс отметил, что у «Рейнджерс» есть 99 проблем, и одной из них, безусловно, является игра Каапо Какко. «Синерубашечники» были крайне довольны, когда им удалось забрать талантливого финна под вторым номером драфта-2019, ведь ожидалось, что Какко способен сразу заиграть в лучшей лиге мира. Действительно, Каапо здорово показывал себя в играх с опытными мужиками и в чемпионате Финляндии, и на ЧМ-2019, так что не должно было возникнуть проблем.



Но Какко на старте регулярки с огромным трудом набирает очки, в восьми матчах забросил лишь одну шайбу, и пока больше запомнился критикой главного тренера и завышенной самооценкой. Всё это выглядит странно на фоне того, что Какко сейчас с большим отрывом самый бесполезный игрок «Рейнджерс».

Дерзкий финн хочет играть с Панариным! В 18 лет он уже критикует тренера Голов почти нет, но он хочет много игрового времени.

н. Колин Уайт, 22 года («Оттава»)

8 игр, 2 (1+1) очка, «-4»



«Оттава» в последние годы – одно сплошное бедствие, но один из рецептов вывода клубов из кризиса – удачная игра отдельных хоккеистов. И если Владислав Наместников изо всех сил старается проявить себя на новом рабочем месте, то, например, Колин Уайт совсем не радует. Этого парня «сенаторы» выбрали в первом раунде драфта-2015, а недавно он стал вторым по зарплате полевым игроком «Оттавы», но радовать столичных болельщиков прогрессом Уайт не спешит. 2 очка в восьми матчах – это вовсе не то, что хотел бы видеть от форварда, получающего почти $5 млн в год, считающий каждую копейку одиозный владелец клуба Юджин Мельник.

в. Брэйден Холтби, 30 лет («Вашингтон»)

9 игр, КН 3,64 и 88,6% ОБ



Не похож на себя в начале этой регулярки основной голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби. Главная опора «Кэпиталз» пока не так надёжна, пропускает не менее двух шайб за игру, редко выручает, а иногда откровенно проваливается.



У Холтби отвратительная для вратаря его уровня статистика, а его сменщик Илья Самсонов в своих матчах выглядит гораздо солиднее. Это не может не радовать всех поклонников российского вратаря, но в «Вашингтоне» уверены в Холтби и ждать вратарской революции у «столичных» в этом сезоне точно не стоит.