СКА на вершине, Знарок стал своим в «Спартаке». Что происходит на Западе КХЛ

В чемпионате КХЛ наступила вторая международная пауза, и мы рассказываем, с чем к ней подошли клубы лиги. Продолжаем Западной конференцией.

«Ак Барс» выше всех, но даже у него есть проблемы. Что происходит на Востоке КХЛ «Адмирал» выдаёт свой максимум, а у «Автомобилиста» и «Магнитки» есть огромный резерв.

12. «Динамо» (Минск)



36 игр, 27 очков



Что получается: в белорусском клубе стараются наигрывать местных хоккеистов, от команды, благодаря болельщикам, на Матч звёзд в рамках «ФОНБЕТ Недели Звёзд Хоккея 2020» в Москве поедут Энрот и Грецкий. Больших денег на трансферы в Минске не тратят. Для дна турнирной таблицы у «зубров» относительно неплохое большинство (11-е в КХЛ), а среди игроков стоит выделить финского форварда Теэму Пулккинена, которым в трансферный дедлайн точно заинтересуются большие клубы.



Над чем нужно работать: над философией и идеей. Минску нужно определиться, что клубу важно получать от КХЛ: банальное участие и наигрывание хоккеистов для сборной при очередном канадском тренере или хоть какую-то борьбу с конкуренцией. Сейчас все привыкли, что «Динамо» — это записной аутсайдер. Команда больше всех пропускает в КХЛ (127 шайб), у хоккеистов не видно искры в глазах. Такое ощущение, что они хотят поскорее завершить сезон и отправиться в отпуск.



11. «Динамо» (Рига)



37 игр, 27 очков



Что получается: то же можно сказать и про рижское «Динамо». Здесь любят и умеют жить в экономном режиме, не тратить больших денег на контракты игроков. Кроме того, в Риге дают игровое время российским хоккеистам – Гимаеву, Сетдикову, Слепцу.



Над чем нужно работать: увы, но сильных сторон у рижского «Динамо» практически нет. По потерянным очкам команда занимает последнее место на Западе, большинство четвёртое с конца, меньшинство – худшее в КХЛ. Видна разбалансированность в игровых действиях, не выручают вратари, но при такой обороне (115 пропущенных шайб) это не удивительно. У Риги совокупность проблем, команда уже сейчас доигрывает регулярный чемпионат.

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

10. «Северсталь»



37 игр, 32 очка



Что получается: наигрывать молодёжь, давать шансы подрастающему поколению. При небольшом бюджете череповчане стараются выкладываться на льду по максимуму. Очень трепетно «сталевары» относятся и к приглашению легионеров. К примеру, впечатляет игра словацкого форварда Адама Лишки, у которого уже восемь заброшенных шайб.



Над чем нужно работать: «Северстали» нельзя терять очки в матчах с равными или более слабыми по классу соперниками. Например, проигрывать дома рижскому «Динамо» или «Сибири». Так в плей-офф не забраться. Череповец часто позволяет соперникам сравнить счёт и вытаскивать матчи. Например, в недавней гостевой игре с минским «Динамо» команда Андрея Разина вела 3:0, а основное время в итоге закончилось со счётом 3:3.

11 игроков, неожиданно выстреливших в этом сезоне КХЛ Вихарев, Лишка, Марченко и целый ворох казанской молодёжи.

9. ХК «Сочи»



37 игр, 34 очка



Что получается: при небольших возможностях сочинцы добротно укомплектовались и стараются дать бой каждому сопернику. Разумеется, показывать мощный хоккей с таким составом не получается, но и каким-то записным аутсайдером клуб не является. Активнее сочинцы стали выглядеть и с приходом на пост главного тренера Александра Андриевского. Такое часто бывает: со сменой тренера оживает весь коллектив.



Над чем нужно работать: над регулярным набором очков. Если сочинцы всё же хотят попробовать зацепиться за восьмую строчку и догнать «Локомотив», то очки нельзя терять совсем. Иначе с мыслями о плей-офф южанам можно расстаться. Кроме того, у «леопардов» уже 383 штрафные минуты, отсюда частая игра в меньшинстве и пропущенные шайбы. Эту проблему команде тоже пора решать.



8. «Локомотив»



37 игр, 41 очко



Что получается: у Ярославля получилось выбраться из затяжного кризиса на старте сезона, когда командой руководил Крэйг Мактавиш. После того как Майкла Пелино утвердили старшим тренером, «Локомотив» пришёл в себя, более-менее заиграла молодёжь, проспавшая начало регулярки, клуб смог забраться в зону плей-офф.



Над чем нужно работать: над грамотным менеджментом и трансферной политикой. Уж больно много в последнее время совершается ошибок с тренерами и иностранными хоккеистами. Кроме того, не помешает поработать над дисциплиной. Нельзя подводить свою команду так, как это сделал Григорий Денисенко, схлопотавший двухматчевую дисквалификацию. Молодёжь — главный актив «Локомотива», с ней нужно постоянно разговаривать и активно работать. Это одна их ключевых задач для любого тренера из ярославской системы.



7. «Торпедо»



38 игр, 42 очка

Что получается: «Торпедо» — одна из самых ярких, атакующих и непредсказуемых команд нынешнего регулярного чемпионата. Игра торпедовцев привлекательна для болельщиков, Дэвид Немировски сколотил в Нижнем Новгороде боеспособный коллектив. У «Торпедо» (106 заброшенных шайб) лучшая атака в Западной конференции, третье большинство в КХЛ, а на Востоке больше забивает только «Ак Барс». Согласитесь, солидный показатель для нижегородцев. Команда находится в зоне плей-офф, отрыв от идущего восьмым ХК «Сочи» — восемь очков (у южан матч в запасе).



Над чем нужно работать: над обороной (102 пропущенные шайбы), над игрой в меньшинстве – 20-е место в лиге. Дэвид Немировски должен понимать, что игра в атаку, весёлый и зрелищный хоккей – это всё, конечно, хорошо. Однако в плей-офф с такой игрой тебя быстро накажут, поэтому игра в защите должна быть однозначно строже. Прибавлять необходимо и торпедовским вратарям, к которым тоже хватает вопросов.



6. «Спартак»



36 игр, 43 очка



Что получается: главное достижение «Спартака» — приглашение на пост главного тренера Олега Знарка. Опытный специалист сумел слепить боеспособный коллектив даже из возрастного и далеко не самого звёздного состава. У «Спартака» видна система, тренерская рука. Именно этого и не хватало в последнее время, когда на лавку приходилось вставать лично генеральному менеджеру Алексею Жамнову.



Над чем нужно работать: у «Спартака» второе с конца большинство в лиге – это не лезет ни в какие рамки. Игра спецбригад по-прежнему оставляет желать лучшего. Нет стабильности, но это объяснимо средним составом. Кроме того, серьёзная нагрузка выпадает на первого вратаря команды Юлиуса Гудачека. Игра вратарей «Спартака» не впечатляет, команда много пропускает.

«Спартак» впервые за 6 лет выиграл у ЦСКА! Всё решил гол на последней минуте ОТ Дубль у победителей оформил Илья Зубов, а Юлиус Гудачек совершил уйму спасений.

5. «Витязь»



36 игр, 45 очков



Что получается: Михаил Кравец ответил всем критикам и моментально смог адаптироваться к роли главного тренера клуба КХЛ. Клуб из Подольска выдал изумительный старт и какое-то время даже возглавлял общую турнирную таблицу. У «Витязя» получилось создать мощное легионерское звено, плюс здорово выглядит ветеран команды Александр Сёмин.



Над чем нужно работать: над стабильностью. Конечно, изначально было ясно, что «Витязь» не сумеет пройти всю регулярку на одном дыхании и от спадов никуда не деться. Но сразу после обмена со СКА и переезда в Питер голкипера Самонова и форварда Швеца-Рогового у подмосковной команды начались проблемы. То бишь налицо сильная зависимость от отдельно взятых игроков.

4. «Йокерит»



35 игр, 45 очков

Что получается: главному тренеру «джокеров» Лаури Марьямяки постепенно удалось выстроить работу в команде, так как на старте у этого тренера мало что получалось – не хватало опыта. В итоге команда прибавила и перед паузой на Евротур расположилась на четвёртом месте в Западной конференции, успев догнать мощно начавший сезон «Витязь».



Над чем нужно работать: «Йокерит» по-прежнему видится командой не для больших задач. Финнам нужно определиться, что они хотят. Либо просто играть в КХЛ и выходить в плей-офф, либо строить по-настоящему мощную команду и бороться за Кубок Гагарина. Иначе нынешний сезон «Йокерита» ничем не будет отличаться от предыдущих.



3. «Динамо» (Москва)



37 игр, 46 очков



Что получается: у главного тренера Владимира Крикунова получилось объединить вокруг себя команду. Ведь ходили разговоры, что Крикунова отправят в отставку, однако этого не случилось, а хоккеисты начали биться за тренерский штаб. Значит, их всё устраивает. Кроме того, Крикунов сумел соорудить мощное первое звено во главе с центральным нападающим Вадимом Шипачёвым – лучшим ассистентом и бомбардиром (39, 9+30) регулярки.



Над чем нужно работать: прежде всего над психологией. «Динамо» плохо играет со СКА и ЦСКА, регулярно уступая этим командам. А ведь если динамовцы хотят выиграть Западную конференцию и выйти в финал Кубка Гагарина, этот вопрос нужно решать. Кроме того, нельзя быть до такой степени зависимыми от одного звена, которое и даёт результат. Ведь случись у того же Шипачёва какая-нибудь травма – у «Динамо» моментально возникнут серьёзные проблемы. Другим тройкам нападения нужно прибавлять.

СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва У питерцев уже 11 побед подряд и первое место на Западе.

2. ЦСКА



35 игр, 51 очко



Что получается: московские «армейцы» практически на 100% сохранили свой чемпионский состав, продолжая являться грозной силой. ЦСКА хорош в неравных составах – третье меньшинство в лиге и четвёртое большинство. Это говорит о том, что дисциплина и система тренерского штаба Игоря Никитина никуда не делись. В ЦСКА каждый знает своё место и обязанности на льду.



Над чем нужно работать: ближе к паузе на Евротур у ЦСКА был заметен игровой кризис, о чём открыто говорил в том числе Игорь Никитин. «Армейцы» в каких-то моментах позволяли себе расслабиться, за что соперник их сразу наказывал. Никакой эйфории от прошлого чемпионства быть не должно, все эти моменты давно пора убирать. Кстати, по потерянным очкам ЦСКА по-прежнему лидер Запада, но эти очки ещё нужно набрать.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

1. СКА



37 игр, 52 очка



Что получается: Питер не слишком удачно начал сезон, но затем команда Алексея Кудашова серьёзно прибавила, выдав перед паузой серию из 11-и побед. Очевидно, что у СКА получилось перестроиться, улучшить психологию, наладить тактические схемы. Хоккеисты поняли, что на одном коньке уже никого не обыграть, как это было раньше, когда состав «армейцев» пестрил звёздами. Кроме того, у СКА здорово получается работать с молодёжью и развивать её, что тоже важно.



Над чем нужно работать: не позволять себе психологических и физических спадов, не задирать нос, как это уже было. Нужно реализовывать свой потенциал. Якупов, Кагарлицкий, Кемппайнен могут играть гораздо сильнее. Необходимо прибавлять и в игре в большинстве – лишь 18-е место в лиге по этому показателю. Да и 12-е место по игре в меньшинстве тоже не слишком впечатляет.