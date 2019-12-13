Папа Федс. Ради Фёдорова в России начали смотреть НХЛ по ночам

Время летит незаметно. Вот и великолепному советскому и российскому хоккеисту Сергею Фёдорову исполнилось 50 лет. Казалось бы, ещё вчера этот мастеровитый форвард завоёвывал свои Кубки Стэнли с «Детройтом», покоряя своей игрой весь хоккейный мир. Но того «Детройта» давным-давно нет (сейчас команда из Мичигана в глубоком кризисе), а сам Фёдоров вернулся в Россию, где толком не трудоустроен. А ведь огромный опыт Фёдорова мог бы приносить нашему хоккею большую пользу.



Сергей Фёдоров родился 13 декабря 1969 года в Пскове. Играть в хоккей на профессиональном уровне нападающий начал в минском «Динамо» (до этого Фёдоров играл за клуб «Апатитстрой», так как его семья перебралась в Мурманскую область).

Далее, как это часто случалось в те годы, на Фёдорова положили глаз в ЦСКА – флагмане отечественного хоккея. Уже в 16 лет талантливый хоккеист дебютировал в Высшей лиге, сыграв в матче с «Химиком».



В конце 80-х годов мэтр отечественного тренерского цеха Виктор Тихонов создал звено Буре — Фёдоров — Могильный, пришедшее на смену тройке Макаров — Ларионов — Крутов. Фёдоров с партнёрами (19 шайб на троих!) отлично проявил себя на молодёжном чемпионате мира 1989 года, встав на первое место пьедестала почёта.



Фёдоров рос и прогрессировал на глазах. Его креативу и умению сыграть на любой позиции (Сергей, будучи центром, неплохо себя чувствовал и по краям) могли позавидовать многие. Всего в составе столичных «армейцев» нападающий трижды выигрывал чемпионаты страны, а затем случился знаменитый побег игрока в Северную Америку, когда спортсмен улетал в Детройт на частном самолёте ныне покойного владельца «Ред Уингз» Майка Илича. Фёдоров мечтал играть в НХЛ и воплотил свою мечту в реальность.

30 лет назад наши хоккеисты побежали из СССР. Захотели играть в Америке А ещё денег и славы. Сколько можно было мучиться на родине?

«Детройт», который драфтовал Фёдорова в 1989 году, стал для хоккеиста вторым домом. Именно в этом американском городе центральный нападающий провёл лучшие годы своей карьеры.



Большая заслуга в реализации и раскрытии потенциала Фёдорова принадлежит тогдашнему главному тренеру «красных крыльев» Скотти Боумену. Североамериканский специалист поверил в молодого игрока, начал давать ему больше времени на площадке.



Перед началом сезона-1995/96 Боумен создал в «Детройте» знаменитую «Русскую пятёрку» с Константиновым и Фетисовым в защите и тройкой нападения Фёдоров – Ларионов – Козлов. Хоккеисты великолепно понимали друг друга на льду, наводили ужас на соперников и приносили всей команде огромную пользу. Сейчас создать такую же пятёрку в НХЛ вряд ли представляется возможным.



«Я думаю, нереально. Это уже музей. И не потому что мы зазнались, всё умеем и можем. Точнее, могли. Потому что такую школу — не только хоккейную, но и жизненную — вряд ли удастся воссоздать. Это не только физические данные, а смысл жизни. Советский Союз отличался своей подготовкой, особенно хоккейных кадров. По сравнению с нынешним временем это был Марс. Ничего не преувеличиваю, но так получилось. Мы все благодарны судьбе, что всё так сложилось.

Фото: Rick Stewart /Allsport

Говорила ли «Русская пятёрка» на русском языке во время матчей? Нет. Зачем? Не успевали даже ругаться русским матом. Только когда забивали, то говорили: «Молодчик» или «Всё классно». А вообще времени на разговоры не было, так молниеносно двигалась у нас шайба», — вспоминает то замечательное время сам юбиляр.

«Русская пятёрка» вновь в деле. Фильм о наших завоевал сердца американцев Одна из самых драматичных историй в мире спорта не оставила в стороне ни фанатов НХЛ, ни людей, далёких от хоккея.

26 декабря 1996 года в матче с «Вашингтоном», за который сам Фёдоров позднее тоже успеет поиграть, нападающий забросил пять шайб. Прекрасно Фёдоров себя проявил и в плей-офф, где набрал 20 (8+12) очков. В финале сезона-1996/97 была обыграна «Филадельфия», а «Ред Уингз» впервые за 42 года завоевали Кубок Стэнли.



Летом следующего года между игроком и клубом возникло недопонимание из-за финансовой стороны нового контракта. Несмотря на забастовку и отсутствия контракта в НХЛ Фёдоров принял участие в Олимпиаде в Нагано, где в составе сборной России завоевал серебряные медали.

В феврале 1998 года «Детройт» был вынужден повторить мощное предложение «Каролины» ($ 38 млн за пять лет плюс подписные бонусы – сумма для тех лет огромная), дабы оставить в своих рядах одного из лидеров атак. В результате Фёдоров ещё дважды выиграл Кубок Стэнли с «Детройтом» (1998 и 2002 годы). После 13 сезонов в «Ред Уингз» хоккеист решил прибегнуть к изменениям в своей карьере.



В итоге Сергей Фёдоров подписал контракт с «Анахаймом» и переехал в Калифорнию. Именно в составе «Дакс» нападающий набрал своё 1000-е очко в регулярках НХЛ, а вот Кубка Стэнли после отъезда из «Детройта» больше выиграть не удалось. В ноябре 2005 года «утки» обменяли Фёдорова в «Коламбус», а заканчивал Фёдоров играть в НХЛ в составе «Вашингтона». Папа Федс, как прозвали опытного хоккеиста в «Кэпиталз», играл бок о бок с молодыми Овечкиным и Сёминым.



В 2009 году Фёдоров вернулся в Россию и стал выступать в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга». После завершения карьеры Сергей работал в системе ЦСКА в качестве главного менеджера, а сейчас прославленный хоккеист является членом наблюдательного совета «армейцев». Рекорд результативности Фёдорова в НХЛ среди российских хоккеистов (1179 очков в регулярных чемпионатах) был побит Александром Овечкиным.

Величайший русский в НХЛ. Овечкин побил рекорд Сергея Фёдорова Теперь выше только небо.

В составе сборной, помимо олимпийского серебра Нагано-1998, Фёдоров выиграл бронзовые медали Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, а также стал триумфатором трёх чемпионатов мира.



Редакция «Чемпионата» поздравляет Сергея Фёдорова с 50-летием и желает прославленному хоккеисту крепкого здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях!