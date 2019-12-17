«Россия спустилась на уровень вторых команд, а «Красная машина» должна всех выносить»

Календарь матчей сборной России на МЧМ-2020

Новоиспечённый тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов впервые пообщался с прессой в новой для себя роли. Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли будет помогать Валерию Брагину и ставить российской молодёжке игру в большинстве.

«Группа серьёзная, матчи с Канадой и США пойдут на пользу». Интервью с Брагиным перед МЧМ Выбор состава, подготовка к турниру, появление Ларионова и Хабибулина – в большом интервью с главным тренером молодёжной сборной России.

«В молодёжке есть мастера. Важно не накрывать их крышкой»

— Как влились в работу тренера молодёжной сборной?

— Неплохо. Очень интересная группа ребят. Моя задача – поставить игру в большинстве. Большое количество видео, несколько собраний. Изучаем выходы из зоны, игру в зоне. В то же время не отменяется творчество. Очень важно, чтобы молодые ребята не работали, а играли в хоккее. Важно дать им направление, чтобы они могли творить, ошибаться, но в любом случае для этого и есть тренировочный процесс, который мы сейчас проводим. Вижу, что ребята начинают схватывать детали игры, которые нравятся им. Это несёт в себе большое количество опасных моментов. Процесс продолжается, он будет продолжаться практически до конца чемпионата мира. Нужно анализировать соперников, кто и как играет. Мы готовы к любой команде: к активной и пассивной обороне. Ребята должны знать, что их ожидает. На чемпионате мира ща 12 дней будет 7 игр, всё это пригодится. Все мастеровитые, рукастые. Идём с хорошим настроением. Нравится, что они принимают, слушают и делают правильные вещи.



— Мы видели вас во многих ролях: вы великий игрок, агент, комментатор, винодел. Сейчас вы – тренер. Как пришли к этому?

— Все эти годы я практически всё лето на коньках. Я собирал команды, играл турниры в Детройте. Мне это интересно, потому что игра развивается и не стоит на месте. Мне хочется поделиться опытом современной игры и методик, которые мы видим на уровне команд НХЛ. В этом плане мы интересно дать то, что поможет нам вернуть тот хоккей, от которого мы ушли. Мне это интересно, я общаюсь с ребятами каждый день. Ребята подходят, не стесняются. Я 24 часа и 7 дней в неделю открыт для разговора.

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— Стоять на тренерской лавке – необычный опыт для вас?

— Он уже был, но не такой официальный. Я работал в Детройте с командой U18. Довольно успешно. Радует, что у нас есть мастера, которые могут исполнить. Важно не накрывать их крышкой, чтобы они не были замкнутыми. Безусловно, защитные функции тоже необходимы – оборона должна быть агрессивной и компактной.

«Россия играет вторым номером, а мы должны сами диктовать свои условия»

— Валерий Брагин сказал, что с ним невозможно не сработаться. Вы согласны с его словами? Как срабатываетесь?

— Я об этом даже не думал. У нас идёт хороший диалог, мы делимся информацией. У него колоссальный опыт работы с молодёжью, идёт процесс диалога для того, чтобы сделать игру лучше. Мы выстраиваем разные схемы. У нас полный контакт, это даёт удовольствие от работы.

— Какую команду в мире вы считаете идеальной ролевой моделью для большинства?

— Нет таких команд. У всех есть яркие, а есть тёмные моменты. Сегодня важно найти правильную «химию» для тех игроков, которые отвечают за тот или иной участок работы в большинстве. Мы понимаем, что большинство станет ключевым моментом в определяющих матчах. Группа сильная, но это даже здорово, начинать с таких игр. Мы стараемся взять всё лучшее и используем наш российский менталитет, импровизацию и романтику в большинстве.

— Для вас вообще вся эта ситуация получилась неожиданной?

— В России многие вещи бывают неожиданными. Так получилось, я к этому готов. Повторюсь, хочется поделиться своим опытом и дать его пацанам. Для многих этот молодёжный чемпионат мира станет последним. Ребята должны понимать, что при правильной игре в атаке, при поддержке друг друга и коллективной игре в пас будет успех.



— Вы пришли с молодёжку одновременно с тренером вратарей Николаем Хабибулиным. Это случайность или вы шли тандемом?

— Это случайность. Коля – человек с большим опытом, отыгравший много матчей в НХЛ, выигравший Кубок Стэнли. Колоссальный опыт – иметь такого человека в штабе. Я рад, что у нас такая сплочённая группа людей. Рад, что мы работаем как единой целое. Но окончательное решение за главным тренером.



— Игроки, с которыми вы работали как агент, вы их кому-то передали?

— Да. Есть же компании, которые берут игроков и работают с ними. Ребята находятся под присмотром.



— У вас есть желание расти в тренерском плане дальше?

— Сейчас хочется сфокусироваться на чемпионате мира, а не думать, что будет потом. Мы живём сегодняшним днём и смотрим в будущее. Мы уверены в себе и уважаем любого соперника. Хоккей – игра непредсказуемая. Ты всегда хочешь выиграть. Можно выиграть любой ценой, а можно – красиво. Мы проиграли Кубок Канады 1987 года в трёх матчах, но назвать нас проигравшими трудно. Сегодня хочется дать ребятам то направление, которое мы немножко потеряли. Мы спустились на уровень вторых команд и играем вторым номером. Стоит задача, чтобы мы сами диктовали свои условия игры. У нас три интересных атакующих звена и одно звено разрушителей. Плюс очень интересная вратарская бригада.

Ларионов пришёл в ФХР. Там он точно не будет свадебным генералом Бросил работу агента.

«Красная машина» должна выносить всех. Это сложно, так как соперники прибавили и стали сильнее»

— У вас были сложные отношения с федерацией, в какой-то момент вы говорили, что стали чужим. Как удалось наладить отношения?



— Это давнишняя история. Глава штаба сборной России Роман Ротенберг всё время находится в поиске. Это радует, что многие вещи, которые происходят в нашем хоккее, на высоком уровне. «Красная машина» должна выносить всех. Это сложно, так как соперники прибавили и стали сильнее. Те же немцы, швейцарцы, словаки, чехи, не говоря уже о канадцах, американцах, шведах и финнах. У нас есть таланты и ребята очень хорошего уровня, которые готовы не индивидуально, а коллективно решать задачи. Всё, что было в прошлом, мы давно забыли. Задача одна – идти вперёд, не оглядываясь назад.



— Для вас этот чемпионат мира – разовая акция или вы надеетесь на долгосрочные перспективы?

— Сложно говорить. Не хочется говорить, что будет дальше. Сейчас нужно сфокусироваться на сборной и день за днём делать команду лучше, помогать ребятам раскрыться.



— Что из себя представляют молодёжные сборные США и Канады?

— Знаете, сегодня не так много игроков высочайшего класса. Посмотрите на НХЛ: там мы назовём Овечкина, Кросби, Кейна, Макдэвида, Кучерова, Драйзайтля. Ребята, которые растут в юниорском хоккее, они интересные игроки. Дальнейшее зависит от их прогресса, менталитета и характера. Это не спринт, а марафон. Любая команда несёт опасность, уважать нужно всех. Важно, чтобы мы были непредсказуемыми и показали свою силу.