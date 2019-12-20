«Это был сейв года». Соперник уже отмечал гол, но Варламов достал шайбу из пустого угла

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов даёт не так много поводов для обсуждения его игры. Куда большее внимание мы обращаем на одного из самых дорогих вратарей мира Сергея Бобровского или действующего обладателя «Везины Трофи» Андрея Василевского, а между тем статистика Варламова в нынешнем сезоне гораздо лучше. Да, он играет меньше Бобровского и Василевского, но и не является ярко выраженным бэкапом, как Антон Худобин или Александр Георгиев. Воспитанник ярославского хоккея, в межсезонье переехавший в Нью-Йорк из Денвера, поровну делит игровое время в «Айлендерс» с Томасом Грайссом, и Семён прикладывает немало усилий для того, чтобы оборона «островитян» была самой надёжной в НХЛ.

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Правда, недавний матч «Айлендерс» с «Нэшвиллом» обернулся настоящим кошмаром для защиты и вратарей команды Барри Тротца. К середине матча «островитяне» вели 3:1 и всё было нормально, но во второй половине игры «хищники» как с цепи сорвались и отправили в ворота хозяев площадки семь шайб. В результате Грайсс пропустил пять голов, на долю вышедшего в третьем периоде Варламова пришлось три шайбы. Это было крайне нетипичное поражение для «Айлендерс», но от подобных провалов никто не застрахован.

Главное, что уже в следующем матче против одного из лидеров Востока «Бостона» у «Нью-Йорка» снова всё было в порядке, хотя «мишки» и пробили Варламова уже на второй минуте встречи. Андерс Бьорк воспользовался потерей защитников «Айлендерс» в своей зоне и кистевым броском прошил российского голкипера. Но этот гол не сильно смутил «островитян» — они успокоили игру и в начале второго периода сравняли счёт усилиями Джонни Бойчака. Через 15 минут «Айлендерс» уже были впереди после гола Мэтью Барзала. Но уйти на перерыв, ведя в счёте, «островитянам» бы ни за что не удалось, если бы не космическое спасение Варламова, совершённое между двумя голами его команды. «Бостону» удалась хорошая позиционная атака, вскружившая голову обороне «Айлендерс», Чарли Макэвой, владея шайбой, ушёл за ворота и увёл за собой сразу двоих «островитян», а затем вырулил на пятачок и отдал пас на Бьорка, перед которым находился совершенно пустой угол. Американец не промахнулся и уже начал праздновать дубль, но Варламов проявил невероятную реакцию, выбросил ловушку и намертво забрал шайбу, совершив красивейшее спасение.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



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Сейв Варламова позволил «Айлендерс» уйти на второй перерыв с преимуществом, но до победы в основное время «островитяне» не дотянули. На 48-й минуте Тори Крюг реализовал двойное численное преимущество «Бостона», сделал счёт 2:2, и этот результат продержался вплоть до серии буллитов. В ней Варламов пропустил только один раз в трёх попытках, в том числе взяв решающий бросок от Брэда Маршана. Игроки «Айлендерс» же дважды пробили Раска и заработали итоговую победу.

Надёжная игра (27 сейвов) и шикарное спасение стали поводом признать Варламова первой звездой этой матча, а Барри Тротц в послематчевом интервью не поскупился в оценках действий своего голкипера. «Во втором периоде Варламов совершил классный сейв. Это было очень круто. Определённо это был сейв года, после чего мы получили определённый импульс», — заявил Тротц после игры.