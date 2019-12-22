Панарина не остановить. «Рейнджерс» мощно ответили на побег седьмого номера драфта

Бунт на корабле «Рейнджерс»

Главная новость «Рейнджерс» перед матчем с «Анахаймом» пришла накануне из стана «Хартфорд Вулф Пэк». Находившийся в расположении фарм-клуба шведский форвард Лиас Андерссон сообщил руководству «Рейнджерс» о решении покинуть клуб. Андерссон затребовал у «Рейнджерс» обмен в другой клуб НХЛ и самовольно покинул расположение «Хартфорда». Руководство «синерубашечников» подождало 24 часа, после чего дисквалифицировало игрока за самовольную отлучку.

Сезон у игрока, выбранного под высоким седьмым номером на драфте НХЛ 2017 года, не задался с самого начала. Перед матчем открытия сезона с «Виннипег Джетс» Лиас неловко грохнулся на лёд во время предматчевой церемонии, запнувшись о телевизионный кабель, растянутый по площадке. Этот момент как нельзя лучше отражает всю карьеру талантливого шведа в клубе.

Лиас Андерссон ощущал себя звездой Бродвея. Весь кайф обломал кабель на льду Пышная церемония обернулась большим конфузом. Вину повесили на оператора.

Андерссон сверхудачно дебютировал в НХЛ, с ходу сумев побить рекорд «Рейнджерс» 38-летней давности. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) в марте 2018 года он отметился заброшенной шайбой, установив клубный рекорд. Андерссон стал самым молодым игроком в истории «Рейнджерс», который забил в своём дебютном матче. На момент той встречи ему было 19 лет 164 дня. Летом 2018 года в клубе сменился главный тренер, и с новым специалистом отношения у шведа откровенно не заладились. Дэвид Куинн с первых дней работы в НХЛ не разглядел в Лиасе большого таланта и использовал шведского форварда очень ограниченно (в основном в четвёртом звене), то и дело отправляя в АХЛ.

Андерссон — о вердикте ИИХФ: решение выбросить медаль было осознанным

Не помог шведу и успешный тренировочный лагерь перед началом нынешнего сезона. Несмотря на сильную игру на предсезонке, Лиас был отправлен в четвёртое звено и так и не получил реального шанса себя проявить. В результате нервы у 21-летнего форварда сдали, и он принял решение покинуть «Рейнджерс», выставив клуб в очень неприглядном свете. Теперь генеральному менеджеру нью-йоркцев Джеффу Гортону придётся сильно постараться, чтобы выгодно обменять хоккеиста. В противном случае так может случиться, что в конце сезона и самому Джеффу придётся распрощаться с должностью. В Северной Америке ой как не любят подобные ошибки с выборами игроков в первом раунде драфта, а их у Гортона накопилось уже множество.

Одного Панарина мало, чтобы побеждать в НХЛ

Не добавляли уверенности в будущем генеральному менеджеру «Рейнджерс» и последние результаты команды. Подопечные Куинна уступили в трёх матчах кряду, при этом поражения у «Рейнджерс» шли на любой вкус. Сначала «синерубашечники» в серии буллитов уступили «Анахайму» (3:4 Б), упустив победу нелепым образом за полторы минуты до конца основного времени матча.

В матче с «Нэшвилл Предаторз» парни с Бродвея выдали чуть ли не лучший матч в сезоне по качеству игру, однако очковых дивидендов извлечь вновь не сумели, проиграв со счётом 2:5, пропустив две шайбы в пустые ворота. А затем в результативной перестрелке капитулировали в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6). Вину за это поражение взял на себя голкипер Александр Георгиев. Российский вратарь не справился с эмоциями ещё на льду после шестой шайбы «Торонто», а по возвращении в раздевалку в беседе с североамериканскими журналистами и вовсе принял поражение на свой счёт.

Георгиев не справился с эмоциями после гола Михеева. Видео

Не меняется в «Рейнджерс» лишь одно – Артемий Панарин держит личный уровень игры на самом высоком уровне. Только вдумайтесь: российский форвард опережает ближайшего преследователя в командной гонке бомбардиров на 15 (!) очков. На счету Артемия 44 очка, тогда как у Райана Строума только 29 баллов. С таким дисбалансом в команде побеждать в НХЛ невозможно. Перед матчем с «Дакс» результативная серия Панарина насчитывала шесть матчей.

«Уток» накрыла эпидемия

После неудачной игры Георгиева в матче с «Торонто» выбор стартового голкипера «Рейнджерс» не таил никакой интриги. В ворота абсолютно закономерно вернулся легендарный Хенрик Лундквист. В свою очередь не мог помочь «Рейнджерс» финский форвард Каапо Какко. Выбранный под вторым номером на драфте НХЛ 2019 Какко получил повреждение в матче с «Мэйпл Лифс» и впервые в карьере не попал в заявку на матч.

Потери «Дакс» же были куда как внушительнее. В ходе четырёхматчевой выездной серии команду Далласа Икинса накрыла самая настоящая эпидемия. На матч с «Рейнджерс» вне состава остались трое главных звёзд «Анахайм» в линии атаки. Синхронно заболели Райан Гецлаф, Рикард Ракелль и Якоб Сильверберг, в результате чего «Дакс» остались практически без нападения. Дополнительной проблемой для тренерского штаба «Анахайма» стало то обстоятельство, что накануне «Дакс» провели энергозатратный матч с «Нью-Йорк Айлендерс». В итоге основной голкипер команды Джон Гибсон также остался в запасе на второй матч бэк-ту-бэка.

Панарин продлил результативную серию до семи матчей

«Синерубашечники», прекрасно осознавая все проблемы соперника, с первых минут рванули с места в карьер и быстренько открыли счёт. Уже на восьмой минуте первого периода эффектный сольный проход исполнил Филип Хитил. Талантливый чех получил шайбу на скорости в средней зоне, ворвался в зону атаки и с неудобной руки застал врасплох занявшего места в воротах «Дакс» Райана Миллера.



Дальше больше. Проходит всего полторы минуты – и шайба снова в воротах «Анахайма». В голевой комбинации «Рейнджерс» самое деятельное участие принял Панарин, продливший результативную серию до семи матчей. Российский форвард записал на свой счёт 25-ю результативную передачу в сезоне, а удачно сыгравший на добивании Бретт Хауден отпраздновал успех в четвёртый раз в чемпионате.

Видео гола Хаудена с передачи Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Дакс» ответили голом Сэма Стила, но в глобальном смысле это ничего не изменило. Хозяева продолжали проводить атаку за атакой и быстро восстановили статус-кво. Всё сделал Крис Крайдер. Американский нападающий сам совершил перехват, в одно лицо провёл контратаку и так же сам её и завершил. Голкипера Миллера в этой ситуации оставалось только лишь пожалеть. Опытный американец просто-напросто попал под раздачу.

Лундквист провёл выходной на льду

Начало второго периода не сильно отличалось от концовки первого. Счёт бросков в створ ворот рос в пользу «Рейнджерс» как на дрожжах. 22:6 к 25-й минуте матча и только чудо раз за разом спасало «Дакс» от четвёртой пропущенной шайбы. Подопечные Икинса честно пытались вернуться в игру, но учитывая все потери в составе, силы были слишком не равны. Хозяева создавали моменты, при этом не пытаясь лезть из кожи вон. И даже в настолько экономном режиме «Рейнджерс» забили ещё раз – Мика Зибанеджад выполнил прострел вдоль ворот, который замкнул Крайдер. Это дубль и 4:1. Судьба матча была решена.



Для полноты картины мира на самом старте заключительной трети Зибанеджад отличился в меньшинстве, довершив разгром «Анахайма». Голевая передача на счету Строума, благодаря чему Райан стал вторым игроком в «Рейнджерс», кому покорилась отметка 30 очков в сезоне. На счету Панарина уже 45 баллов. Справедливости ради необходимо заметить, что значительную часть сезона из-за сотрясения мозга пропустил всё тот же Зибанеджад.

Панарин — 4-й игрок «Рейнджерс» за 10 лет с двумя сериями из 7+ матчей с очками

Украшением матча стала драка тафгаев – форвард хозяев Майкл Хэйли сошёлся в спарринге с нападающим гостей Николя Делорье. Соперники разошлись миром, в отличие от команд. 37-летний Лундквист завершил вечер с 19 отражёнными бросками. Так мало за 60 минут основного времени в этом сезоне по воротам легенды «Нью-Йорка» ещё не бросали. И это всё, что нужно знать об уровне сопротивления, который смог в этом матче оказать «Анахайм». Хозяева легко разобрались с обескровленным соперником и продолжают борьбу за плей-офф.