«110% шведы из себя не достанут, но 80% — спокойно». Что спасёт Россию в полуфинале?

Сборная России по хоккею пробилась в полуфинал чемпионата мира по хоккею и вернулась в Остраву, где 4 января разыграет с командой Швеции путёвку в финал турнира. О шансах команды Валерия Брагина рассуждают хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев, олимпийский чемпион Александр Пашков и заслуженный тренер России Юрий Новиков.

«Пусть они нас боятся», «Мы идём за золотом». Шведы уже бросили вызов сборной России Хоккеисты «Тре крунур» признают силу нашей молодёжки и ждут тяжёлого матча, но видят себя в финале.

— Сборная Швеции – явный фаворит полуфинала с Россией?

Дементьев: ни в коем случае так не считаю, Швеция – не фаворит. Думаю, что у шведов будет моральное давление. Да, команда давно не проигрывала на предварительном этапе, но в плей-офф редко добивалась успехов. В этом плане напряжённость у скандинавов будет сказываться. И об этом будут все писать. Наши будут раскрепощены, все ошибки уже давно допущены, плюс россияне натренировали большинство.

Пашков: если исходить из того, что все последние годы нам не слишком удавались молодёжные чемпионаты мира, то думаю, что на бумаге Швеция фаворит. Но в одной игре может случиться всё, что угодно. Поэтому я бы не стал торопиться, ведь наша команда в матче с Канадой уже показала, что способна на подвиги. Надеемся, что успех будет повторён, хочется посмотреть на россиян в финале.

Дементьев: Швеция – не фаворит. Думаю, что у шведов будет моральное давление. Да, команда давно не проигрывала на предварительном этапе, но в плей-офф редко добивалась успехов.

Новиков: мне понравился их матч с чехами. Немножко даже жалко хозяев, у них была очень хорошая команда на этом турнире. Удаления сломали им игру, да и их вратарь ошибся, пропустив курьёзный гол. Матч был очень интересным и хорошим, но Швеция всё-таки дожала соперника. У шведов очень хорошая команда. Их хоккейная порода видна, она выражается в их выправке и уверенности. Эта команда заслуживает уважения, она смотрится. Мне кажется, что иногда они переигрывают. У них так много игры в пас, что иногда они путаются и забывают о том, что ещё есть ворота. Тем не менее это смотрится. Как по мне, у них интересный стиль. Соперник хороший и играющий, но я думаю, что наши тренеры определят его уязвимые точки.

Россию ждёт супербитва за финал! Шведы наводят страх и пока непобедимы на МЧМ Сборная России – аутсайдер в своём полуфинале. Настолько сильного соперника команда Брагина на этом турнире ещё не видела.

— За счёт чего Россия может победить Швецию?

Дементьев: самое главное – не отдавать шведам шайбу. Как только она окажется у шведов, то сразу пиши пропало. Пять игроков в составе сборной Швеции выбраны в первом раунде драфта НХЛ, но и у нас таковых достаточно. Нас ждёт противостояние двух молодых и талантливых хоккеистов и школ.

Пашков: в первую очередь – дисциплина, как это было в игре со Швейцарией, где Россия сыграла строго и выполнила тренерское задание. В плане технической и физической подготовки я не думаю, что мы слабее. А вот дисциплина – важнейший фактор, с ней были проблемы. Нужно не удаляться и реализовывать свои шансы в большинстве. Пока реализация не самая высокая, но в последних матчах она более-менее наладилась. Однако резерв в этом компоненте по-прежнему есть.

Пашков: В плане технической и физической подготовки я не думаю, что мы слабее. А вот дисциплина – важнейший фактор, с ней были проблемы. Нужно не удаляться и реализовывать свои шансы в большинстве

Новиков: это игровая дисциплина и отсутствие риска в обороне. В тех ситуациях, где нужно играть проще, надо так и делать. Нельзя допускать глупых ошибок, как это делали чехи, когда начали удаляться. Это должно быть исключено. Наша команда не должна играть на соперника. Главное наше оружие — контратака. Против контратаки нет спасения, если она наиграна. Против этих кинжальных выпадов любой команде, в том числе и нашей, играть тяжело. Контратака строится на ошибках в обороне соперника и на отлаженных действиях нашей команды. Про вратарей я не говорю, потому что они будут основными фигурами матча. Это будет их игра. Чем выше стадия турнира, тем сильнее повышается их значение.

Детская ошибка вратаря сборной Чехии. Достал отдал шайбу шведу, тот забил в пустые ворота России предстоит сыграть в полуфинале МЧМ-2020 со Швецией. Скандинавы идут без поражений, а их соперники чудят.

— Есть ли у шведов слабые места? Говорят, что «Тре Крунур» — не кубковый боец.

Дементьев: им точно будет сложно отыгрываться, это для них новое, они это не умеют делать. России нужно первой забить, реализовать свои моменты, заставить соперника открыться, чтобы скандинавы отыгрывались. Важно заставить шведов уйти от своей системы и привычного образа игры.

Пашков: шведы, как правило, могут проиграть в самый нужный момент, такое с ними действительно случалось. Это молодёжный хоккей, здесь всегда большие колебания в игре, настроении, эмоциях, с которыми далеко не все справляются. Шведы могут подсесть эмоционально, бросить играть, если мы навяжем им свой хоккей. Важно не позволить сопернику поймать кураж.

Новиков: У шведов есть определённая планка. Там, где надо достать из себя 110%, они не достают. Но 80% они достают спокойно, не напрягаясь

Новиков: я бы так не сказал. Но у шведов есть определённая планка. Там, где надо достать из себя 110%, они не достают. Но 80% они достают спокойно, не напрягаясь. У них такой класс, который позволяет им, не напрягаясь, играть в интересный хоккей. Думаю, что от них можно ожидать всего. Это достойный соперник, которого надо заставить играть его в том темпе, в котором он может не выдержать, и не допускать своих ошибок. Это очень важно.