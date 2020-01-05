Ждали четыре года. Бесценные эмоции сборной России после выхода в финал МЧМ

Молодёжная сборная России впервые за четыре года пробилась в финал ЧМ по хоккею. В полуфинале наши хоккеисты в упорной борьбе сломили сопротивление сборной Швеции – 5:4 ОТ. Решающий гол в дополнительное время провёл Иван Морозов, который в игре со шведами забросил свои первые шайбы на турнире.
Эмоции, которые испытали хоккеисты и болельщики сборной России, сложно описать словами. Наша молодёжка не сломалась при счёте 3:4. Мы не только сравняли счёт в третьем периоде, но и вырвали победу в овертайме, хотя до гола Морозова шведы старались не отдавать шайбу россиянам.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.
Не менее яркие эмоции были и на самой скамейке сборной России. Игроки и тренеры не скрывали своей радости. Бесценная реакция на выход в финал.
Видео можно посмотреть в «твиттер» ИИХФ.
Ради таких моментов ребята пахали всю жизнь, не жалели себя при подготовке к турниру и на самом чемпионате мира. Своей работой они заслужили выход в финал.
Там нас ждёт второй матч за турнир со сборной Канады. «Кленовые листья» в свою очередь встретили выход в финал менее эмоционально. Но это понятно, они, по сути, сняли все вопросы о победителе в дебюте игры, а потом спокойно развивали и удерживали добытое преимущество.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.
Канадцы однозначно подойдут к матчу за золото более свежими в эмоциональном плане, но можно не сомневаться, что наши ребята правильно воспримут успех в полуфинале и настроятся на последний матч. Больше пугает то, что Канада и Россия проведут второй матч на одном турнире после встречи в группе, и ещё ни разу одной из команд не удавалось выиграть дважды.
МЧМ-2002. Канада — Россия — 5:2 (группа), 4:5 (финал)
МЧМ-2011. Канада — Россия — 6:3 (группа), 3:5 (финал)
МЧМ.2012. Канада — Россия — 4:1 (группа), 5:6 (полуфинал)
С другой стороны, это канадцы никогда не могли выиграть у России второй матч на турнире. Будем верить, что эта традиция не коснётся команды Валерия Брагина.
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